Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình

2026 là cái Tết đầu tiên của Tóc Tiên sau khi xác nhận ly hôn với Touliver. Vì vậy, mọi động thái của cô trong dịp đầu năm đều nhận được sự quan tâm nhất định. Vào mùng 3 Tết, Tóc Tiên đăng tải loạt khoảnh khắc check-in ở nước ngoài cùng bàn tiệc Tết đậm chất Việt với các món quen thuộc như thịt kho, bánh tét, canh khổ qua… Sau đó, Tóc Tiên còn đăng ảnh bên cạnh các em để khẳng định đã có những ngày đầu năm sum vầy bên gia đình.

Sau khi chia sẻ hình ảnh đón Tết tại Mỹ bên gia đình, Tóc Tiên tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ với động thái mới nhất là tiết lộ đã quyết định quay trở lại Việt Nam chỉ ít ngày sau đó. Theo những cập nhật mới nhất trên mạng xã hội, đến mùng 6 Tết, Tóc Tiên đã xuất hiện trở lại tại Việt Nam và tụ họp cùng hội bạn Puka, Gin Tuấn Kiệt, Mai Tiến Dũng... Việc Tóc Tiên di chuyển liên tục giữa hai quốc gia trong thời gian cực ngắn khiến nhiều người chú ý.

Trước đó, khi netizen hỏi về Tết năm nay có điều gì đặc biệt, nữ ca sĩ đã trả lời: "Tưởng cô đơn ăn Tết một mình, cuối cùng được ăn Tết ở cả Việt Nam và Mỹ trong 5 mùng".

Tóc Tiên đã về Việt Nam vào mùng 6 Tết (Ảnh: FBNV)

Cô xuất hiện trong buổi tụ họp đầu Xuân tại nhà vợ chồng Puka, Gin Tuấn Kiệt (Ảnh: FBNV)

Tết năm nay của Tóc Tiên và Touliver diễn ra trong hai không gian hoàn toàn khác biệt. Nếu những năm trước, hình ảnh cặp đôi cùng nhau ra Hà Nội đón năm mới, quây quần bên gia đình thì năm nay mỗi người lại có một lịch trình riêng.

Tóc Tiên đón giao thừa, vui chơi cùng bạn bè tại TP.HCM. Cô xuất hiện với thần thái thoải mái và liên tục cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ đầu năm. Sau đó, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình, chia sẻ hình ảnh bàn tiệc Tết đậm chất Việt. Nhịp di chuyển liên tục cho thấy lịch trình đầu năm của Tóc Tiên khá bận rộn, nhưng các hình ảnh được chia sẻ đều toát lên tinh thần tích cực.

Vào ngày mùng 2 Tết, Tóc Tiên sang Mỹ, cô cho biết năm nay mình ăn Tết cả Việt Nam và Mỹ (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Touliver lựa chọn về Hà Nội, dành thời gian bên gia đình. Nam producer đăng tải những khoảnh khắc ấm cúng với mâm cơm sum họp, không gian nhà được trang hoàng dịp Tết và các buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Trang cá nhân của anh không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến chuyện riêng tư, vẫn giữ phong cách điềm tĩnh quen thuộc.