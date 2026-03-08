Mỹ nhân đẹp nhất nước chia tay "anh bạn thân 10 năm", quay xe hàn gắn với tình cũ nam thần?

Ngày 8/3, tờ 163 đưa tin đời sống tình ái của Cổ Lực Na Trát đang nhận được sự chú ý lớn. Theo đó, blogger giải trí Lưu Đại Chùy vừa tiết lộ mỹ nhân Tân Cương đang rất hạnh phúc bên tài tử Trương Vân Long. Không chỉ vậy, Cổ Lực Na Trát cũng đã về nhà bạn trai ra mắt. Bố mẹ Trương Vân Long rất ưng thuận cô con dâu tương lai và mong họ sớm kết hôn.

Tiết lộ của Lưu Đại Chùy làm dấy lên nghi vấn Cổ Lực Na Trát đã chia tay nam diễn viên Tần Diệc Minh, quay xe hàn gắn với tình cũ họ Trương. Trước đó, vào tháng 5/2025, mỹ nhân Tân Cương lộ bằng chứng đường ai nấy đi với Trương Vân Long chỉ sau 6 tháng hẹn hò. Đến tháng 8/2025, cô bắt đầu xuất hiện như hình với bóng bên "anh bạn thân 10 năm" Tần Diệc Minh. Họ bị bắt gặp đi mua sắm và lui tới nhà riêng của nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, paparazzi không còn thấy Na Trát và Tần Diệc Minh qua lại. Hiện, nữ diễn viên sinh năm 1992 vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với 2 nam thần Cbiz.

Blogger giải trí hàng đầu xứ Trung cho biết Cổ Lực Na Trát đã về nhà Trương Vân Long ra mắt. Tiết lộ này làm dấy lên nghi vấn cặp sao đã hàn gắn sau khoảng thời gian trục trặc. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân Tân Cương cũng được cho là đã chia tay "bạn thân" Tần Diệc Minh sau khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi để "lò vi sóng" với người yêu cũ. Ảnh: Sina.

Trương Vân Long và Cổ Lực Na Trát nảy sinh tình cảm sau khi tham gia show thực tế Cánh Cửa Du Lịch Tùy Ý . Trong chương trình, cả 2 có nhiều khoảnh khắc đáng yêu, thân thiết và chủ động chăm sóc đối phương. Tháng 11/2024, cánh săn ảnh xứ tỷ dân đã "tóm sống" nam diễn viên đình đám 2 lần lén lút đến nhà nữ thần Tân Cương đẹp nhất nhì showbiz hẹn hò. Cặp sao được khen xứng đôi vừa lứa.

Trương Vân Long và Cổ Lực Na Trát nên duyên sau khi tham gia show thực tế Cánh Cửa Du Lịch Tùy Ý. Ảnh: Sina.

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, từng được bình chọn là mỹ nhân Tân Cương đẹp nhất showbiz Trung Quốc, vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, cô lại là người đẹp có đời sống tình ái tai tiếng. Từ khi bước chân vào ngành giải trí đến nay, cô không dưới 5 lần dính thị phi tình cảm vấy bẩn danh tiếng. Mỹ nhân Tân Cương từng bị chỉ trích vì nghi vấn chen chân vào chuyện tình cảm của Trịnh Sảng - Trương Hàn.

Theo Sina, cuộc tình tai tiếng với Trương Hàn khiến Na Trát gặp khủng hoảng, chịu nhiều tổn thương. Vì mang tiếng xấu kẻ thứ 3, Cổ Lực Na Trát bị bạo lực mạng nghiêm trọng đến mức gặp vấn đề tâm lý, bị rụng tóc và stress kéo dài. Không chỉ Na Trát, người thân của cô cũng bị thóa mạ, tấn công. Sau đó, mỹ nhân Tân Cương phải khóa bình luận trên trang cá nhân 7 năm để tránh nhìn thấy những lời miệt thị và đến năm 2023 cô mới dám mở lại.

Trương Hàn - Na Trát từng có giai đoạn yêu đương mặn nồng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả 2 không được công chúng ủng hộ vì vướng tai tiếng ngoại tình. Ảnh: Sina.

Đến năm 2022, cô lại lần nữa đánh mất thiện cảm của công chúng vì dính vào cuộc tình tay 3 với Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính. Theo đó, Na Trát đã có mối quan hệ mập mờ với Từ Khai Sính trong lúc nam diễn viên này còn chưa chấm dứt hoàn toàn với Trương Thiên Ái. Ngoài ra, vụ việc cô từng bị bạn trai cũ 2 lần tung ảnh riêng tư cũng khiến Cổ Lực Na Trát đánh mất cơ hội vươn lên hàng ngũ sao hạng A.

Mỹ nhân Tân Cương từng có thời gian mập mờ với Từ Khai Sính giữa lúc nam diễn viên này chưa hoàn toàn dứt tình với Trương Thiên Ái. Ảnh: Weibo.

Cổ Lực Na Trát từng bị bạn trai cũ tung ảnh riêng tư, khiến danh tiếng của cô bị tổn hại nặng nề. Ảnh: Sina.

