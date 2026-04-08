Phát hãi với màn pass đồ "cũ, bẩn, ngáo giá" của mỹ nhân tai tiếng nhất showbiz: Giày dính đất bán 880.000, áo len xù lông giãn cổ tận 500.000

Với tính chất công việc của mình, nghệ sĩ thường mua sắm hoặc được cho tặng rất nhiều quần áo, giày dép, phụ kiện... Những món đồ này thường được họ sử dụng chỉ vài lần liền đem cất nóc tủ. Vì vậy, không ít nghệ sĩ đã quyết định mở kho thanh lý đồ cũ. Việc này vừa tiết kiệm, giúp bảo vệ môi trường, vừa giúp fan có cơ hội mua được những món đồ hiệu giá mềm. Tuy nhiên, không phải ngôi sao nào cũng "pass đồ có tâm". Với tâm lý tùy tiện, chỉ muốn dọn tủ cho thật sạch mà không kiểm soát chất lượng đồ bán ra, nhiều nghệ sĩ đã bị chỉ trích, ném đá dữ dội. Trường hợp tiêu biểu là "ngọc nữ" Y Năng Tịnh.

Bị chỉ trích khắp MXH vì pass đồ cũ bẩn thỉu, cũ kỹ với giá cắt cổ

Năm 2020, khi đang tham gia show truyền hình ăn khách Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Y Năng Tịnh chưa kịp lấy lại thiện cảm sau những ồn ào mất điểm trong quá khứ, đã dính tranh cãi lớn vì bán đồ cũ kém chất lượng với giá cao. Theo đó, 1 blogger thời trang đã đăng tải bài viết có nội dung cực gắt: "Y Năng Tịnh bán đồ cũ trên nền tảng mua sắm trực tuyến chứng tỏ số đã tận rồi. Ai đời đi bán đồ cũ như vừa moi từ bãi rác ra vậy. Thấy mà phát hãi. Đây là màn pass đồ cũ kinh khủng nhất của người nổi tiếng mà tôi từng thấy trong lịch sử showbiz Hoa ngữ". Người này cũng đính kèm link trang web bán hàng của nữ diễn viên để dân tình "thực mục sở thị".

Sau khi vào trang web bán đồ của Y Năng Tịnh, công chúng xứ tỷ dân sốc toàn tập trước các mặt hàng second-hand vừa lỗi mốt, vừa cũ kỹ, bẩn thỉu nhưng được rao bán với giá cắt cổ, từ 130 NDT đến 500 NDT của nữ diễn viên (500.000-1,9 triệu đồng). Trong đó, có đôi giày trắng trông rất cũ, thậm chí còn dính đất bên trên nhưng Y Năng Tịnh vẫn bán đôi giày này với giá 230 NDT/đôi (880.000 đồng). Hay một chiếc áo len đã xù lông, ngả vàng và phần cổ đã bị giãn hết cỡ vẫn được người đẹp này đăng bán với giá 129 NDT (500.000 đồng). Những người có nhu cầu mua hàng được Y Năng Tịnh lưu ý 4 điều: "Cân nhắc kỹ trước khi mua, không hoàn trả, không đổi hàng, không khiếu nại".

Không chỉ vậy, dân mạng còn phát hiện Y Năng Tịnh không chỉ ra bán quần áo, giày dép của chính mình, mà còn bán luôn cả quần áo cũ của ông xã Tần Hạo với giá 300 NDT/cái (gần 1,2 triệu đồng). Điều này khiến không ít người mỉa mai nữ diễn viên hết thời, túng thiếu để nỗi không chỉ dọn sạch đồ mà còn mang rác trong nhà ra bán.

"Thật kinh khủng, chỉ nhìn vào hình thôi tôi đã thấy nó bốc mùi. Sao chị ta có thể mang chúng bán được chứ", "Những món đồ này như quay ngược về 20 năm trước, không chỉ lỗi mốt mà còn nhăn nhúm, bẩn bẩn trông như vừa bới từ đống rác ra", "Mấy món đồ này của Y Năng Tịnh lẽ ra phải cho vào sọt rác mới đúng, xấu và dơ không chịu nổi", "Chắc nghĩ mình là tiên nữ nên nước tắm cũng có người muốn mua", "Gu thẩm mỹ quê mùa quá, mấy món đó có cho không tôi cũng không lấy", cư dân mạng chỉ trích gay gắt.

Trước làn sóng chỉ trích của cư dân mạng, Y Năng Tịnh cho biết lợi nhuận từ việc bán đồ cũ được cô dùng cho mục đích từ thiện. Cho nên, dù món đó chỉ bán được với giá 1 NDT (3.800 đồng), cô vẫn quyết bán. Dù vậy, netizen vẫn phê bình nữ diễn viên này không ngớt. Theo khán giả, việc mua - bán đồ cũ là 1 cách thúc đẩy việc tái chế tài nguyên, nhưng điều quan trọng vẫn là phải đảm bảo các mặt hàng được làm sạch đẹp trước khi bán lại. Điều này thể hiện trách nhiệm đối với cả người bán và người mua. Công chúng khuyên Y Năng Tịnh nên học tập Tôn Lệ - người pass đồ cũ cực kỳ có tâm với các mặt hàng vừa mới, vừa đảm bảo vệ sinh và có mức giá phải chăng.

Đời tư đầy bê bối của Y Năng Tịnh

Y Năng Tịnh tên thật là Ngô Tịnh Di, sinh năm 1969 tại Đài Loan (Trung Quốc). Thập niên 1980-1990, cô được xem là ngọc nữ của showbiz xứ Đài, là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai với giọng ca ngọt ngào, diễn xuất xuất thần và nhan sắc ngọt ngào gây thương nhớ.

Ở tuổi 18, cô đã xuất bản 2 quyển cẩm nang làm đẹp cho phụ nữ và từ đó được mệnh danh là "Giáo chủ làm đẹp". Ở vai trò diễn viên, cô có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn như Cung Tỏa Trầm Hương, Đổng Tước Đài, Hảo Nam Hảo Nữ, Tỏa Thanh Thu, Đại Từ Thương, Họa Hồn ... Thời báo Hoàn Cầu từng bình luận khen ngợi nữ diễn viên 6X: "Ai cưới được Y Năng Tịnh giống như kiếp trước đã cứu cả thiên hạ".

Thế nhưng sự nghiệp đỉnh cao của Y Năng Tịnh sớm sụp đổ. Năm 2019, cô bị báo giới phanh phui ngoại tình với nam diễn viên Hoàng Duy Đức sau lưng ông xã Dữu Trừng Khánh. Sau khi scandal vụng trộm vỡ lở, người đẹp này khóc lóc chê bai chồng yếu sinh lý, lại thường xuyên đi biểu diễn xa nhà nên mới khiến cô hiu quạnh và đi tìm người đàn ông khác. Phát ngôn chói tai biện giải cho hành vi ngoại tình của Y Năng Tịnh bị công chúng chỉ trích dữ dội. Khán giả nhận định cô có nhân cách kém và quyết định tẩy chay, quay lưng. Không chấp nhận được chuyện bị vợ "cắm sừng", ca sĩ họ Dữu cũng đệ đơn ly hôn Y Năng Tịnh.

Sau đó, Y Năng Tịnh tiếp tục khiến giới nghệ sĩ Cbiz và công chúng tức giận khi "cả gan" chê bai danh ca quá cố Mai Diễm Phương cả đời không ai cưới. Không chỉ vậy, Y Năng Tịnh còn bị quản lý cũ Trần Chí Hiếu tố cáo "ăn cháo đá bát", thiếu chuyên nghiệp. Khi quay show Mẹ Là Siêu Nhân, cô cũng bị đánh giá là bà mẹ vô tâm, thiếu trách nhiệm khi để mặc con gái nhỏ chưa đầy một tuổi ngã từ trên ghế đập đầu xuống đất.

Chuỗi scandal tình ái đến phát ngôn và hành động gây tranh cãi khiến sự nghiệp của Y Năng Tịnh tụt dốc không phanh, trở thành cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa ngữ. Năm 2014, cô tìm được bến đỗ mới bên tài tử kém 10 tuổi - Tần Hạo. Họ kết hôn sau một năm yêu đương và có con gái chung tên Hạt Hạt. Do hết thời sớm vì đời tư bê bối, Y Năng Tịnh những năm qua kiếm tiền chủ yếu dựa vào việc livestream bán hàng trên MXH.

Nguồn: Sohu, Sina, QQ