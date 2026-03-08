Thời sự công bố CCTV diễn viên phim giờ vàng lái xe gây tai nạn bỏ trốn

Suốt 24 giờ qua, làng giải trí Hàn Quốc rúng động khi nam diễn viên đình đám Lee Jae Ryong (phim Thành Thật Với Tình Yêu) đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tới sáng 8/3, chương trình thời sự 8 O’clock News của đài SBS đã công bố đoạn video CCTV ghi lại hiện trường vụ tai nạn do Lee Jae Ryong gây ra. Trong clip gây xôn xao, chiếc xe do nam diễn viên họ Lee điều khiển đã đâm sầm vào dải phân cách giữa đường lúc đêm hôm, gây hư hại nghiêm trọng. Mặc dù hàng chục mét dải phân cách bị hư hỏng nặng sau cú va chạm mạnh song tài tử Thành Thật Với Tình Yêu vẫn bình thản rời khỏi hiện trường. Sau đó, chiếc xe được bắt gặp xuất hiện trong 1 con ngõ với phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Lee Jae Ryong vẫn thản nhiên lái xe về nhà của mình rồi tiếp tục điều khiển phương tiện đến nhà của 1 người bạn trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Mặc dù kết quả xét nghiệm ma túy nhanh là âm tính, nhưng nồng độ cồn trong máu của nam ngôi sao tại thời điểm bị bắt giữ lại ở mức bị đình chỉ giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Lee Jae Ryong lại khai với cảnh sát rằng: “Tại thời điểm lái xe, tôi không ở trong tình trạng say rượu”. Cơ quan chức năng hiện đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc dựa trên video hộp đen và các bằng chứng khác tại hiện trường.

Công chúng sốc nặng trước CCTV ghi lại cảnh Lee Jae Ryong đâm hỏng dải phân cách giữa đêm hôm. Ảnh: Naver

Vụ việc lái xe gây tai nạn bỏ trốn của Lee Jae Ryong khiến công chúng xứ Hàn phẫn nộ, âu cũng là bởi nam diễn viên vốn có tiền sử dính bê bối liên quan đến rượu bia và bị bắt 2 lần trước đó. Hồi tháng 3/2003, Lee Jae Ryong gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu và bị tước bằng lái. Khi đó, sao nam này bị cáo buộc đâm vào hông 1 chiếc taxi. Ban đầu Lee Jae Ryong phủ nhận mình là người cầm lái và kiên quyết không thổi máy đo nồng độ cồn và chống đối cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi bị lực lượng chức năng đưa về đồn làm việc, nam diễn viên cuối cùng đã thừa nhận hành vi lái xe khi say xỉn.

Đến tháng 6/2019, Lee Jae Ryong tiếp tục vướng vào sự cố liên quan đến chất có cồn. Nam diễn viên đã đập hỏng bảng hiệu của 1 tiệm bowling ở Gangnam (Hàn Quốc) trong tình trạng say bí tỉ, gây thiệt hại khoảng 500.000 won (khoảng 9,5 triệu đồng). Vụ việc khiến ngôi sao này bị truy tố treo với tội danh gây thiệt hại tài sản của người khác. Sau vụ việc này, Lee Jae Ryong cũng bị giới giải trí Hàn Quốc quay lưng, không còn được nhà sản xuất nào mời đóng phim nữa.

Nam nghệ sĩ vướng vào hàng loạt bê bối trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Nate

Lee Jae Ryong sinh năm 1964, từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đáng chú ý như Thành Thật Với Tình Yêu, Anh Em Kết Nghĩa, Sangdo Merchants of Joseon, Bad Women Good Women, Gootbai Sollo, Công Chúa Soo Baek Hyang. Lần cuối cùng Lee Jae Ryong xuất hiện trên màn ảnh đã từ 6 năm trước trong tác phẩm Chocolate.

Lee Jae Ryong nổi tiếng với khán giả của làn sóng Hallyu qua nhiều tác phẩm ăn khách. Ảnh: X

Nguồn: Imaeil