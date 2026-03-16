Xấu hổ cho Timothée Chalamet tại Oscar năm nay!

Oscar 2026 diễn ra vào rạng sáng ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng toàn cầu. Sau khi lễ trao giải khép lại, Timothée Chalamet được nhận định là người buồn nhất, xấu hổ nhất. Trong cả sự kiện, anh phải chịu trận những màn châm biếm, chế giễu sâu cay một cách công khai đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Theo đó, Timothée Chalamet đến Oscar trong bối cảnh anh đang hứng vô số chỉ trích, thậm chí bị tẩy chay vì có phát ngôn chê bai loại hình nghệ thuật cổ điển như ballet hay opera “đã hết thời”, thậm chí ám chỉ rằng khán giả ngày nay chẳng còn mấy ai quan tâm chúng.

Câu nói thiếu suy nghĩ này của nam diễn viên nhanh chón bùng nổ thành scandal, gây ra cuộc khủng hoảng lớn cho "chàng thơ" 9X. Nhưng có lẽ Timothée Chalamet cũng không ngờ rằng Oscar 2026 lại biến anh trở thành trò cười trên sóng trực tiếp toàn cầu.

Tại lễ trao giải lần thứ 98, nam diễn viên được xếp ngồi ngay hàng ghế đầu, vị trí tưởng chừng danh giá nhưng cũng đồng nghĩa với việc… nam diễn viên không có chỗ nào để trốn khi MC bắt đầu màn “đá xoáy”.

Trên sân khấu, MC Conan O’Brien đã công khai "cà khịa" Timothee Chalamet: "An ninh tối nay tại Oscar cực kỳ nghiêm ngặt. Tôi nghe nói lễ trao giải có nguy cơ bị cộng đồng opera và ballet tấn công. Tôi nghĩ họ chỉ tức giận vì cậu (Timothée Chalamet - PV) quên nhắc đến jazz thôi".

Màn châm biếm của MC Conan O’Brien khiến ai cũng bất ngờ. Máy quay ngay lập tức hướng thẳng về Timothée Chalamet, trước tình huống bị cười cợt móc mỉa công khai này, tài tử sinh năm 1995 chỉ biết cười cho qua chuyện.

Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu. Ban tổ chức đã chơi lớn khi mời danh ca opera Josh Groban biểu diễn một trích đoạn opera hoành tráng, như một cách “thị phạm” rằng loại hình nghệ thuật mà Timothée Chalamet từng chê bai vẫn đủ sức khiến cả khán phòng đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Chưa dừng lại ở đó, chương trình tiếp tục trình diễn một đoạn ballet tái hiện từ bộ phim Sinners ngay tại sân khấu Oscar. Màn trình diễn được dàn dựng công phu, kéo dài nhiều phút này không khác gì một cú vả mặt đau điếng cho người đã nói ra câu “ballet đã hết thời” - Timothée Chalamet.

Đỉnh điểm của sự “ê chề” là khi lễ trao giải khép lại: Timothée Chalamet ngoài ôm ấp cô bồ tỷ phú Kylie Jenner thì ra về tay trắng. Anh để vụt mất giải thưởng Nam chính xuất sắc vào tay tài tử Michael B. Jordan, thậm chí bộ phim Marty Supreme mà Timothée Chalamet đóng chính còn chẳng được vinh danh ở Oscar 1 lần nào dù có tên trong 9 đề cử danh giá.

Có thể nói, chưa bao giờ Timothée Chalamet ê chề như lúc này. Từ một sự cố "vạ miệng" trước lễ trao giải, anh trở thành nhân vật bị "cà khịa" nhiều nhất lễ trao giải Oscar 2026. Chỉ một câu nói sai lầm không đúng thời điểm đã đủ để biến cả đêm tưởng như vinh quang của Timothée Chalamet trở thành khoảnh khắc xấu hổ khó quên trong cuộc đời anh.

Nguồn: Page Six