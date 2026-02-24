Không thể tin, bộ đôi hot nhất The Art of Sarah hẹn hò lộ liễu đến thế này sao?

Shin Hye Sun - Lee Jun Hyuk là cặp đôi màn ảnh đang cực hot với siêu phẩm The Art of Sarah. Bên cạnh những "phản ứng hóa học" ăn ý trên phim, cặp đôi còn thân thiết ở ngoài đời, khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền" họ.

Vào ngày 10/2, nam diễn viên sinh năm 1984 đã đăng bức ảnh đen trắng lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Bức ảnh này nhanh chóng khiến cư dân mạng xôn xao bởi đây là bàn tay của anh và Shin Hye Sun. Cả 2 có hình xăm giả giống nhau. Tông màu đen trắng tối giản càng làm tăng thêm bầu không khí thân mật và bí ẩn xung quanh bài đăng.

Bức ảnh "ám muội" được Lee Jun Hyuk chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Kbizoom

Cùng ngày, Shin Hye Sun cũng chia sẻ bức ảnh hình xăm đôi với Lee Jun Hyuk, kèm theo dòng chữ “Glamorous Gloom” (Sự u ám quyến rũ) để giải thích ý nghĩa của hình xăm. Ngay khi bài đăng được chia sẻ, cư dân mạng đã tràn ngập phần bình luận với những lời đồn đoán. Những bình luận như “Hai người đang hẹn hò à?”, “Sao phim tình cảm này lại ngọt ngào thế?”, và “Chẳng phải đây là một bức ảnh tình yêu trên Instagram sao?” phản ánh sự tò mò và hào hứng ngày càng tăng của người hâm mộ.

Shin Hye Sun tiếp tục đăng lại bức ảnh tương tự. Ảnh: Kbizoom

Hiện tại, 2 ngôi sao vẫn đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Từng tình tiết của The Art of Sarah vẫn đang khiến khán giả phát sốt, trở thành phim hot nhất dịp Tết vừa qua. Bộ phim do Kim Jin Min đạo diễn, khai thác câu chuyện về Sarah Kim - một phụ nữ xây dựng danh tính giả trong giới thượng lưu Seoul và bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn. The Art of Sarah quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Shin Hye Sun trong vai Sarah Kim, Lee Jun Hyuk vào vai thám tử Park Mi Gyeong kiên trì truy lùng chân tướng, bên cạnh các gương mặt như Kim Jae Won, Jung Da Bin...

Bộ phim nhanh chóng thu hút lượng xem lớn và leo thẳng vào Top 10 nội dung được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu ngay sau vài ngày phát hành, được khán giả khen ngợi vì nhịp kể chuyện căng thẳng, diễn xuất cuốn hút và hàng loạt tình tiết bất ngờ nối tiếp nhau đầy bất ngờ.

Cặp đôi đang gây bão toàn cầu với The Art of Sarah. Ảnh: Netflix

Nếu phải kể tên những "viên ngọc" thực lực của màn ảnh Hàn Quốc, chắc chắn không thể bỏ qua bộ đôi Shin Hye Sun và Lee Jun Hyuk. Dù mỗi người mang một màu sắc riêng, nhưng họ đều có điểm chung là sự tận hiến đến mức "điên cuồng" cho từng vai diễn.

Sinh năm 1989, Shin Hye Sun được mệnh danh là "đóa hoa nở muộn" rực rỡ nhất của Kbiz. Không sở hữu bệ phóng vững chắc từ đầu, cô kiên trì đi lên từ những vai phụ mờ nhạt để rồi bùng nổ thành "nữ hoàng rating" qua những siêu phẩm như My Golden Life, Vẫn mãi tuổi 17, và đặc biệt là màn hóa thân đầy kinh điển trong Chàng Hậu (Mr. Queen). Shin Hye Sun sở hữu khả năng biểu cảm gương mặt cực kỳ chi tiết, từ những phân cảnh bi kịch xé lòng đến những vai hài hước "lầy lội", cô đều xử lý ngọt ngào, khiến khán giả hoàn toàn tin vào nhân vật.

Shin Hye Sun là "đóa hoa nở muộn" đa tài. Ảnh: X

Lớn hơn Shin Hye Sun 5 tuổi, Lee Jun Hyuk (sinh năm 1984) là quý ông sở hữu ngoại hình chuẩn mực cùng giọng nói trầm ấm đầy lôi cuốn. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng "thay mặt như thay áo". Khán giả có thể vừa ghét cay ghét đắng gã công tố viên cơ hội Seo Dong Jae trong Khu rừng bí mật, vừa có thể si mê hình ảnh nam tính, cương trực của anh trong Tổng thống 60 ngày.

Lee Jun Hyuk có tài năng diễn xuất nổi bật. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom