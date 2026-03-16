Sốc với chiều cao không tưởng của 3 “em bé quốc dân” Daehan - Minguk - Manse ở tuổi 14: Có bé sắp vượt 1m90

Bộ 3 nhóc tỳ sinh 3 Daehan, Minguk và Manse là con trai của tài tử đình đám Song Il Gook (phim Truyền Thuyết Jumong). 3 cậu bé sinh năm 2012, trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014. Sau khi rời khỏi show, 3 cậu nhóc vẫn được công chúng dõi theo từng ngày.

Tới sáng 16/3, tờ Sport Chosun đưa tin, tài tử Song Il Gook vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất về Daehan - Minguk - Manse ở tuổi 14, đồng thời hé lộ về chiều cao đáng kinh ngạc hiện tại của bộ 3 nhóc tỳ: “Bộ 3 đẹp hơn hoa. Cảm ơn các fan đã chúc mừng sinh nhật Daehan, Minguk, Manse nhé. Vì là sinh nhật nên các con đã đồng ý cho tôi đăng những bức ảnh từ chuyến du lịch cùng bà nội trong kỳ nghỉ đông vừa qua lên đây. Giờ thì Daehan đã cao hơn cả tôi rồi! Xin nói thêm là tôi cao 1m85 nhé. Vì bọn trẻ đã lên lớp 8 nên tôi đang vừa sống vừa cầu nguyện mỗi ngày đây (khi tụi nhỏ bước vào giai đoạn dậy thì)”. Qua đó, Song Il Gook cho biết cả 3 quý tử hiện vượt mốc 1m80 ở tuổi 14, đặc biệt Daehan đã cao hơn 1m85 và chuẩn bị chạm ngưỡng 1m90 đầy ấn tượng.

Bộ 3 nhóc tỳ sinh 3 Daehan - Minguk - Manse đều đã cao hơn 1m80, khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Ảnh: Naver

Đặc biệt, Daehan hiện đã cao hơn cả bố (1m85) và sắp vượt ngưỡng 1m90. Ảnh: Nate

3 bé hiện tại đều đã thay đổi nhiều so với lúc nhỏ xíu khi còn “làm mưa làm gió” trong show The Return Of Superman. Ảnh: X

Còn nhớ cách đây đúng 1 năm, Song Il Gook đã làm khách mời trên chương trình My Little Old Boy và có những chia sẻ gây sốt về Daehan - Minguk - Manse. Thời điểm đó, nam diễn viên sinh năm 1971 khiến cộng đồng mạng choáng váng khi tiết lộ chiều cao của 3 quý tử ở tuổi 13: “Minguk cao 179,5cm. Còn Daehan - Manse lần lượt cao 1m79 và 1m76. Mới học năm nhất trung học cơ sở, nhưng bàn chân tụi nhỏ đã dài khoảng 28,5cm. Có thể sau khi trưởng thành, tụi nhỏ sẽ còn cao lớn hơn cả tôi nữa. Tôi nghĩ 3 đứa sẽ vượt mốc 1m90”. 1 năm trước, trong 3 cậu nhóc chưa có ai đạt được thông số 1m80 thì nay cả 3 bé đều đã vượt qua ngưỡng chiều cao ấn tượng này, thậm chí Daehan còn sắp chạm mốc 1m90 - mức chiều cao khủng đủ để cậu “làm mưa làm gió” trên các sàn đấu bóng chuyền, bóng rổ học đường.

Cách đây 1 năm, Daehan - Minguk - Manse còn chưa cao tới 1m80 thì nay có bé sắp sửa chạm mốc 1m90. Ảnh: Naver

Hồi tháng 3/2024, 3 quý tử nhà Song Il Gook cũng từng gây bão với ngoại hình cao lớn khi chỉ mới 12 tuổi trong video cảm ơn người hâm mộ nhân dịp sinh nhật. Đáng chú ý, 3 cậu bé khi ấy đều đang trong quá trình vỡ giọng ở tuổi 12 nên giọng nói cũng trở nên trầm ấm, khác hẳn trước kia. Nhưng bộ 3 vẫn giữ được 1 điểm sau 10 năm, đó chính là diện trang phục giống y hệt nhau.

Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình Radio Star hồi tháng 11/2022, Song Il Gook vui mừng cho biết 3 cậu quý tử đang lớn nhanh như thổi. Tài tử Truyền Thuyết Jumong còn hài hước bình luận về sự phát triển nhanh chóng của các con trong lần làm khách mời trên chương trình Dolsing Fourmen cách đây 4 năm: “Tôi có chút lo lắng về chi phí nuôi bọn trẻ, bởi giờ đây tôi phải đặt chiếc pizza cỡ lớn cho mỗi đứa rồi”.

Trong clip hồi tháng 3/2024, 3 cậu nhóc chiếm sóng mạng xã hội vì trông lớn nhanh như thổi, cao lớn hơn hẳn so với trước kia. Ảnh: Nate

Được biết, 3 nhóc tỳ Daehan - Minguk - Manse thừa hưởng gen của bố mẹ nên đã sớm sở hữu chiều cao nổi bật so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trong lần làm khách mời ở chương trình My Little Old Boy hồi năm 2024, Song Il Gook tiết lộ chiều cao lý tưởng của bà xã: “Vợ tôi không hề thấp đâu nhé. Cô ấy cao 1m72, nhưng trên thực tế vẫn là người thấp nhất trong gia đình chúng tôi”. Trong khi đó, Song Il Gook cũng gây ấn tượng với chiều cao lý tưởng 1m85 như 1 người mẫu thời trang.

Cách đây 12 năm, 3 nhóc tỳ nhà tài tử Song Il Gook chiếm trọn tình cảm từ công chúng qua show ăn khách The Return Of Superman. Ảnh: X

