Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) nhận cái kết bẽ bàng

Chiều 21/2, tờ Koreaboo đăng tải bài viết về cuộc sống của Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) sau bê bối bỏ rơi con trai đầu lòng. Còn nhớ cậu con trai riêng của nam diễn viên và bạn gái cũ (cô Choi) ra đời cách đây 11 năm. Ban đầu, anh không xác nhận mình là cha đứa nhỏ tại thời điểm cô Choi tuyên bố mang thai. Phải tới khi làm xét nghiệm huyết thống xong xuôi, tài tử họ Kim mới chịu nhận con. Thế nhưng suốt 8 năm sau đó, anh bị tố không làm tròn trách nhiệm của 1 người cha và bỏ bê cậu con trai đầu lòng.

Cụ thể hồi cuối năm 2022, Lee Jin Ho - cựu nhà báo chuyển sang làm YouTuber, đã tố cáo Kim Hyun Joong chưa bao giờ đưa tiền cấp dưỡng nuôi con cho bạn gái cũ trong suốt 8 năm. Thậm chí, từ lúc con trai đầu lòng ra đời tới thời điểm năm 2022, tài tử Vườn Sao Băng cũng được cho là hiếm khi hỏi han hay gặp mặt trực tiếp cậu bé.

Kim Hyun Joong bị tố ruồng bỏ, hắt hủi cậu con trai đầu lòng. Ảnh: X

Phải tới cuối năm 2021, khi con trai riêng tròn 7 tuổi, Kim Hyun Joong mới chịu dành thời gian đến thăm cậu bé. Tuy nhiên, theo Lee Jin Ho, việc thăm con không nằm trong dự định ban đầu của nam nghệ sĩ. Tại thời điểm ấy, Kim Hyun Joong được cho là đã liên lạc với bạn gái cũ để thương lượng về vấn đề tiền cấp dưỡng nuôi con, và cô đã yêu cầu anh phải gặp bé trước.

Lee Jin Ho khẳng định cậu bé rất vui mừng khi được gặp bố, nhưng Kim Hyun Joong đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh mức tiền cấp dưỡng ngay sau cuộc gặp gỡ này. Trước đó, tòa yêu cầu Kim Hyun Joong chi trả 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng) mỗi tháng cho bạn gái cũ để nuôi con. Nhưng nam diễn viên đã đề nghị được giảm bớt với lý do thu nhập hàng năm của mình chỉ còn 70 triệu won (1,3 tỷ đồng). Luật pháp Hàn Quốc năm 2021 quy định, các phụ huynh có thu nhập hàng năm ở mức 70 triệu won (1,3 tỷ đồng) thì mức tiền cấp dưỡng cơ bản phải trả cho người chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ là 1,6 triệu won (29 triệu đồng)/tháng.

Lee Jin Ho cho biết thêm, cô Choi (bạn gái cũ của Kim Hyun Joong) cảm thấy bối rối trước yêu cầu bất ngờ của tài tử này và nói con cô sẽ ít đau lòng hơn nếu nam diễn viên chưa bao giờ tới gặp.

Đáp lại hàng loạt cáo buộc từ Lee Jin Ho, đại diện của Kim Hyun Joong đã lên tiếng phản pháo: "Thông tin về Kim Hyun Joong là sai sự thật. Vấn đề thương lượng, hỗ trợ nuôi con đã được giải quyết thông qua tòa án rồi. Số tiền cấp dưỡng nuôi con được quyết định tạm thời là 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng) và nam diễn viên vẫn tiếp tục chi trả phí cấp dưỡng đó". Song song với đó, phía Kim Hyun Joong nhấn mạnh chính cuộc chiến pháp lý dai dẳng với cô Choi đã ngăn cản việc anh tới gặp mặt con trai đầu lòng.

Kim Hyun Joong cũng đã có câu trả lời sau khi dính bê bối bỏ rơi con cái. Ảnh: Naver

Dù đã lên tiếng phản hồi về vụ việc song hình tượng tài tử Vườn Sao Băng vẫn bị tổn hại nghiêm trọng, do hình ảnh của anh đã sa sút từ trước đó sau khi thừa nhận đánh cô Choi. Sau loạt ồn ào, Kim Hyun Joong lâm cảnh hết thời, bị các nhà sản xuất trong nước "quay lưng". Từ năm 2022 tới nay, anh không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Nhan sắc từng khiến hàng triệu fan mê đắm cũng không còn như xưa. Những lần hiếm hoi xuất hiện sau scandal, Kim Hyun Joong lộ rõ vẻ tiều tụy, già nua, khác xa hình ảnh "hoàng tử tóc vàng" từng khiến hàng triệu thiếu nữ mê mẩn trong Vườn Sao Băng năm nào.

Kim Hyun Joong lâm cảnh hết thời, cả sự nghiệp lẫn visual của anh đều "lao dốc không phanh". Ảnh: X

Nam diễn viên từng khiến hàng triệu cô gái liêu xiêu qua tác phẩm kinh điển Vườn Sao Băng cách đây 17 năm. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo