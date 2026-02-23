Khổ cho con gái cố minh tinh Choi Jin Sil cưới phải người chồng tệ hại như thế này!

Thông tin Choi Joon Hee - con gái Choi Jin Sil bất ngờ tuyên bố cưới nhân viên văn phòng hơn 11 tuổi (anh Kim) đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc suốt 1 tuần qua. Tới sáng 23/2, tờ Kyunghyang đăng tải bài viết bóc phốt ông xã của Choi Joon Hee, khiến cộng đồng mạng xứ củ sâm náo loạn.

Được biết, Choi Joon Hee và anh Kim quyết định tiến tới hôn nhân sau 5 năm hẹn hò. Ông xã đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Choi Joon Hee trong thời gian cô gặp khó khăn vì vấn đề sức khỏe và phải đối mặt với những tranh cãi liên quan tới đời tư. Tới nay, truyền thông cùng công chúng đổ đồn sự chú ý vào cột mốc 5 năm bên nhau của Choi Joon Hee - anh Kim. Qua đó, nghi vấn anh Kim hẹn hò với Choi Joon Hee khi cô còn đang ở độ tuổi vị thành niên đã gây xôn xao bàn tán trên diện rộng.

Chưa dừng lại ở đó, anh Kim cũng xuất hiện tại nhà Choi Joon Hee vào hôm cô này báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại (bà Jung Ok Sook) với cáo buộc xâm nhập gia cư bất hợp pháp hồi tháng 7/2023. Thậm chí, anh Kim còn la lối, đuổi bà ngoại của Choi Joon Hee ra khỏi nhà, đồng thời tỏ thái độ hỗn láo với bậc bề trên: "Bà không có quyền gì ở ngôi nhà này nhé". Qua đây, công chúng nhận định, nhân cách của chồng Choi Joon Hee vốn chẳng tốt đẹp gì.

Khổ cho con gái Choi Jin Sil khi lấy phải người chồng nhiều phốt. Ảnh: Naver

Chưa hết, ông xã Choi Joon Hee còn bị tố liên quan tới 1 vụ tai nạn giao thông. Theo đó trong 1 cuộc phỏng vấn trước đây, bà Jung Ok Sook tiết lộ chuyện Choi Joon Hee hồi học cấp 3 từng bị gãy mắt cá chân khi đang đi xe máy cùng 1 người đàn ông. Dựa vào các mốc thời gian, người đàn ông đi cùng Choi Joon Hee lúc đó được cho là anh Kim và rất có thể anh này đã cầm lái gây ra vụ tai nạn giao thông. Bà Jung Ok Sook cho biết thêm bà đã phải chi trả khoảng 7 triệu won (126 triệu đồng) viện phí cho cả cháu gái lẫn người đàn ông đi cùng bằng hình thức trả góp trong vòng 10 tháng.

Cũng trong bài báo mới đây, ký giả của Kyunghyang còn nêu bật những mâu thuẫn căng thẳng giữa Choi Joon Hee và bà ngoại ở thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin, con gái Choi Jin Sil không thông báo chuyện kết hôn cho bà ngoại biết. Và bà Jung Ok Sook chỉ biết tin cháu gái sắp cưới thông qua YouTube. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mới đây, Choi Joon Hee đã không tới thăm bà ngoại.

Mâu thuẫn giữa Choi Joon Hee và bà ngoại ngày càng gay gắt. Chồng Choi Joon Hee đứng giữa không giúp được gì mà trước đó còn "đổ thêm dầu vào lửa". Ảnh: Nate

Được biết, mối quan hệ căng thẳng giữa 2 bà cháu Choi Joon Hee đã bắt đầu từ gần 10 năm trước. Còn nhớ hồi tháng 8/2017, Choi Joon Hee tố bà ngoại đánh đập cô trong suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai của Choi Joon Hee, Choi Hwan Hee (anh trai Choi Joon Hee) và những người thân thiết với gia đình, cảnh sát cho biết rất khó để xác định đây là 1 vụ bạo hành. Song song với đó, bà Jung Ok Sook còn tố ngược cháu gái: "Càng lớn, con bé càng ngỗ nghịch, đánh và quát nạt cả tôi". Tới tháng 7/2023, Choi Joon Hee đã đuổi bà ngoại ra khỏi nhà và báo cảnh sát bắt bà với cáo buộc xâm phạm tư gia bất hợp pháp. Kết quả, bà Jung Ok Sook đã bị cơ quan chức năng tạm giữ trong vòng 4 tiếng đồng hồ để lấy lời khai trước khi được thả ra.

Choi Joon Hee liên tục khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong suốt những năm qua. Ảnh: X

Choi Joon Hee là con gái cố minh tinh Choi Jin Sil (bên phải). Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom