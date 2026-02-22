Cuộc hôn nhân của nữ minh tinh đình đám Hàn Quốc Choi Yeo Jin (phim Dream High 2) và doanh nhân Kim Jae Wook đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Còn nhớ 2 người họ chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 6 năm ngoái.

Từ khi công khai hẹn hò tới nay, cặp đôi liên tục bị bủa vây bởi nghi vấn ngoại tình. Tới tận thời điểm hiện tại, Choi Yeo Jin vẫn bị tố làm tiểu tam, chen chân phá hoại cuộc hôn nhân giữa Kim Jae Wook và vợ cũ của vị doanh nhân này (tạm gọi là cô A). Theo cáo buộc, mỹ nhân họ Choi được cho là đã cố tình tiếp cận rồi sống chung nhà với A để tiện cướp chồng cô này. Chưa hết, Choi Yeo Jin còn bị tố giả vờ thân thiết với A để lấy được lòng tin của đối phương nhằm thuận lợi ra tay, thực hiện kế hoạch.

Xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên YouTube vào hôm 21/2, Choi Yeo Jin đã lên tiếng phản hồi về cáo buộc làm tiểu tam, chen chân phá hoại cuộc hôn nhân của người khác. Theo đó, nữ nghệ sĩ sinh năm 1983 vừa mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn ngoại tình: "Không hề có chuyện tôi và 2 người họ (Kim Jae Wook và cô A) từng sống chung 1 nhà. Khi ấy, chúng tôi sống riêng biệt. Vợ cũ của anh Jae Wook kém tôi 1 tuổi, nhưng tôi vẫn luôn dùng kính ngữ với cô ấy. Tôi và cô ấy không phải kiểu người thường xuyên liên lạc với nhau. Càng không có chuyện tôi giả vờ thân thiết rồi cướp chồng của cô ấy".

Choi Yeo Jin vừa có động thái phản hồi về nghi vấn cướp chồng. Ảnh: Naver

Nghi vấn Choi Yeo Jin ngoại tình, lên kế hoạch chen chân phá hoại gia đình cô A xuất hiện rầm rộ sau khi 1 đoạn video ghi lại màn xuất hiện của nữ diễn viên trong chương trình On And Off cách đây 6 năm bỗng bị "đào xới" lên. Trong clip, mỹ nhân họ Choi dường như đã sống cùng nhà với Kim Jae Wook vào thời điểm đó. Khi ấy, Kim Jae Wook đảm nhận vai trò huấn luyện viên môn lướt ván nước cho Choi Yeo Jin và vẫn chưa ly dị cô A. Trên sóng truyền hình, Choi Yeo Jin có những chia sẻ đáng chú ý về Kim Jae Wook và cô A: "Kim Jae Wook và vợ anh ấy giống như những người cố vấn của tôi, cũng gần giống như cha mẹ tôi vậy đó". Kim Jae Wook lúc đó còn hé lộ thêm: "Vợ chồng tôi và Choi Yeo Jin ăn 3 bữa trong ngày cùng nhau, về cơ bản chúng tôi xem nhau như gia đình".

Đáng nói, "thánh soi" phát hiện ra dấu hiệu nghi Choi Yeo Jin và Kim Jae Wook dùng đồ đôi trong đoạn video nói trên. Từ đây, tin đồn nữ diễn viên Dream High làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân trước của doanh nhân Kim Jae Wook đã xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội xứ củ sâm.

Choi Yeo Jin đeo kính đôi với Kim Jae Wook khi xuất hiện trong 1 chương trình cách đây 6 năm. Đáng chú ý, cô A (áo đen) cũng ngồi cùng bàn ăn với 2 người họ. Ảnh: X

Thông qua chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny, cô A bất ngờ lên tiếng ủng hộ, bênh vực minh tinh Choi Yeo Jin: "Tại sao mọi người lại cứ nói về chuyện này thế? Tôi là nhân chứng đây này và tôi nói rằng chuyện đó (chuyện ngoại tình) không hề xảy ra. Tại sao mọi người cứ không tin và không ngừng bàn tán vậy?".

Cô A cho biết thêm, Kim Jae Wook ly hôn xong với mình rồi mới hẹn hò Choi Yeo Jin. Thậm chí, cô A còn hỏi ngày cưới và chúc phúc cho Choi Yeo Jin, khiến nữ diễn viên bật khóc vì cảm động.

Cô A (bên phải) bất ngờ xuất hiện trên truyền hình và nói tốt cho Choi Yeo Jin. Ảnh: Nate

Choi Yeo Jin sinh năm 1983, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Xin Lỗi, Anh Yêu Em (2004), Cô Dâu Vàng (2007), Bác Sĩ Bong Dal Hee (2007), Dream High 2 (2012)…

Choi Yeo Jin khẳng định tên tuổi qua loạt phim truyền hình ăn khách. Ảnh: Naver

