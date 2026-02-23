Tối 22/2, tờ TVReport đưa tin, nam diễn viên Hàn Quốc Go Myung Hwan đã gặp phải 1 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, khiến tính mạng của anh rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Theo nguồn tin, vào thời điểm sự cố nghiêm trọng xảy ra, Go Myung Hwan đang trên đường tới trường quay để ghi hình cho 1 bộ phim truyền hình. Do lịch trình dày đặc nên anh đã phải di chuyển liên tục giữa nhiều tỉnh thành phố. Và người quản lý vừa cầm lái vừa ngủ gật đã điều khiển chiếc xe chở Go Myung Hwan với tốc độ lên tới gần 200km/h lao thẳng vào gầm 1 chiếc xe tải. Sau cú va chạm mạnh, nóc của chiếc ô tô đã bị xé toạc hoàn toàn. 1 miếng sắt nhọn hoắt đã đâm vào vị trí chỉ cách xương ức của nam diễn viên họ Go đúng 0,2cm. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu cơ thể nam nghệ sĩ nhích lên 1 chút nữa thôi thì anh có thể đã tử vong tại chỗ.

Sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tính mạng của Go Myung Hwan đã rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Bác sĩ đưa ra cảnh báo gấp cho nam diễn viên: "Có 1 cục máu đông trong tim của anh sắp vỡ ra rồi. Anh có thể tử vong bất cứ lúc nào, hãy mau chóng để lại di chúc đi".

Go Myung Hwan nhập viện trong tình trạng tiên lượng rất xấu, có thể tử vong đột ngột. Ảnh: Naver

Đứng trước ngưỡng cửa tử thần, lời trăng trối của Go Myung Hwan chính là lời anh tự nhủ với bản thân mình: "Nếu được sống tiếp, tôi sẽ không để cuộc đời mình bị cuốn đi theo ý muốn của người khác".

Sau đó, phép màu đã xảy ra: cục máu đông trong tim Go Myung Hwan bỗng nhỏ dần rồi tan đi và anh đã sống sót 1 cách thần kỳ.

Trở về từ bệnh viện sau cơn nguy kịch, nam nghệ sĩ họ Go trải lòng: "Sau khi vượt qua lằn ranh sinh tử, tôi hiểu ra rằng cuộc sống không bị lệ thuộc vào ánh nhìn của người khác quý giá đến nhường nào".

Nam diễn viên may mắn sống sót 1 cách thần kỳ. Ảnh: Nate

Go Myung Hwan sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi. Sau gần 40 năm lăn lộn trong giới giải trí, anh đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua loạt phim gây tiếng vang như Hải Thần, Công Tố Viên Ma Cà Rồng, Như Khúc Tình Ca,...

Bên cạnh diễn xuất, Go Myung Hwan còn gặt hái được nhiều thành công với vai trò 1 doanh nhân kinh doanh mì kiều mạch đạt mức doanh thu hàng năm hơn 1 tỷ won (18 tỷ đồng). Ngoài ra, anh còn là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy, đồng thời có nhiều hoạt động nổi bật với tư cách YouTuber.

Nam diễn viên không chỉ thành công trên phương diện diễn xuất mà còn có sự nghiệp kinh doanh ấn tượng. Ảnh: Naver

Nguồn: TVReport