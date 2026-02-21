Trấn Thành đăng ảnh lộ chuyện Anh Trai - Em Xinh Vbiz hẹn hò, đã đến mức này mà mãi úp mở!

Phim đạt doanh thu khủng, liên tục "cháy vé" đã khiến dàn cast Thỏ Ơi!! nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong số dàn cast năm nay được Trấn Thành lựa chọn, LyLy gây chú ý. Cô được đóng cặp với Vĩnh Đam, vì thế phản ứng của "anh hàng xóm" Anh Tú cũng khiến nhiều người tò mò. Bởi lẽ những ai theo dõi showbiz đều biết chuyện LyLy và Anh Tú "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Cho đến mới đây, Trấn Thành đăng bức ảnh "3 mặt 1 lời" giữa Vĩnh Đam - Anh Tú và LyLy. Trong ảnh, Vĩnh Đam ngồi 1 mình, biểu cảm ngượng ngùng. Trong khi đó, Anh Tú có biểu cảm "thắng đời" khi LyLy ngồi tình tứ bên cạnh. Dàn cast Thỏ Ơi!! cũng thi nhau trêu ghẹo cặp đôi Anh Tú và LyLy. Văn Mai Hương còn hài hước gọi đây là "chuyện nhà" của em gái LyLy nên để người trong cuộc tự giải quyết. Chính bức ảnh này của Trấn Thành đã khiến netizen càng thêm cho rằng chuyện LyLy và Anh Tú đang hẹn hò không còn dừng lại ở mức tin đồn.

Trấn Thành làm lộ chuyện yêu đương của Anh Tú và LyLy (Ảnh: FBNV)

Dù không tham gia phim nhưng Anh Tú có mặt cùng các hoạt động của Thỏ Ơi!!, đây được cho là cách anh ủng hộ bạn gái LyLy (ảnh: FBNV)

Trong thời gian tham gia phim Thỏ Ơi!!, LyLy đóng đôi với Vĩnh Đam và nhiều lần được đàng trai ẩn ý "xào couple". Liên quan đến vấn đề này, LyLy thẳng thắn nói ở họp báo: "Không phải không dám tạo couple nhưng thật sự là tôi không thích. Trước đây tôi đã làm nhạc với tiêu chí không dùng tình cảm để PR cho sản phẩm, quan trọng nhất vẫn là chất lượng bài hát đó như thế nào. Đối với Thỏ Ơi!! tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ bộ phim này đủ mạnh để không cần dùng đến chiêu đó thu hút sự chú ý của mọi người. Chemistry nếu có thì càng tốt nhưng quan trọng vẫn là chất lượng bộ phim".

LyLy từng tinh tế từ chối chuyện "đẩy thuyền" với Vĩnh Đam (Ảnh: FBNV)

Anh Tú và LyLy vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, khi hợp tác chung trong một sản phẩm âm nhạc. Cặp đôi đã nhiều lần bị phát hiện check-in cùng địa điểm, diện đồ đôi hay có những màn tương tác cực ngọt trên sân khấu. Anh Tú và LyLy liên tục trở thành tâm điểm khi dính tin đồn hẹn hò. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện thân thiết cùng nhau, từ trên sân khấu, sự kiện cho đến đời thường.

Khi được hỏi về vấn đề tình cảm, Anh Tú chia sẻ: "Tú đang muốn dành những điều tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp, cho những điều Tú hằng mong ước, cho những giá trị mà khán giả đang cần ở Tú và cho những sự đền đáp của Tú đến với khán giả. Còn vấn đề tình cảm thì Tú thấy... gia đình với Tú là tất cả rồi. Những lúc mệt mỏi thì Tú sẽ gọi điện về với gia đình. Tú cũng có FC xinh xinh là Lover. Lâu lâu Tú sẽ nhắn tin cho mọi người, hỏi mọi người đang làm gì, nghe mọi người 'chém gió' 1 tí. Thế là Tú thấy vui. Đối với Tú cuộc sống bây giờ gói gọn lại ở gia đình, Lover và khán giả. Thời điểm này là thời điểm vàng và Tú không nên quá quan tâm đến những thứ khác, sợ bản thân bị phân tâm nhiều thứ".

Anh Tú và LyLy đã có nhiều năm gắn bó như hình với bóng (Ảnh: FBNV)

Về phía LyLy, cô từng tâm sự: "Tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Thật sự tất cả những gì mọi người nhìn thấy, như việc 'đẩy thuyền' hay các bài báo, thông tin, chưa bao giờ là sự chủ động của tôi hay Anh Tú. Mọi thứ rất tự nhiên. Có người không tin và nghĩ đó là kế hoạch, sắp xếp hay làm hình ảnh, nhưng tôi không như vậy. Dù tin đồn có thật hay không, tôi không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đánh bóng tên tuổi. Tôi tin không có nghệ sĩ nào mong muốn âm nhạc của mình bị xếp sau chuyện tình cảm. Âm nhạc với người nghệ sĩ là điều tiên quyết. Tôi và Anh Tú đều đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày để cống hiến cho khán giả. Còn tin đồn tình cảm, tôi nghĩ đôi khi cũng là gia vị giúp mọi người cảm thấy vui hoặc giải trí, và đó cũng là điều tốt".