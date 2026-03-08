Timothée Chalamet "đắc tội" với các nghệ sĩ opera, ballet vào thời điểm nhạy cảm

Trong lịch trình dày đặc những hoạt động quảng bá, giao lưu, trao giải... mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía các ngôi sao tranh giải. Họ dễ trở thành tâm điểm chỉ trích cho bất cứ sơ suất nào.

Jessie Buckley - ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - đã vấp phải phản ứng dữ dội trên mạng xã hội vì thừa nhận từng yêu cầu người chồng hiện tại của mình tìm nhà mới cho những con mèo của anh ấy khi họ mới bắt đầu hẹn hò.

Người mới nhất bước vào vòng xoáy dư luận là Timothée Chalamet. Trong cuộc trò chuyện gần đây với Matthew McConaughey, "chàng thơ Hollywood" đã cùng dành thời gian để trò chuyện về thị hiếu của khán giả đương đại. Ngôi sao phim Marty Supreme đã có ví dụ được cho là không tế nhị khi dẫn chứng opera và ba lê như những lĩnh vực nghệ thuật cần "giải cứu" và chẳng được quan tâm nữa.

Timothée Chalamet hội ngộ Matthew McConaughey trong sự kiện gần đây (Ảnh: CNN)

Điều này đã khiến các nhà hát opera và vũ công ba lê khá bức xúc. Trong một tuyên bố với tờ The Hollywood Reporter người phát ngôn của nhà hát opera hàng đầu của Anh đã bác bỏ những tuyên bố của Chalamet. Đoàn Ba lê và Opera Hoàng gia cho biết: “Ba lê và opera chưa bao giờ tồn tại một cách độc lập mà liên tục ảnh hưởng, truyền cảm hứng và nâng tầm các loại hình nghệ thuật khác. Ảnh hưởng ấy có thể cảm nhận được trong sân khấu, điện ảnh, âm nhạc đương đại, thời trang và nhiều lĩnh vực khác. Trong nhiều thế kỷ, những bộ môn này đã định hình cách các nghệ sĩ sáng tạo và khán giả trải nghiệm văn hóa, và ngày nay hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn tiếp tục thưởng thức và tương tác”.

Nữ ca sĩ opera người Mỹ Isabel Leonard cũng đã phản hồi về đoạn video clip chia sẻ của Timothée Chalamet. Cô viết trong một bình luận: “Thành thật mà nói, tôi rất sốc khi một người dường như thành công đến vậy lại có thể thiếu khả năng diễn đạt và có quan điểm hạn hẹp về nghệ thuật”.

Ca sĩ opera người Canada Deepa Johnny gọi đó là một "quan điểm đáng thất vọng" và nói: "Không có gì ấn tượng hơn sự kỳ diệu của sân khấu trực tiếp, ba lê và opera. Chúng ta nên cố gắng nâng tầm những loại hình nghệ thuật này, những nghệ sĩ này và cùng nhau hợp tác giữa các lĩnh vực để làm điều đó".

Nhiều ý kiến cho rằng, việc "đắc tội" với các nghệ sĩ đang theo đuổi nghệ thuật cổ điển là sai lầm tai hại trong chiến dịch tranh cử Oscar của Timothée Chalamet. Dù rằng vụ việc bùng lên khi vòng bỏ phiếu cuối cùng cho các hạng mục Oscar đã khép lại nhưng khi xâu chuỗi sự việc, các chuyên gia phân tích nhìn nhận đây như là "điềm báo" kết quả không thuận lợi cho Timothée Chalamet. Nhất là khi diễn biến cuộc đua ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đang hoàn toàn đảo lộn, khó dự đoán hơn bao giờ hết.

Timothée Chalamet giành giải Quả cầu vàng (Ảnh: Getty Images)

Timothée Chalamet đã có chiến dịch quảng bá và vận động tranh giải thú vị, thu hút sự chú ý với sự đồng hành của bạn gái Kylie Jenner. Cùng với nhau, họ mang đến hình ảnh cặp đôi ăn ý về thời trang, biết cách trở thành tâm điểm nhờ những màn bày tỏ tình cảm nồng cháy. Nhưng cách thể hiện có phần ồn ào của nam diễn viên cũng bị cho là tự tin thái quá.

Timothée Chalamet từng công khai bày tỏ tình yêu với Kylie Jenner khi nhận giải thưởng Critics' Choice Awards (Ảnh: Christopher Polk)

Viện Hàn lâm có một định kiến lâu đời với việc các ngôi sao trẻ. Trong lịch sử 97 năm của giải Oscar, hơn 30 người giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trước khi bước sang tuổi 30. Trong khi đó, chỉ có một nam diễn duy nhất làm được điều này. Đó là Adrien Brody với phim The Pianist khi anh 29 tuổi. Những ngôi sao lớn như Leonardo DiCaprio hay Will Smith đã giành chiến thắng ở độ tuổi 40 và 50, sau nhiều thập kỷ được đề cử. Nếu Timothée Chalamet mang về tượng vàng Oscar, anh sẽ trở thành người chiến thắng trẻ thứ hai trong lịch sử hạng mục này. Nhưng liệu ban giám khảo có sẵn sàng cho bước ngoặt này?

Những giải thưởng "tiền" Oscar bỗng quay lưng lại với Timothée Chalamet ở giai đoạn nước rút quan trọng nhất. Cộng thêm sự cố phát ngôn làm phật lòng giới nghệ thuật hàn lâm đang khiến bất lợi chồng chất thêm với ứng viên trẻ tuổi nhất trong bảng đề cử. Kể cả việc anh chính thức giành chiến thắng thì thiện cảm về "chàng thơ" cũng bị ảnh hưởng đáng kể, có thể tạo những hệ lụy chưa lường hết được sau lễ trao giải.