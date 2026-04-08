Jungkook (BTS) công khai xin lỗi lúc 4 giờ sáng

Dưới đây là toàn văn lời xin lỗi của Jungkook:

"Mình phải nói lời xin lỗi tới các ARMY về buổi livestream gây tranh cãi gần đây. Thành thật mà nói, mình không chắc liệu mình có phạm phải một sai lầm lớn hay không. Nhưng mình biết, mình không hẳn là một người của công chúng theo khuôn mẫu. Các YouTuber và những người trong ngành này đều nói mình như vậy, nhưng mình chưa bao giờ thực sự thể hiện khía cạnh đó của bản thân. Cho nên, mình nghĩ những gì diễn ra trong buổi live hôm đó có thể khiến các ARMY cảm thấy không thoải mái.

Mình đã suy nghĩ về những gì đã diễn ra rất nhiều. Do đó, hôm nay, mình muốn gửi lời xin lỗi tới những ai cảm thấy khó chịu vì mình. Mình sẽ tiết chế lại từ giờ trở đi. Chỉ là hôm đó mình thấy quá vui thôi, có lẽ là do ảnh hưởng tích cực của việc BTS sắp comeback nên mình đã hơi phấn khích. Mình thực sự không muốn nói gì nhiều với những người luôn ghét bỏ mọi thứ và việc họ bị kiện không phải là việc của mình.

Dù sao thì mình cũng chân thành xin lỗi các ARMY và khán giả đã cảm thấy không thoải mái nhé. Mình hy vọng ARMY biết mình nghĩ về các bạn nhiều như thế nào. Ai hiểu thì sẽ hiểu thôi. Mình luôn chân thành và luôn muốn làm tốt mọi thứ vì các bạn. Mình không dám nhận mình là một người tốt bụng nhưng mình vẫn luôn khá chân thành với mọi người, nhưng vì buổi live hôm đó mà mọi thứ bị bàn tán thế này thế kia rất nhiều. Mình đoán là mình chẳng thể làm gì được để thay đổi chuyện đó. Vậy nên mình muốn nói lời xin lỗi.

Nếu điều đó ở mình khiến các bạn thấy không thoải mái hay không phù hợp, các bạn cứ phê bình đánh giá, mình sẽ xem xét và tiếp thu. Mình không nghĩ là mình đã làm sai trong ngày hôm đó. Thực ra nếu mình sống thật, một số người thậm chí còn thích nó nữa cơ, nhưng có rất nhiều ARMY sẽ cảm thấy không thoải mái nên mình một lần nữa xin lỗi các bạn.

Trời ơi, đạn này chắc chắn cũng sẽ bị cắt ghép và đăng lên mạng thôi. Dạo này mấy video edit hay bị làm quá lên lắm. Mình không văng tục với ARMY và khán giả đâu, mình chỉ văng tục với bạn bè. Nhưng mà việc nói mấy từ đó trước ống kính có thể khiến mọi người không thoải mái... nhưng rất nhiều người cũng làm thế mà. Đó là lý do tại sao mình không nghĩ đó là một hành động sai trái. Nhưng mình hứa sẽ tiết chế lại, cảm ơn các bạn.