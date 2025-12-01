Thông tin chi tiết 7 nạn nhân vụ lật ô tô ở Lào Cai đang điều trị tại BV Việt Đức

Vào khoảng 18h ngày 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kịp thời tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (Trường Mầm non Họa Mi), xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân. Các nạn nhân được thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời. Hiện công tác cấp cứu và theo dõi điều trị đang tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Cụ thể các trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gồm:

Bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, Hà Nội): Đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương đùi phải, chấn thương khung chậu.

Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, Hà Nội): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái.

Bệnh nhân L.C.C (29 tuổi, Hà Nội): Chấn thương ngực kín đã dẫn lưu màng phổi, vết thương phức tạp tầng sinh môn. Người bệnh có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân N.T.P.K (26 tuổi, Đắk Lắk): Đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu, chấn thương vai trái.

Bệnh nhân P.M.Q (37 tuổi, Hà Nội): Chấn thương sọ não máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái.

Bệnh nhân T.B.Y (24 tuổi, Hà Nội): Theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt.

Bệnh nhân P.P.T (19 tuổi, Bắc Ninh): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh kịp thời tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ lật xe Lào Cai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ngoài ra tại Bệnh viện Bạch Mai tối nay tiếp nhận nữ bệnh nhân 43 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tổn thương gan trong vụ tai nạn. Bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu ngực.

Bệnh viện Bạch Mai còn tiếp nhận nam bệnh nhân 25 tuổi đa chấn thương. Đây là ca bệnh nặng nhất trong số 9 nạn nhân. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương cột sống, gãy xương sườn.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe ô tô chở đoàn thiện nguyện mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật trên đoạn đường dốc do va vào hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Hậu quả khiến 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu) và 9 người khác bị thương nặng.