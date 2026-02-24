Lê Phương lặng lẽ làm 1 điều đặc biệt trong giỗ đầu của nghệ sĩ Quý Bình

Giữa những ngày đầu năm, khi nhiều nghệ sĩ tất bật du xuân hay chia sẻ khoảnh khắc sum vầy, Lê Phương gây chú ý vì hành động đặc biệt và ấm áp dành cho cố nghệ sĩ Quý Bình. Cụ thể, nữ diễn viên âm thầm đến nhà riêng để thắp hương trong dịp giỗ đầu của nghệ sĩ Quý Bình. Qua những hình ảnh được hé lộ, có thể thấy không gian buổi giỗ được bày biện ấm cúng với hoa tươi, trái cây, mâm cơm cúng đầy đủ. Di ảnh của cố nghệ sĩ đặt trang trọng trên bàn thờ, xung quanh là những vòng hoa và lời nhắn tưởng niệm.

Trên trang cá nhân, Lê Phương viết ngắn gọn: "Đầu năm lên thăm Bạn. Phương xa, mong Bình an!". Đồng thời, Lê Phương và chồng còn chuẩn bị giỏ trái cây có dòng chữ: "Hai em Lê Phương - Trung Kiên tưởng nhớ anh Quý Bình".

Chỉ vài dòng chữ, không dài, không hoa mỹ, nhưng đủ khiến nhiều người rưng rưng. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi thấy Lê Phương vẫn giữ trọn nghĩa tình.

Lê Phương lặng lẽ đến dự lễ cúng giỗ của cố nghệ sĩ Quý Bình (ảnh: FBNV)

Lê Phương còn chụp ảnh cùng gia đình của cố nghệ sĩ Quý Bình (ảnh: @phuocle)

Lễ giỗ của cố nghệ sĩ Quý Bình được tổ chức tại nhà riêng của anh và bố mẹ ở TP.HCM (Ảnh: @phươcle)

Lê Phương và Quý Bình quen biết nhau từ lúc còn là sinh viên, họ có 8 năm gắn bó đồng hành từ công việc đến cuộc sống. Tuy nhiên, mối tình này chưa đủ duyên nên không thể đi đến cái kết viên mãn. Sau đó, Lê Phương kết hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cuộc hôn nhân này của Lê Phương tan vỡ sau 3 năm. Trong giai đoạn khó khăn của Lê Phương, Quý Bình là người bên cạnh an ủi và động viên. Nữ diễn viên từng chia sẻ con trai riêng của cô gọi Quý Bình là "Ba Bình".

Vào đám cưới của Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền diễn ra vào cuối năm 2020 thì Lê Phương không tham dự. Ngày đó, nữ diễn viên chỉ gửi 1 bó hoa hồng có dòng chữ "Lê Phương - Trung Kiên mừng hạnh phúc anh chị", và đăng lên trang cá nhân vỏn vẹn 1 câu "Em mừng cho anh". Đó cũng là lần duy nhất Lê Phương công khai nhắc đến vợ diễn viên Quý Bình, nhưng chỉ gọi chung là "anh chị" chứ không nhắn nhủ riêng. Lê Phương và vợ Quý Bình cũng không có bất kỳ lần nào công khai gặp gỡ hay tương tác trên mạng xã hội. Trong tang lễ diễn viên Quý Bình thì Lê Phương và chồng đưa con trai Cà Pháo đến để tiễn đưa.

Lê Phương và Quý Bình từng có mối quan hệ rất tốt đẹp (ảnh: FBNV)



