Timothée Chalamet ơi, đúng là "họa từ miệng mà ra"!

Sáng 15/3 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ), nhằm tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành điện ảnh thế giới trong năm qua. Cuộc cạnh tranh tượng vàng ở Hạng mục Nam chính xuất sắc nhận được sự chú ý lớn.

Và cú sốc đã đến khi Michael B. Jordan vượt qua hai ứng viên đầy sức nặng là Timothée Chalamet (Marty Supreme) và Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) để giành chiến thắng. Trong đó, Timothée Chalamet từng được cho là cái tên chắc chắn ẵm cúp, nhưng đến cuối cùng lại vụt giải vào tay người khác. Nguyên nhân Timothée Chalamet "hụt" tượng vàng Oscar được cho là có liên quan đến ồn ào "vạ miệng" của anh trước thềm lễ trao giải.

Timothée Chalamet bảnh bao, lịch lãm trên thảm đỏ sự kiện phim ảnh danh giá nhất thế giới. Nguồn: X.

"Chàng thơ" Timothée Chalamet trượt cúp vàng Oscar. Ảnh: Getty Imagine.

Phát ngôn gây sốc, nhạy cảm của Timothée Chalamet

Theo đó, trong cuộc trò chuyện gần đây với Matthew McConaughey, nam diễn viên 9X đã có phát ngôn thiếu ý nhị về lĩnh vực ballet và opera. "Tôi không muốn làm việc trong những lĩnh vực như ballet hay opera, kiểu như bản thân phải kêu gọi công chúng hãy giữ gìn loại hình này, trong khi thực tế là không ai còn quan tâm đến chúng nữa", Timothée Chalamet từng nói.

Ngay sau khi vừa dứt lời, Timothée Chalamet cũng nhận ra phát biểu này có thể khiến bản thân dính tranh cãi và lập tức "chữa cháy" bằng câu đùa: "Tôi đang tự khiến mình mất đi một lượng khán giả và bắn ra một phát súng rắc rối không cần thiết". Đúng như Timothée Chalamet nghĩ, đoạn video phỏng vấn sau khi đăng tải đã gây ra làn sóng bức xúc lớn.

Timothée Chalamet có phát biểu gây tranh cãi dữ dội khi trò chuyện với Matthew McConaughey. Ảnh:Variety.

Nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực opera và ballet đã bày tỏ sự thất vọng trước phát biểu thiếu tôn trọng của "chàng thơ". Họ cho rằng Timothée Chalamet phiến diện khi chưa trải nghiệm thực tế 2 loại hình nghệ thuật cổ điển vốn là nền tảng cho nhiều môn nghệ thuật khác, đã vội vàng đưa ra bình phẩm tiêu cực.

Trên MXH, các khán giả cũng nhận định Timothée Chalamet có phát biểu nhạy cảm, thiếu suy nghĩ bởi nghệ thuật dù ở hình thức nào đều xứng đáng được tôn trọng và bảo tồn. Việc vấp phải tranh cãi gay gắt, đồng thời đắc tội với các nghệ sĩ ballet và opera ngay trước thềm Oscar được coi sai lầm chí mạng, tai hại dẫn Timothée Chalamet đến kết cục thất bại.

Nam diễn viên bị chỉ trích dữ dội, "đắc tội" với nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực opera và ballet. Ảnh: Instagram.

"Điềm báo" Timothée Chalamet trắng tay ở Oscar

Theo tờ Page Six, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vốn có định kiến với các ngôi sao trẻ. Trong lịch sử 98 năm chỉ có 1 nam diễn viên dưới 30 tuổi từng giành giải Nam chính xuất sắc. Đó là Adrien Brody với phim The Pianist khi anh 29 tuổi.

Đây là rào cản khiến Timothée Chalamet không dễ để giành chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc. Dù vậy, với tài năng và màn thể tốt trong Marty Supreme, anh vẫn được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt lịch sử, trở thành người chiến thắng trẻ thứ hai trong lịch sử hạng mục Nam chính xuất sắc.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vốn có định kiến với các ngôi sao trẻ. Đây là rào cản khiến Timothée Chalamet không dễ để giành chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc. Ảnh: Justjared.

Tuy nhiên, cánh cửa dẫn anh đến cúp vàng Nam chính xuất sắc đã gần như đóng chặt sau vụ "vạ miệng" làm phật lòng giới nghệ thuật hàng lâm. Trước đó, Timothée Chalamet đã bị quay lưng trong hàng loạt các giải thưởng danh giá tiền Oscar, nổi bật là Quả Cầu Vàng.

Trong lễ trao giải vào sáng nay, bộ phim Marty Supreme của Timothée Chalamet trượt toàn bộ 9 đề cử. Không chỉ vậy, scandal của nam diễn viên được cho biết đã bị đối thủ lợi dụng chơi xấu nhằm hạ bệ, và MC Conan O'Brien cũng mang vụ việc ra "cà khịa" giữa sân khấu lễ trao giải.

Cụ thể, trong bài phát biểu mở màn Oscar, MC Conan O’Brien đã "đá xoáy" Timothee Chalamet: " An ninh tối nay tại Oscar cực kỳ nghiêm ngặt. Tôi nghe nói lễ trao giải có nguy cơ bị cộng đồng opera và ballet tấn công. Tôi nghĩ họ chỉ tức giận vì cậu (Timothée Chalamet - PV) quên nhắc đến jazz thôi".

Màn châm biếm của MC Conan O’Brien khiến ai cũng bất ngờ. Máy quay ngay lập tức hướng về Timothée Chalamet, trước tình huống bị cười cợt móc mỉa công khai này, tài tử sinh năm 1995 giữ thái độ thoải mái, mỉm cười. Việc Timothée Chalamet bị mang ra làm trò cười giữa sự kiện lớn cùng những "tín hiệu" nói trên được xem là "điềm báo" cho sự thất bại của nam diễn viên trẻ tại giải thưởng điện ảnh danh giá.

Timothée Chalamet chỉ biết cười khi bị "cà khịa" vụ vạ miệng giữa lễ trao giải. Ảnh: X.

Theo tờ Page Six, dù Timothée Chalamet có đoạt giải Oscar hay không, phát ngôn gây tranh cãi vừa qua đã khiến hình tượng của anh trong giới nghệ thuật bị hoen ố, gây giảm sút thiện cảm. Một câu nói thiếu suy nghĩ khiến nam diễn viên gánh chịu nhiều hậu quả khôn lường, thậm chí bạn gái Kylie Jenner của anh cũng vạ lây, chịu ảnh hưởng tiêu cực đáng kể, bị cư dân mạng tấn công trên trang cá nhân.

Có thể nói, Timothée Chalamet là minh chứng cho câu "họa từ miệng mà ra".

Kylie Jenner - bạn gái của Timothée Chalamet - cũng bị liên lụy, hứng chịu sự tấn công của cư dân mạng vì sự cố phát ngôn của người yêu. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six, X