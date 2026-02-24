Diệp Lâm Anh nói thẳng khi bị hỏi chuyện bao nuôi tình trẻ kém 11 tuổi

Từ cuối năm 2024, Diệp Lâm Anh bị soi loạt hint đang hẹn hò với người mẫu Phạm Kiên. Thời gian qua, cả hai thoải mái tương tác, đi sự kiện hoặc du lịch cùng nhau. Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều có tình yêu mới.

Từ khi bị soi chuyện yêu đương với Diệp Lâm Anh, mọi động thái của Phạm Kiên đều nhận được sự quan tâm. Mới đây, người mẫu sinh năm 2000 đăng tải clip trên kênh TikTok. Trong video, anh đang ngồi lái chiếc xe ô tô hạng sang. Phạm Kiên trêu đùa với một người bạn về việc lì xì năm mới: "Bay chục củ rồi. Các cháu năm nay đông quá".

Dưới phần bình luận, một cư dân mạng cho rằng anh được bạn gái chống lưng: "Diệp Lâm Anh nạp cho lo gì". Sau đó, Chị đẹp 8x liền phủ nhận và cho biết cả hai đều chủ động tự quản lý việc chi tiêu cá nhân. "Không bà ơi, thân ai nấy lo. Tôi cố gắng đi làm mỗi ngày 1 mình 2 bàn tay tôi nuôi con nhỏ. Bà cứ suy nghĩ như thế cuộc sống tiêu cực lắm ấy", cô cho hay.

Phạm Kiên đăng tải khoảnh khắc ngồi lái xe sang trên kênh TikTok. Nguồn: Phạm Kiên

Diệp Lâm Anh phủ nhận chuyện bao nuôi, chu cấp cho Phạm Kiên. Nguồn: Chụp màn hình

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên không ít lần bị bắt gặp sánh đôi từ sự kiện cho tới đời thường. Trong dịp sinh nhật của Diệp Lâm Anh, Phạm Kiên còn đăng tải hình ảnh chung và nhắn nhủ đặc biệt. "Chúc bác cún Diệp Lâm Anh có 1 sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc bác bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời, gia đình thịnh vượng.

Chúc bác 1 năm gặt hái nhiều thành công mới và luôn vững tay chèo lái con thuyền công ty đến những nơi tầm cao mới. Nói chung là tiền bạc vô như nước kiếm tiền gấp 5 gấp 10 lần năm cũ, gian khó thử thách sẽ hoan hỷ mà đi", anh viết.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên kè kè bên nhau ở các sự kiện tới ngoài cuộc sống. Nguồn: FBNV

Phạm Kiên, sinh năm 2000, tốt nghiệp ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,85 m, ngoại hình nam tính với gương mặt góc cạnh, thân hình săn chắc nhờ tập luyện. Năm 2022, Phạm Kiên đăng quang Quán quân The Next Gentleman (mùa đầu tiên) dưới sự dẫn dắt của Hương Giang. Anh hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đóng quảng cáo…