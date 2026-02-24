"Anh sếp showbiz" bị truy đuổi trong đêm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc

Tối 23/2, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ kiêm CEO người Hàn Quốc Seong Hyunwoo đã bị 1 người đàn ông cầm theo hung khí truy sát trong đêm tối. Trong 1 video mới đây, nam idol cho biết sự việc xảy ra vào hôm anh tới dùng bữa ở 1 quán ăn trên đảo Jeju. Trong quán lúc đó có sự xuất hiện của 1 người đàn ông trung niên đang trong tình trạng say xỉn. Seong Hyunwoo ngồi cách vị khách này đúng 1 chiếc ghế.

Gã đàn ông trung niên khi ấy quát mắng 1 nữ nhân viên phục vụ trong quán. Seong Hyunwoo nhận ra nữ phục vụ vốn là lao động người nước ngoài hiện đang sinh sống làm việc ở Hàn Quốc và cô ấy gặp khó khăn trong việc giao tiếp với vị khách say rượu. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng khi người đàn ông trung niên chửi bới to tiếng, khiến nữ nhân viên phải nhìn về phía Seong Hyunwoo để cầu cứu.

Giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", Seong Hyunwoo đã can thiệp 1 cách lịch sự, nhẹ nhàng yêu cầu gã đàn ông nọ nên bình tĩnh lại để mọi người có thể vui vẻ thưởng thức bữa tối. Thế nhưng, lời yêu cầu lịch sự này đã làm cho người đàn ông say rượu càng thêm điên tiết. Cuối cùng chủ quán đã ra mặt và buộc vị khách nam gây rối phải rời đi.

Sau đó, chủ quán và nữ phục vụ đã mang ra nhiều món đồ ăn miễn phí tặng thêm cho Seong Hyunwoo thay cho lời cảm ơn. Thế nhưng, thái độ nhiệt tình quá mức của chủ quán và nữ nhân viên lại khiến nam ca sĩ cảm thấy mất tự nhiên. Cuối cùng, Seong Hyunwoo nhanh chóng thanh toán hóa đơn ăn uống rồi rời đi.

Seong Hyunwoo cho biết giữa anh và 1 người đàn ông trung niên say rượu đã xảy ra mâu thuẫn trong quán ăn ở Jeju. Ảnh: X

Trên đường trở về nơi lưu trú, Seong Hyunwoo đã bị 1 người đàn ông chặn đường. Thì ra người này chính là vị khách trung niên say rượu làm loạn trong quán ăn khi nãy. Gã đàn ông lừ lừ bước tới chỗ Seong Hyunwoo trong khi 2 tay ông này đang nắm chặt hung khí và giấu phía sau lưng. Khi giáp mặt với nam ca sĩ, người đàn ông say xỉn liền gửi ngay thông điệp khiêu chiến: "Mày có giỏi đánh nhau không nhỉ?"

Ngay sau đó, gã đàn ông đã rút ra hung khí đe dọa nam idol sinh năm 1996. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Seong Hyunwoo vội co giò bỏ chạy. Gã say rượu không buông tha và đã vác theo hung khí rượt đuổi nam ca sĩ 9X.

Cuối cùng, Seong Hyunwoo phải ẩn nấp phía sau 1 bức tường đá và yên lặng chờ đợi gã kia rời đi. Sau khi an toàn trở về nơi lưu trú, nam ca sĩ ngay lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và nghi phạm truy sát Seong Hyunwoo đã bị bắt giữ ngay sau đó. Cuối cùng, gã đàn ông say rượu vác hung khí đuổi theo nam nghệ sĩ 9X bị buộc tội đe dọa cấp độ đặc biệt.

Kẻ truy sát Seong Hyunwoo đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Naver

Seong Hyunwoo sinh năm 1996, từng là thí sinh của chương trình sống còn ăn khách Produce 101 mùa 2 hồi năm 2017 và đã bị loại khỏi show. Sau khi rời khỏi Produce 101, nam ca sĩ được chọn debut trong đội hình của nhóm nhạc nam 5 thành viên LIMITLESS. Ngay khi nhóm tan rã, anh đã mở công ty riêng mang tên GDHG tự quản lý các hoạt động của mình.

Seong Hyunwoo là ca sĩ kiêm CEO hiện đang hoạt động ở Kbiz. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo