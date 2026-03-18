Tài tử đánh bại Timothée Chalamet gây sốc toàn cầu: Có quyến rũ nhất hành tinh cũng phải lên app hẹn hò tìm bồ thôi!

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 13/6 (theo giờ Việt Nam). Sau khi sự kiện này khép lại, chiến thắng bất ngờ và gây bàn luận nhiều nhất thuộc về cái tên Michael B. Jordan. Anh đã gây kinh ngạc cho khán giả toàn cầu khi đánh bại Leonardo DiCaprio và đặc biệt là Timothée Chalamet - người từng được các nhà chuyên môn và báo giới dự đoán chắc suất ẵm tượng vàng - để nhận giải thưởng danh giá Nam chính xuất sắc.

Tuy tạo ra cú sốc lớn, song chiến thắng của Michael B. Jordan vẫn được đánh giá là xứng đáng. Anh đã có diễn xuất đầy biến hóa trong tác phẩm Sinners - bộ phim kinh dị đầu tiên trong lịch sử đạt điểm A theo đánh giá của khán giả toàn cầu trên Cinemascore. Với việc giành được tượng vàng, Michael B. Jordan ghi tên vào danh sách nam diễn viên người da đen thứ 6 từng lên ngôi ở hạng mục Nam chính xuất sắc tại Oscar.

Michael B. Jordan thắng giải Nam chính xuất sắc tại Oscar. Ảnh: Getty Images.

Anh đánh bại 2 ứng viên sừng sỏ Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet. Ảnh: Getty Images.

Sự nghiệp của tài tử vừa gây sốc cho cả thế giới

Michael B. Jordan sinh năm 1987, tại California (Mỹ), trong 1 gia đình đông anh em. Anh có xuất phát điểm là người mẫu, sau đó chuyển sang đóng phim truyền hình rồi đến điện ảnh. Trước khi tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp với tượng vàng Oscar, Michael B. Jordan từng lận đận đi tìm chỗ đứng ở Hollywood.

Anh khởi đầu với loạt vai nhỏ trên truyền hình trong những series nổi tiếng như The Wire, All My Children hay Friday Night Lights. Đến năm 2013, tên tuổi của Michael B. Jordan bắt đầu được chú ý nhờ màn thể hiện trong tác phẩm Fruitvale Station 2013. Dù vậy, anh cũng chỉ được xếp vào hàng diễn viên trẻ tiềm năng, vẫn chưa có vai diễn đủ lớn để khẳng định tên tuổi.

Michael B. Jordan nỗ lực tiến từng bước để vươn lên ở Hollywood. Ảnh: Instagram.

2 năm sau, con đường diễn xuất của Michael B. Jordan dần thăng hoa, liên tiếp có những tác phẩm thành công lớn. Đầu tiên là vai võ sĩ Adonis Creed trong Creed 2015 - bộ phim được giới phê bình đánh giá rất cao, giúp Michael B. Jordan giành một số giải thưởng diễn xuất và đề cử tại các sự kiện điện ảnh.

Tiếp nối là vai phản diện Erik Killmonger gây tiếng vang toàn cầu trong Black Panther (Chiến Binh Báo Đen) vào năm 2018. Giới chuyên môn nhận định màn thể hiện của Michael B. Jordan là điểm sáng trong bom tấn của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Và Erik Killmonger cũng trở thành 1 trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất của dòng phim siêu anh hùng.

Tài tử Michael B. Jordan có màn thể hiện ấn tượng trong Black Panther. Ảnh: Mavel.

Sau khi gặt hái được nhiều thành công với các bom tấn thương mại, Michael B. Jordan chuyển hướng sự nghiệp, bắt đầu tham gia các dự án chính kịch, chọn vào vai nhân vật có nội tâm phức tạp, mang nặng chiều sâu tâm lý để khẳng định thực lực diễn xuất như Just Mercy hay Sinners. Và việc giành được tượng vàng Oscar vừa qua chứng minh Michael B. Jordan đã lựa chọn đúng, giúp anh khẳng định vị thế vững chắc tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Vai diễn trong Sinners giúp Michael B. Jordan chiến thắng hạng mục Nam chính xuất sắc tại Oscar 2026.

Từng là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

Năm 2020, Michael B. Jordan đánh bại cả Chris Evans lẫn Brad Pitt để được tạp chí uy tín hàng đầu thế giới People vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới". Anh sở hữu chiều cao 1,83m, thân hình lực lưỡng, múi nào ra múi nấy cuốn hút và gương mặt nam tính.

Thế nhưng, theo tờ Page Six, dù có là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, Michael B. Jordan vẫn dùng app hẹn hò để tìm kiếm người yêu. Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, Michael B. Jordan chia sẻ anh thích bạn gái có tính cách hài hước, biết cảm thông và ít kiếm chuyện bởi cuộc sống của người nổi tiếng vốn không hề thoải mái, luôn đối mặt với nhiều tình huống xung đột, drama bất ngờ.

Michael B. Jordan từng được vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2020. Ảnh: Instagram.

Tài tử sinh năm 1987 có tình sử hẹn hò toàn mỹ nhân nổi tiếng. Anh được cho là từng nảy sinh tình cảm với minh tinh Lupita Nyong'o trong thời gian quay Black Panther. Sau đó, Michael B. Jordan qua lại với ca sĩ Snoh Aalegra, người mẫu nội y Cindy Bruna, người đẹp Kiki Layne, người mẫu Kendall Jenner, ngôi sao mạng xã hội Catherine Paiz....

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, mối tình duy nhất được Michael B. Jordan công khai là với Lori Harvey - người mẫu, doanh nhân và là con gái của diễn viên hài, MC Steve Harvey. Trong thời gian yêu đương mặn nồng, tài tử này từng thuê trọn cả thủy cung để cùng đón Valentine với Lori Harvey. Cả hai hẹn hò khoảng một năm rưỡi trước khi đường ai nấy đi vào khoảng tháng 6/2022.

Theo tờ Elle , Michael B. Jordan không có quan hệ tình cảm với ai vào lúc này. Anh phần lớn dành thời gian cho gia đình và tập trung đóng phim.

Người mẫu Lori Harvey là cô bạn gái duy nhất từng được Michael B. Jordan công khai. Getty Images.

Nguồn: Page Six, X