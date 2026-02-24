Loạt ảnh gây sốc của mỹ nhân Vườn Sao Băng hậu sinh con

Chiều 23/2, tờ Koreaboo cho hay, nữ minh tinh Lee Si Young (phim Vườn Sao Băng) vừa bất ngờ chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với màn lộ diện mới nhất. Trong bài đăng mới trên trang cá nhân, mỹ nhân họ Lee chia sẻ tới người hâm mộ 2 tấm hình của cô tại phòng tập gym.

Trong 2 bức ảnh gây sốt, người đẹp Vườn Sao Băng khiến công chúng sửng sốt trước thân hình thon gọn đáng kinh ngạc với cơ bụng số 11 hoàn hảo cùng vòng eo không chút mỡ thừa. Nguyên nhân netizen sốc nặng tới từ việc Lee Si Young mới sinh con cách đây hơn 2 tháng. Và chỉ trong thời gian cực ngắn, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mà bao người ao ước.

Chiêm ngưỡng 2 hình ảnh mới của Lee Si Young, nhiều cư dân mạng đã không khỏi ngỡ ngàng, dụi mắt nhiều lần vì không tin nổi vào mắt mình. Theo những khán giả này, họ đã vô cùng kinh ngạc vì không nghĩ nữ minh tinh Vườn Sao Băng lại có thể lấy lại vóc dáng trong thời gian ngắn như vậy. Thậm chí, 1 số fan còn tưởng Lee Si Young lấy ảnh cũ từ trước khi mang thai đăng lên khoe với công chúng.

Lee Si Young gây sốt khi khoe trọn cơ bụng số 11 trong bức ảnh tập gym vừa mới đăng lên trang cá nhân. Được biết, cô đã hạ sinh con gái cách đây hơn 2 tháng. Ảnh: X

Vẫn biết Lee Si Young chăm chỉ tập thể thao nhưng nhiều khán giả cũng không ngờ được rằng cô có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng mà bao người ao ước trong khoảng thời gian cực ngắn. Ảnh: X

Lee Si Young vừa khiến mạng xã hội xứ củ sâm nổ tung với màn khoe vóc dáng cực đỉnh hậu sinh con. Ảnh: X

Trước đó, Lee Si Young từng gây xôn xao khi thú nhận, lần sinh con thứ 2 mới đây mang tới nhiều gian nan, thử thách cho cô. Được biết, nữ minh tinh sinh năm 1982 đã trải qua ca sinh mổ bé thứ 2. Đáng chú ý, người đẹp sinh non, lâm bồn sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu. Vào ngày sinh con, Lee Si Young không được gây mê toàn thân. Thay vào đó, mỹ nhân Vườn Sao Băng được gây tê tủy sống (gây tê thân dưới) trong khi các bác sĩ thực hiện quy trình sinh mổ.

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ trên giường mổ, Lee Si Young đã ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh tảo và chứng kiến tận mắt các bác sĩ thao tác. Sau khi ca sinh mổ kết thúc, các bác sĩ mới tiết lộ chuyện nữ diễn viên từng phải đối mặt với tình huống khá nguy hiểm, thậm chí có thể phải cắt bỏ tử cung. Họ quyết định không để lộ thông tin này trước ca phẫu thuật vì lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của nữ minh tinh.

Lee Si Young sinh non, không được gây mê toàn thân khi thực hiện ca sinh mổ bé thứ 2. Ảnh: Naver

Trước đó, nữ nghệ sĩ họ Lee gây tranh cãi khi tự ý chuyển phôi đông lạnh với người chồng cũ để sinh con thứ 2. Chồng cũ của cô hoàn toàn không đồng ý nhưng nữ diễn viên vẫn tự ý thực hiện theo ý mình.

Theo đó, cách đây 6 năm, Lee Si Young và Cho Seung Hyun đã trữ đông trứng, tinh trùng sau khi có con đầu lòng vào năm 2018. Khi đó, cả 2 có kế hoạch cùng sinh thêm con trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của vợ chồng Lee Si Young đã chấm dứt vào tháng 3 năm ngoái, do khác biệt không thể dung hòa về tính cách. Sau đó, khi thời gian lưu trữ phôi tối đa của nữ diễn viên sắp hết, Lee Si Young muốn làm cấy ghép phôi thai, nhưng bị chồng cũ phản đối. Dù vậy, cô vẫn đến bệnh viện 1 mình để tiến hành thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai đứa con thứ 2.

Lee Si Young mang thai con thứ 2 sau khi ly hôn chồng doanh nhân. Cô có em bé nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh: Nate

Lee Si Young sinh năm 1982, chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 26 tuổi qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu. Tới năm 2009, tên tuổi nữ diễn viên bỗng vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng. Nhờ vai diễn này, Lee Si Young được cả Hàn Quốc nhớ mặt. Sau đó, các nhà sản xuất đẩy cô lên hàng vai chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross… và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook, Choi Siwon... Những năm gần đây, cô tiếp tục gây tiếng vang qua loạt tác phẩm như Sweet Home, Grid...

Lee Si Young tham gia diễn xuất trong nhiều phim ăn khách. Ảnh: X

Lee Si Young xuất hiện trong 1 phân cảnh với Goo Hye Sun ở bộ phim Vườn Sao Băng bản Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo