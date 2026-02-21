Nữ diễn viên tăng 9kg sau 3 ngày Tết

Sáng 21/2, tờ Koreaboo đưa tin, nữ diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc Mija vừa chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ kim chi khi đích thân công khai số cân nặng tăng thêm sau 3 ngày Tết. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 mới đây cho biết hiện cô nặng 53,53kg và đã tăng lên gần 9kg chỉ sau vài ngày Tết ngắn ngủi.

Đồng thời, Mija cũng chia sẻ tới công chúng loạt ảnh mới nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Trong hình, nữ diễn viên 9X lộ rõ mỡ bụng ngồn ngồn, không còn giữ được vòng eo thon thả như hồi trước Tết nguyên đán. Dẫu vậy, Mija vẫn tỏ ra khá lạc quan: "Chân tôi giống như bị sưng lên. Nhưng kỳ nghỉ Tết đúng là hạnh phúc quá đi".

Mija tăng cân vùn vụt chỉ sau 3 ngày Tết, hiện sở hữu thân hình thừa cân. Ảnh: X

Nữ diễn viên giờ đây có vòng eo bánh mì và lộ rõ mỡ thừa ngồn ngộn ở phần bụng. Ảnh: Naver

Hồi trước Tết, cô còn tự tin khoe ảnh vóc dáng thon gọn, lý tưởng. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện thảo luận sôi nổi xung quanh việc Mija bỗng phát tướng, tăng tới gần chục kg chỉ sau 3 ngày Tết. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm, cho biết họ cũng gặp phải tình trạng tăng cân mất kiểm soát trong những ngày Tết do không thể cưỡng lại những món ăn ngon: "Quan trọng là cô ấy thấy vui", "Tôi cũng tăng cân vùn vụt, Tết được thưởng thức nhiều đồ ăn ngon mà",...

Song song với đó, nhiều fan cũng hy vọng Mija sẽ giảm cân sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, vì điều này không chỉ giúp vóc dáng nữ diễn viên trở nên cân đối hơn mà còn có lợi cho sức khỏe của cô.

Trong diễn biến mới nhất, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 đã đặt ra mục tiêu trước mắt giảm xuống còn 47kg trong thời gian tới trước khi đưa số cân về mức bình thường của cô - 45kg.

Nữ nghệ sĩ 8X vừa hạ quyết tâm giảm cân sau Tết. Ảnh: Naver

Trong quá khứ, Mija từng gây xôn xao và trở thành chủ đề bàn tán toàn cõi mạng xứ củ sâm sau khi giảm thành công tận 35kg. Còn nhớ nữ diễn viên từng nặng tới 80kg và sở hữu vóc dáng nặng nề, thừa cân. Nhưng sau khi kiên trì tập luyện và thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, cô đã thành công đưa cân nặng xuống mức 45kg và duy trì được thông số này trong suốt thời gian dài trước khi tăng tới gần 10kg mới đây.

Tuy nhiên, việc giảm cân thần tốc đã gây ra cho Mija nhiều hệ lụy khôn lường. Cũng từ đây, nữ diễn viên cho biết cô đã thay đổi phương pháp giảm cân, giữ dáng để duy trì được mức cân nặng lý tưởng: "Tôi từng giảm cân theo cách cực đoan như ép bản thân không còn cảm giác thèm ăn, khiến miệng khô khốc. Hậu quả là tôi từng bị ngất xỉu và suy giảm sức khỏe. Theo thời gian, tôi nhận ra điều quan trọng nhất chính là sức khỏe của bản thân. Giờ đây, khi giảm cân và giữ dáng, tôi không còn nhịn đói hay ép mình ăn những thứ mà bản thân không thích. Tiêu chí của tôi là phải luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Tôi cũng nhờ đến sự hỗ trợ của các sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân để giữ được thông số cân nặng lý tưởng".

Mija từng gây xôn xao khi giảm thành công tận 35kg để sở hữu thân hình thon gọn. Ảnh: X

Mija sinh năm 1984, là nữ diễn viên hài nổi tiếng tại Hàn Quốc. Bố mẹ cô là 2 diễn viên gạo cội Jeon Seong Ae và Jang Gwang. Tháng 4/2022, Mija kết hôn với diễn viên hài Kim Tae Hyun - người hơn cô 6 tuổi. Họ sống hạnh phúc bên nhau nhưng hiện chưa có con. Bên cạnh diễn hài và xuất hiện trên các chương trình truyền hình, cô còn làm công việc livestream bán hàng trực tuyến và tích cực giao lưu với người hâm mộ thông qua nhiều nền tảng mạng xã hội như kênh YouTube, tài khoản Instagram cá nhân,...

Mija nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả tại xứ kim chi. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo