Mỹ nhân phim cung đấu ăn đậu hủ thối vô tư nhả vào tay trợ lý

Tân Chỉ Lôi là cái tên không mấy xa lạ với khán giả châu Á. Người đẹp sinh năm 1986 này từng nổi đình nổi đám với vai diễn "mẹ hậu cung" Gia quý phi trong bộ phim cổ trang cung đấu kinh điển Hậu cung Như Ý Truyện (2018). Sau đó, cô ghi dấu ấn với các phim Phồn Hoa, Tâm Sự Của Kiều Nhiên, Khánh Dư Niên...

Năm 2025, Tân Chỉ Lôi gây chấn động showbiz Trung Quốc khi làm nên lịch sử tại LHP Venice, với chiến thắng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) nhờ tác phẩm Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời. Ngoài ra, cô còn được biết đến với danh xứng "bản sao nóng bỏng của Song Hye Kyo" khi sở hữu đôi môi hờn dỗi gợi cảm, nhan sắc kiêu sa, sang trọng.

Tuy nhiên, thời mới nổi lên sau Hậu cung Như Ý Truyện, Tân Chỉ Lôi từng vướng phải scandal có thái độ cư xử kém duyên với trợ lý, khiến cô lao đao danh tiếng.

Theo đó, vào năm 2019, Tân Chỉ Lôi đã cùng Bao Bối Nhĩ hợp tác trong dự án Cô Bạn Gái Người Máy Của Tôi. Trong 1 cảnh diễn đi dạo trên phố, người đẹp này được yêu cầu phải ăn đậu hủ thối. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như "team qua đường" không bắt trọn khoảnh khắc ngay sau khi kết thúc cảnh quay, Tân Chỉ Lôi đã thản nhiên nhả thức ăn đang nhai trong miệng vào tay các trợ lý của mình vì không chịu nổi mùi của món ăn.

Hành động nhả đồ ăn trực tiếp vào tay trợ lý của Tân Chỉ Lôi khiến ai nấy xem qua đều bị sốc không hề nhẹ. Trên MXH, khán giả chỉ trích nữ diễn viên kém duyên, thô lỗ và thiếu tôn trọng người khác. Công chúng phê bình Tân Chỉ Lôi mắc bệnh ngôi sao, chất vấn cô tại sao không đợi trợ lý đem túi, cốc hay giấy ăn đến rồi mới nhả vào và yêu cầu người đẹp phải xin lỗi nhân viên liên quan. Vụ ồn ào khiến hình ảnh "sang chảnh" mà Tân Chỉ Lôi xây dựng sụp đổ.

Trước làn sóng chê trách của dư luận, "Song Hye Kyo bản Trung" lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Đúng như cam kết của mình, kể từ sau vụ việc đối xử vô duyên với nhân viên nói trên, Tân Chỉ Lôi không dính thêm bất kỳ scandal nào liên quan đến cách hành xử gây tranh cãi với trợ lý riêng trong 7 năm qua.

Hiện tại, Tân Chỉ Lôi nằm trong top những bà chủ hào phóng của Cbiz. Theo thông tin của Sohu, nhân viên làm việc cho Ảnh hậu này nhận mức lương thấp nhất là 30.000 NDT (gần 115 triệu đồng), chưa tính đãi ngộ đi làm vào lễ Tết. Số tiền Tân Chỉ Lôi trả cho quản lý, trợ lý dưới trướng cao hơn mặt bằng chung của showbiz Hoa ngữ. Mức lương bình quân mà người nổi tiếng Cbiz trả cho nhân viên hiện tại chỉ dao động từ 4.000 NDT đến 10.000 NDT (15-38 triệu đồng).

