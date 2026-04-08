Jungkook (BTS) công khai xin lỗi lúc 4 giờ sáng

Cuối tháng 2, Jungkook (BTS) vướng tranh cãi lớn, bị dư luận chỉ trích dữ dội khi livestream trong tình trạng say xỉn, tiệc tùng, có những chia sẻ bất ổn và thậm chí văng tục trong lúc trò chuyện với người hâm mộ. Đến rạng sáng nay (8/4), mỹ nam sinh năm 1997 đã chính thức lên tiếng xin lỗi ARMY (cộng đồng fan BTS) và khán giả vì buổi livestream hỗn loạn của anh trước thềm BTS comeback làng nhạc.
Trong livestream trên Weverse vào rạng sáng hôm nay, Jungkook cho biết anh chân thành gửi lời xin lỗi đến những ai cảm thấy khó chịu vì buổi phát sóng trực tiếp vào ngày 26/2. Em út nhóm BTS hứa sẽ tiết chế lại lời nói và phát ngôn trên MXH, tránh những tranh cãi không đáng có tái diễn thêm lần nữa.
Dưới đây là toàn văn lời xin lỗi của Jungkook:
"Mình phải nói lời xin lỗi tới các ARMY về buổi livestream gây tranh cãi gần đây. Thành thật mà nói, mình không chắc liệu mình có phạm phải một sai lầm lớn hay không. Nhưng mình biết, mình không hẳn là một người của công chúng theo khuôn mẫu. Các YouTuber và những người trong ngành này đều nói mình như vậy, nhưng mình chưa bao giờ thực sự thể hiện khía cạnh đó của bản thân. Cho nên, mình nghĩ những gì diễn ra trong buổi live hôm đó có thể khiến các ARMY cảm thấy không thoải mái.
Mình đã suy nghĩ về những gì đã diễn ra rất nhiều. Do đó, hôm nay, mình muốn gửi lời xin lỗi tới những ai cảm thấy khó chịu vì mình. Mình sẽ tiết chế lại từ giờ trở đi. Chỉ là hôm đó mình thấy quá vui thôi, có lẽ là do ảnh hưởng tích cực của việc BTS sắp comeback nên mình đã hơi phấn khích. Mình thực sự không muốn nói gì nhiều với những người luôn ghét bỏ mọi thứ và việc họ bị kiện không phải là việc của mình.
Dù sao thì mình cũng chân thành xin lỗi các ARMY và khán giả đã cảm thấy không thoải mái nhé. Mình hy vọng ARMY biết mình nghĩ về các bạn nhiều như thế nào. Ai hiểu thì sẽ hiểu thôi. Mình luôn chân thành và luôn muốn làm tốt mọi thứ vì các bạn. Mình không dám nhận mình là một người tốt bụng nhưng mình vẫn luôn khá chân thành với mọi người, nhưng vì buổi live hôm đó mà mọi thứ bị bàn tán thế này thế kia rất nhiều. Mình đoán là mình chẳng thể làm gì được để thay đổi chuyện đó. Vậy nên mình muốn nói lời xin lỗi.
Nếu điều đó ở mình khiến các bạn thấy không thoải mái hay không phù hợp, các bạn cứ phê bình đánh giá, mình sẽ xem xét và tiếp thu. Mình không nghĩ là mình đã làm sai trong ngày hôm đó. Thực ra nếu mình sống thật, một số người thậm chí còn thích nó nữa cơ, nhưng có rất nhiều ARMY sẽ cảm thấy không thoải mái nên mình một lần nữa xin lỗi các bạn.
Trời ơi, đạn này chắc chắn cũng sẽ bị cắt ghép và đăng lên mạng thôi. Dạo này mấy video edit hay bị làm quá lên lắm. Mình không văng tục với ARMY và khán giả đâu, mình chỉ văng tục với bạn bè. Nhưng mà việc nói mấy từ đó trước ống kính có thể khiến mọi người không thoải mái... nhưng rất nhiều người cũng làm thế mà. Đó là lý do tại sao mình không nghĩ đó là một hành động sai trái. Nhưng mình hứa sẽ tiết chế lại, cảm ơn các bạn.
Theo đó, vào khoảng 4h sáng 26/2, Jungkook (BTS) đã livestream trên Weverse trò chuyện với người hâm mộ trong khoảng 1 giờ đồng hồ khi đang đi hát karaoke cùng anh trai và một vài người bạn. Trong buổi phát sóng, đỉnh lưu toàn cầu đã chia sẻ về áp lực công việc và bày tỏ mong muốn được sống thật. Theo Jungkook, những gì anh nói khi say cũng là 1 phần con người thật và hoàn toàn nhận thức được phát ngôn, hành vi của bản thân có thể sẽ gây ra tranh cãi.
Trong lúc trò chuyện với người hâm mộ, Jungkook lần đầu thẳng thắn đề cập đến chuyện hút thuốc của mình. Anh cho biết bản thân đã từng nghiện thuốc lá nặng, nhưng đã cố gắng rất nhiều để từ bỏ việc hút thuốc và cuối cùng thành công. Anh còn nhiều lần thở dài, cho biết bản thân đang ở trong trạng thái ngột ngạt, áp lực hồi hộp chờ đợi đến ngày comeback cùng các đồng đội trong BTS. Khi người hâm mộ bày tỏ lo lắng, khuyên anh nên kết thúc livestream để nghỉ ngơi sớm, nam ca sĩ đáp trả: "Sao lại bảo tôi tắt? Đừng chỉ đạo tôi phải làm thế này thế nọ", và giơ "ngón tay thối" và chửi thề.
Livestream của Jungkook đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng ARMY cũng như cư dân mạng. Một bộ phận người hâm mộ ủng hộ việc nam idol sống thật, cho biết chấp nhận mọi khía cạnh con người của nam ca sĩ và đánh giá cao việc anh từ bỏ hút thuốc lá. Số khác lại lo lắng cho tình trạng sức khỏe tâm thần của Jungkook, nghi vấn anh đang gặp bất ổn tâm lý và buổi livestream gây tranh cãi vào rạng sáng nay có thể ảnh hưởng đến không chỉ sao nam sinh năm 1997 mà cả nhóm BTS trước thềm comeback.
Tuy nhiên, đa số khán giả đều chỉ trích hành vi "thích thể hiện" của Jungkook như chửi tục, giơ ngón giữa, có lịch trình nhưng lại đi nhậu đến tận sáng rồi livestream kể lể của nam ca sĩ là thiếu chín chắn" và không phù hợp với hình ảnh thần tượng. Thời điểm đó, bối cảnh BTS sắp trở lại với album mới Arirang , hành động của Jungkook bị 1 bộ phận cho rằng gây ồn ào, tranh cãi không cần thiết. Họ cho rằng anh cần ứng xử kiềm chế để không ảnh hưởng đến nhóm.
Nguồn: KoreaBoo