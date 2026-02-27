Không còn nhận ra nam MC quốc dân bị đuổi khỏi showbiz vì đoạn CCTV dài 16 giây

Tiền Phong sinh năm 1983, từng là MC hàng đầu showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 2021, anh đã bị các đài truyền hình và nhà tổ chức sự kiện tại Trung Quốc cho vào danh sách đen, không mời dẫn chương trình vì vướng bê bối tình dục nghiêm trọng. Kể từ đó, Tiền Phong biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Phải đến ngày 26/2, tức sau 5 năm, cựu diễn viên này mới xuất hiện trở lại. Trong hình ảnh do "team qua đường" ghi lại, Tiền Phong gây bất ngờ với ngoại hình phát tướng, nặng nề và già đi trông thấy.

Trạng thái xuống cấp ngoại hình đến mức không còn nhận ra của nam MC này gây xôn xao. Nhiều khán giả cho rằng diện mạo xuống sắc của Tiền Phong là dễ hiểu. Sau khi rời showbiz, anh chẳng còn gánh nặng thần tượng để duy trì diện mạo như trước. Việc nghệ sĩ lao dốc ngoại hình sau khi bị đuổi khỏi ngành giải trí Hoa ngữ cũng đã xảy ra với Trịnh Sảng, Đặng Luân hay Lý Dịch Phong.

Hình ảnh Tiền Phong phát tướng, già nua gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo. Sau khi rời showbiz, nam MC bỏ bê ngoại hình hoàn toàn. Ảnh: QQ.

Cuối tháng 8/2021, Tiền Phong bị 1 cô gái tên Tiểu Nghệ - hot girl mạng có hơn 500.000 người hâm mộ, từng làm MC cho kênh Panda TV của thiếu gia Vương Tư Thông - tố cáo hành vi chuốc thuốc, giở trò đồi bại tại nhà riêng vào năm 2019. Tuy nhiên, phải 2 năm sau, Tiểu Nghệ mới có đủ dũng khí để đưa vụ việc ra ngoài ánh sáng. Nạn nhân cũng gây chấn động khi đăng tải đoạn CCTV dài 17 giây ghi lại cảnh cô bị MC Tiền Phong lôi vào vào thang máy trong say khướt, không đứng vững, nhiều lần ngã xuống đất.

Theo Tiểu Nghệ, cô đã trình báo vụ việc với cảnh sát vào tháng 2/2019. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã gửi thông báo đóng hồ sơ vụ án vì không đủ chứng cứ định tội Tiền Phong. Nạn nhân cho biết cô bị trầm cảm nặng, phải ngừng hoạt động nghệ thuật hoàn toàn sau khi Tiền Phong xâm hại.

Camera giám sát tại khu nhà của Tiền Phong ghi lại cảnh nam MC này lôi xềnh xệch nạn nhân say khướt vào thang máy. Nguồn: Weibo.

Tiểu Nghệ tố cáo Tiền Phong có hành vi chuốc thuốc, giở trò đồi bại với cô tại nhà riêng vào năm 2019. Ảnh: QQ.

Sau khi Tiền Phong vướng scandal tình nghi giở trò đồi bại với Tiểu Nghệ, đài truyền hình Hồ Nam đã thông báo chấm dứt hợp tác, sa thải nam MC với lý do anh gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhà đài, vi phạm nghiêm trọng quy định "Quản lý thái độ ứng xử, hành vi và lối sống của nghệ sĩ". Sau đó, Tiền Phong cho biết anh chấp thuận đề nghị chấm dứt hợp đồng của đài Hồ Nam, đồng thời tuyên bố rút khỏi show Thiên Thiên Hướng Thượng.

Tiền Phong bị đài truyền hình và nhà tổ chức sự kiện tại Trung Quốc cho vào danh sách đen, không mời dẫn chương trình từ năm 2021 vì vướng bê bối tình dục nghiêm trọng. Ảnh: QQ.

