Sao Trấn Thành đến nông nỗi này?

Mới đây, loạt hình ảnh hậu trường khi quay phim Thỏ Ơi!! bất ngờ được chia sẻ và nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Tâm điểm không ai khác chính là đạo diễn Trấn Thành.

Trong những khung hình được ghi lại, Trấn Thành xuất hiện với áo sơ mi trắng khoác hờ, phần vai áo trễ xuống để lộ vai và bắp tay. Hình ảnh vừa đời thường vừa có phần xuề xoà, khác hẳn hình ảnh chỉn chu thường thấy trên thảm đỏ.

Gây chú ý hơn cả là khoảnh khắc Trấn Thành được nhân viên hỗ trợ matxa ngay tại phim trường. Nam đạo diễn ngồi tựa lưng trên ghế, mắt nhắm lại, hai bên có người chăm sóc phần vai và tay.

Trấn Thành xuất hiện với hình ảnh xộc xệch ở hậu trường Thỏ Ơi!!

Nam đạo diễn được mát xa tại chỗ trong lúc quay phim





Vào những tháng cuối năm 2025, Trấn Thành liên tục để lộ dấu hiệu làm việc quá tải. Trấn Thành đảm nhận vai trò dẫn dắt ở các show như Anh Trai Say Hi, Ai là A.I?... tham gia chương trình thực tế Running Man Việt, song song đó là ghi hình và hậu kỳ cho phim điện ảnh Thỏ Ơi!!. Chưa kể còn những đầu việc cá nhân khác như dự sự kiện, phỏng vấn truyền thông, hay quay vlog Siêu Thực Thành... Nhìn vào những đầu việc Trấn Thành đang làm, mới thấy rõ việc anh tự "vắt kiệt" 24 giờ của chính mình.

Trấn Thành thiếu ngủ đến mức nam MC từng chia sẻ chỉ còn "thả lỏng" vài phút là có thể vào giấc ngay và luôn. Trấn Thành chỉ về nhà lúc đêm muộn, nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại rời đi. Thậm chí, Trấn Thành tiết lộ anh thuê trợ lý chỉ với nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh thức anh dậy mỗi buổi làm việc. Bạn bè Trấn Thành cũng nhiều lần kể chuyện nam MC làm việc rất nhiều, lịch trình kín đến từng khung giờ.

Khoảnh khắc Trấn Thành ngủ gục khi tham gia một sự kiện sau thời gian căng mình làm việc

Nam MC cũng nổi tiếng cầu toàn. Ở bất kỳ dự án nào, anh đều muốn tự tay kiểm soát chi tiết, từ nội dung đến hình ảnh. Sự chỉn chu tạo nên thương hiệu, nhưng đồng thời khiến khối lượng công việc Trấn Thành gánh luôn nhiều hơn người khác. Anh từng nói làm nghệ thuật vì đam mê, và chính cảm xúc đó khiến anh khó dừng lại, kể cả khi cơ thể đã mệt nhoài. Chính trách nhiệm, sự cầu toàn và đam mê ấy tạo nên một Trấn Thành đầy nhiệt huyết nhưng cũng khiến anh đối mặt nguy cơ kiệt sức nếu không sớm giảm tải.

Cường độ làm việc dày đặc khiến anh gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Việc tranh thủ matxa ngay tại phim trường được xem là cách giúp nam đạo diễn giải toả áp lực và hồi phục thể lực để tiếp tục guồng quay công việc. Sau khi những hình ảnh này lan truyền, bên cạnh sự tò mò, không ít khán giả đã gửi lời hỏi thăm và động viên Trấn Thành giữ gìn sức khoẻ.

Khán giả khá quen với những hình ảnh bơ phờ của Trấn Thành