Chồng làm tài xế xe công nghệ của 1 mỹ nhân showbiz vừa bị kết án hơn 4 năm tù giam

Ngày 19/3, tờ Sohu đưa tin Lương Hiên An - chồng của nữ thần gợi cảm xứ Đài Tiêu Thục Thận - đã bị kết án tù về tội quấy rối tình dục. Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 18/3, thẩm phán đã tuyên phạt Lương Hiên An 4 năm 10 tháng tù giam. Tòa bác đơn xin khoan hồng, giảm nhẹ mức án của Lương Hiên An với lý do y không hợp tác, không hối lỗi và liên tục bao biện để chối tội trong quá trình điều tra.

Theo hồ sơ tố tụng, Lương An Hiên đã bị 1 nữ nghệ sĩ tên Rina, thuộc công ty mà anh đồng sở hữu cùng vợ diễn viên, tố cáo có hành vi đồi bại. Sự việc xảy ra rạng sáng 8/11/2023, khi Lương Hiên An và các nhân viên tham gia một buổi tiệc. Sau cuộc vui, chồng của Tiêu Thục Thận lấy lý do nhờ cô gái đưa về phòng nghỉ vì say rượu rồi cưỡng ép, bất chấp nạn nhân ra sức phản kháng. Không lâu sau, Rina nộp đơn kiện, đồng thời bóc phốt chồng Tiêu Thục Thận coi các sao nữ trong công ty như hậu cung của mình. Gã dùng vấn đề gia hạn hợp đồng, tiền lương để ép buộc và bắt các nghệ sĩ nữ phải im lặng. Theo Rina, Lương Hiên An còn không ít lần nói xấu vợ, chê bai Tiêu Thục Thận không sinh được con.

Ca sĩ trẻ Rina (ảnh phải) tố cáo chồng Tiêu Thục Thận lợi dụng chức vụ để quấy rối, tấn công tình dục nghệ sĩ nữ thuộc quyền quản lý trong công ty. Trong phiên tòa vào ngày 18/3, Lương Hiên An bị kết án 4 năm 10 tháng tù giam.

Trước bản án của tòa, Lương Hiên An cho biết anh sẽ kháng cáo để chứng minh sự trong sạch. Trước việc chồng đi tù vì có hành vi sai trái với phụ nữ, Tiêu Thục Thận giữ im lặng. Cô cũng không có mặt trong phiên tòa tuyên án đối với Lương Hiên An. Theo 1 số nguồn tin, Tiêu Thục Thận đã cắt đứt mối quan hệ với ông xã kém 15 tuổi vì sợ bị liên lụy.

Tiêu Thục Thận từng là minh tinh được yêu thích ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc) nhờ các tác phẩm như Bích Huyết Kiếm, Dũng Khí, Âm Mưu và Tình Yêu. .. Cô cũng được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm xứ Đài. Tuy nhiên, ở giai đoạn hoàng kim sự nghiệp, nữ diễn viên bị bắt vì hành vi sử dụng ma túy vào năm 2011. Kể từ đó, tên tuổi của Tiêu Thục Thận lao dốc.

Năm 2017, cô kết hôn với Lương Hiên An - 1 tài xế hãng xe công nghệ Uber. Anh này kém Tiêu Thục Thận 15 tuổi và từng có vợ con. Cuộc hôn nhân của cặp đôi bị phía nhà trai phản đối kịch liệt. Mẹ Lương Hiên An đã tuyên bố từ mặt con trai vì yêu và cưới người phụ nữ quá lớn tuổi, lại có quá khứ nghiện ma túy. Sau khi về chung nhà, Tiêu Thục Thận dốc hết vốn liếng để mở công ty giải trí và cho chồng cùng làm chủ với mình.

Chung sống với nhau 9 năm, Tiêu Thục Thận và Lương An Hiên vẫn chưa tổ chức hôn lễ và có con chung. Năm 2022, Tiêu Thục Thận thông báo bị ung thư tá tràng di căn và tiêu tốn nhiều tiền để điều trị. Cô từng cho biết bản thân không còn nguồn thu nhập, phải sống nhờ vào tiền làm thêm của chồng trẻ và tiền tiết kiệm trước đây.