Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh con trai đầu lòng

Sáng 8/4, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn chính thức thông báo đã chào đón thành viên nhí. Nhóc tỳ đầu lòng của cặp đôi là một bé trai nặng 3,7kg, có tên thân mật là Renzo. Quỳnh Châu sinh con bằng phương pháp sinh mổ, "vượt cạn" khá thuận lợi. Sau khi sinh con, cô được chăm sóc ở trung tâm ở cử nên sức khoẻ của mẹ và bé hiện tại đã ổn định.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng công khai dung mạo đáng yêu, vẻ ngoài bụ bẫm của con trai đầu lòng. Trong suốt quá trình từ nhập viện đến sinh con, Quỳnh Châu luôn được doanh nhân Phát Nguyễn và gia đình bên cạnh động viên, cổ vũ tinh thần.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ với chúng tôi: "Châu vừa trải qua ca sinh mổ, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và an toàn. Em bé chào đời khỏe mạnh, đó là điều khiến Châu và gia đình yên tâm nhất. Thật sự đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt, vừa xúc động vừa hạnh phúc, và vợ chồng Châu cảm thấy rất biết ơn vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Khoảnh khắc lần đầu chạm vào con, Châu vừa hồi hộp, vừa bỡ ngỡ, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Châu vô cùng biết ơn anh Phát và gia đình đã luôn ở bên cạnh, đồng hành và tiếp thêm cho mình rất nhiều sức mạnh để vượt qua hành trình này. Mọi người có hỏi Châu có thấy đau không. Thật ra là những ngày sau thì có nhưng mỗi khi nhìn thấy con vui quá không nhớ gì đau luôn".

Á hậu Quỳnh Châu nhập viện sinh mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé

Cô luôn được chồng sát cánh để động viên tinh thần

Doanh nhân Phát Nguyễn luôn túc trực, chăm sóc Chế Nguyễn Quỳnh Châu từ lúc cô bầu bí đến sinh con

Quỳnh Châu đón một bé trai nặng 3,7kg bằng phương pháp sinh mổ

Ánh mắt đầy sự lo lắng, hồi hộp của doanh nhân Phát Nguyễn trong thời khắc đặc biệt

Quỳnh Châu bật khóc khi con trai chào đời

Em bé được thực hiện phương pháp da kề da với mẹ

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng hạnh phúc chào đón em bé của gia đình

Cả gia đình được khen visual đẹp đều trong khung ảnh đầu tiên cùng nhau

Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và du lịch. Trước đó, anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Hiện tại, anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi, đây là pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (còn được gọi là khách sạn Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Từ khi vợ mang thai, nam doanh nhân chủ động sắp xếp lại công việc, không di chuyển quá nhiều giữa TP. HCM và Đà Lạt để tiện chăm sóc vợ. Cả hai chủ động tham gia các lớp tiền sản để kiến thức về sinh nở và chăm sóc mẹ và bé. Anh cùng vợ vào phòng sinh để động viên tinh thần và đón khoảnh khắc đầu đời của con. Bố mẹ chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng rất tâm lý và chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc con dâu trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Doanh nhân Phát Nguyễn lo lắng cho vợ

Gia đình của Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng có mặt tại bệnh viện

Cả nhà cùng chờ đợi em bé ra đời

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn đã bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, họ luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông. Quỳnh Châu từng chia sẻ Phát Nguyễn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái.

Quỳnh Châu và chồng tổ chức đám cưới hồi đầu năm, sau nửa thập kỷ bên nhau

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào đầu năm 2026, Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn cho biết thời điểm diễn ra đám cưới, cả hai đã vỡ oà khi em bé xuất hiện. Cô chia sẻ: "Châu thật sự rất vui. Ban đầu, lúc thử que 2 vạch mình chưa có cảm giác rõ lắm, nhưng đến khi nghe tiếng nhịp tim em bé thì thật sự cảm nhận được hành trình làm ba, làm mẹ đã chính thức bắt đầu. Tiếng tim đập tích tắc chưa được mười mấy giây bác sĩ tắt rồi, nhưng Châu nhớ như in. Tối về anh Phát cứ ụp tai vô bụng Châu đòi nghe lại, dù chỉ nghe tiếng 'ọc ọc' thôi. Lần đầu tiên mình hiểu được sự nôn nao của ba mẹ ngày xưa khi chờ đợi một em bé là như thế nào.

Lúc tổ chức đám cưới, em bé mới được 7-8 tuần nên may mắn là không bị ảnh hưởng gì nhiều, sức khỏe Châu vẫn ổn. Với nhà ba mẹ Châu thì đây là đứa cháu đầu tiên nên càng trông chờ và hạnh phúc hơn nữa. Thật sự việc có con vào thời điểm này là điều rất may mắn vì hai đứa từng sợ khó có con, do Châu đã trên 30 và anh Phát trên 35 tuổi rồi. Từ sau khi cầu hôn xong là 2 đứa đã nghĩ đến kế hoạch có em bé và em đến hoàn toàn là tự nhiên, bất ngờ như một món quà".

Suốt thai kỳ, Chế Nguyễn Quỳnh Châu luôn giữ sự rạng rỡ, tươi tắn

Ảnh: FBNV