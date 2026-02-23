Lo ngại cho Hoa hậu Hoàn vũ

Sau 4 ngày biến mất, trang Instagram có hơn 7 triệu theo dõi của Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ vẫn chưa được khôi phục. Trang này hiện có 7 triệu theo dõi với gần 7.000 bài đăng.

Khi truy cập vào đường link của trang, người dùng nhận thông báo: “Profile không hiển thị. Có thể liên kết bị hỏng hoặc trang cá nhân đã bị gỡ”. Đến nay, tổ chức Miss Universe vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Trang Instagram có hơn 7 triệu theo dõi của Hoa hậu Hoàn vũ biến mất.

Trước đó, trang Instagram có hơn 3,7 triệu người theo dõi của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch cũng biến mất. Tuy nhiên, trang cá nhân của người đẹp hiện đã được khôi phục trở lại.

Nhiều người đặt nghi vấn tài khoản mạng xã hội của tổ chức Miss Universe và Fatima Bosch đã bị hack.

Những sự cố liên tiếp trong thời gian gần đây làm dấy lên nhiều lo ngại về tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vốn đang trên đà trượt dốc. Trong bối cảnh đó, khán giả hoang mang về khả năng diễn ra thành công của mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến diễn ra ở Puerto Rico.

Theo một bài báo mới được đăng tải trên tờ El Nuevo Día, nước chủ nhà Puerto Rico đang xem xét ký một hợp đồng mới với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mà không có chữ ký của doanh nhân người Mexico - Raul Rocha (được biết đến là Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ).

Công ty Du lịch Puerto Rico được cho là đang tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn hơn về khoản đầu tư của mình trong bối cảnh cuộc thi bị giám sát chặt chẽ do những tranh cãi liên quan đến các nhân sự chủ chốt của tổ chức.

Trong bối cảnh ông Raul Rocha đang bị điều tra và biến mất khỏi mạng xã hội suốt nhiều tháng qua, một hợp đồng sửa đổi có thể được ký kết mà không cần tới chữ ký của vị doanh nhân người Mexico này.

Miss Universe - một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và có tầm ảnh hưởng toàn cầu đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Kể từ khi doanh nhân Raul Rocha bị điều tra, mọi hoạt động của tổ chức không có người điều hành. Hoạt động của đương kim hoa hậu Fatima Bosch cũng mờ nhạt.

Fatima Bosch cũng liên tiếp đối mặt với làn sóng phản đối của công chúng. Cô được xem là Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi nhất lịch sử. Sau hơn 3 tháng đăng quang, người đẹp Mexico vẫn chưa thể chiếm được cảm tình của khán giả.