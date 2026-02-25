Soobin hẹn hò mỹ nhân 10X ở rạp phim, dùng chung ống hút với nhau thế này thì không yêu mới lạ!

Nam diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc Soobin và nàng Á hậu kém 1 tuổi Heesun là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả ở show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân mùa 5 năm nay. Không chỉ thành đôi ở cuối chương trình, cặp trai đẹp gái xinh 10X còn xác nhận hẹn hò ngoài đời thật. Chính vì lẽ đó, "nhất cử nhất động" từ Soobin - Heesun đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng suốt thời gian qua.

Tới tối 24/2, công chúng châu Á náo loạn trước thông tin Soobin - Heesun vừa tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn ở 1 rạp chiếu phim ở Hàn Quốc. Được biết, cặp đôi dành thời gian bên nhau để cùng thưởng thức bộ phim điện ảnh đang oanh tạc phòng vé xứ kim chi mang tên The King’s Warden. Theo nhân chứng cho hay, Soobin - Heesun có nhiều cử chỉ tình tứ tại rạp chiếu bóng, khiến người hâm mộ "tan chảy". Cặp trai đẹp gái xinh 10X tựa vai vào đối phương, thì thầm vào tai nhau như thể đang đắm chìm trong thế giới dành riêng cho 2 người họ. Đáng chú ý, chàng diễn viên điển trai và nàng Á hậu kém 1 tuổi còn dùng chung ống hút khi uống nước ngọt.

Soobin - Heesun vừa đi xem phim cùng nhau vào tối 24/2. Ảnh: X

Soobin - Heesun là cặp đôi hot nhất Địa Ngục Độc Thân năm nay. Ảnh: X

Trước đó ít ngày, đúng vào mùng 5 Tết nguyên đán, Soobin - Heesun đã lọt vào ống kính của "team qua đường" khi đang tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn trong bầu không khí ngập tràn màu hồng. Khi ấy, 2 người họ tới 1 tiệm photobooth để chụp ảnh cặp đôi. Trước ống kính, cặp đôi hot nhất Địa Ngục Độc Thân mùa 5 khiến netizen phát sốt với vóc dáng lý tưởng cùng size gap chuẩn cặp đôi xé sách bước ra từ thế giới ngôn tình.

Soobin - Heesun được bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc khi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc vào đúng mùng 5 Tết năm nay. Ảnh: X

Trong thời gian Địa Ngục Độc Thân lên sóng, Soobin - Heesun đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng nhờ những màn tương tác quá đỗi ngọt ngào, dễ thương. Trong quá trình ghi hình, cặp đôi đã dành sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương. Đáng chú ý ở 1 phân cảnh đi cùng Minji, Soobin đã thừa nhận rằng lúc đó trong lòng anh chỉ nghĩ tới Heesun, lo lắng, quan tâm xem cô đang làm gì.

Ở tập cuối, Soobin - Heesun đã thành đôi trong những tiếng reo hò của người hâm mộ. Sau khi show đóng máy, họ vẫn tiếp tục hẹn hò ngoài đời thật và là cặp đôi duy nhất trong Địa Ngục Độc Thân 5 xác nhận yêu đương tính tới thời điểm hiện tại hậu kết thúc chương trình.

Soobin - Heesun được cho là yêu nhau mặn nồng, say đắm tới mức nàng Á hậu đã lấy luôn áo của Soobin mặc và công khai khoe với tất cả mọi người trên trang cá nhân. Gần đây, cặp đôi còn ở bên nhau tận hưởng buổi hẹn hò ấm áp sau khi show Địa Ngục Độc Thân kết thúc phát sóng. Họ ngồi sát rạt vào đối phương, cùng xem lại chương trình Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Mối quan hệ của cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt. Cả bạn thân cũng tích cực ủng hộ, vun vén cho Soobin và nàng Á hậu đình đám.

Soobin trước đó cho Heesun mượn chiếc áo hoodie trong quá trình tham gia Địa Ngục Độc Thân. Và sau khi rời chương trình, nàng Á hậu được cho là vẫn giữ chiếc áo đó để mặc. Ảnh: X

Soobin - Heesun gần đây đã hẹn hò, cùng xem lại show Địa Ngục Độc Thân trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: X

Soobin sinh năm 2002, từng là vận động viên bóng chày nhưng nay đã chuyển sang làm diễn viên kiêm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh chàng quyết định giã từ sự nghiệp thể thao vì chấn thương vai. Ngay sau khi bước chân vào giới giải trí, Soobin đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ gương mặt điển trai, cuốn hút cùng diện mạo hao hao Song Joong Ki. Soobin mới đây đã xác nhận đóng phim Gift cùng tài tử hạng S Kim Woo Bin, hứa hẹn đưa sự nghiệp diễn xuất lên tầm cao mới.

Trong khi đó, Heesun sinh năm 2003, từng đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cách đây 2 năm. Cô là Á hậu có thành tích học tập đỉnh hàng đầu trong lịch sử cuộc thi Miss Korea. Mỹ nhân 10X đang theo học chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Đại học Carnegie Mellon. Được biết, đây là ngôi trường danh giá từng đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Soobin (bên trái) được mệnh danh là "tiểu Song Joong Ki" nhờ ngoại hình hao hao đàn anh nổi tiếng. Ảnh: Koreaboo

Trong khi đó, Á hậu Heesun gây ấn tượng với trình độ học vấn nổi bật. Ảnh: Naver

Nguồn: X, Naver