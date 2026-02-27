Cái Tết lạ của Công Vinh - Thủy Tiên

Những ngày đầu năm mới, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh sum họp, du xuân và lời chúc Tết từ các gia đình nghệ sĩ. Thế nhưng năm nay, vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên lại có một cái Tết lạ khi hoàn toàn vắng bóng trên mạng xã hội. Tính đến mùng 10 Tết, trang cá nhân của cả hai không có bất kỳ cập nhật nào liên quan đến dịp đầu năm, điều vốn từng khá quen thuộc trong những năm trước. Không hình ảnh mừng tuổi, không khoảnh khắc gia đình ngày mùng 1, thậm chí dịp Valentine cũng trôi qua mà không có chia sẻ công khai nào từ cặp đôi.

Động thái này nhanh chóng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ lựa chọn chia sẻ đời sống cá nhân như một cách kết nối với khán giả, sự im lặng của Công Vinh và Thủy Tiên trở nên đáng chú ý. Một số ý kiến bày tỏ sự hoang mang, cho rằng việc không có bất kỳ cập nhật nào trong dịp đặc biệt có phần khác lạ so với trước đây.

Hằng năm, vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh luôn gia nhập hội khoe nhà cửa trang hoàng đón Xuân (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, nếu theo dõi cuộc sống của Công Vinh và Thủy Tiên trong tầm 1 năm trở lại đây thì đây không phải điều quá bất thường. Sau những giai đoạn ồn ào trong quá khứ, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên ít xuất hiện trước truyền thông, hạn chế chia sẻ đời tư. Việc chọn cách sống kín tiếng, đặc biệt trong các dịp cá nhân, được cho là phù hợp với hướng đi hiện tại của họ. Thủy Tiên còn từng chia sẻ muốn mời cô đi sự kiện phải báo lịch sớm vì bận đi hành hương. Thủy Tiên cũng đã chuyển sang chế độ ăn chay.

Năm nay, Thủy Tiên im hơi lặng tiếng, bài đăng gần nhất của cô là vào cuối năm 2025 khi đi chùa ở Ấn Độ (ảnh: FBNV)

Thủy Tiên sống kín tiếng, "đóng băng" trang cá nhân gây tò mò (ảnh: FBNV)

Công Vinh và Thủy Tiên là cặp đôi cầu thủ - ca sĩ nổi tiếng của showbiz. Năm 2014, họ tổ chức đám cưới và xây dựng tổ ấm riêng. Cặp đôi có một con gái, thường được gọi với biệt danh Bánh Gạo. Trong nhiều năm, hình ảnh gia đình của họ gắn với sự đồng hành. Công Vinh từng chia sẻ anh luôn ủng hộ vợ trong công việc nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng. Ở chiều ngược lại, Thủy Tiên cũng nhiều lần nhắc đến vai trò của chồng như một chỗ dựa tinh thần.

Tuy nhiên, những năm gần đây, cả hai giảm đáng kể tần suất xuất hiện trước truyền thông. Sau các ồn ào từng thu hút sự chú ý dư luận, cặp đôi chọn cách hạn chế chia sẻ, tập trung vào gia đình và công việc riêng. Sau khi giải nghệ, Công Vinh chuyển hướng sang kinh doanh và tham gia một số hoạt động liên quan đến bóng đá ở vai trò quản lý, huấn luyện. Anh ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí so với giai đoạn còn thi đấu.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh thỉnh thoảng sẽ cập nhật ảnh cùng nhau đi du lịch (ảnh: FBNV)

Về phía Thủy Tiên, nữ ca sĩ cũng không còn hoạt động âm nhạc dày đặc như trước. Cô tập trung cho gia đình và các dự án cá nhân, thỉnh thoảng mới cập nhật trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, Thủy Tiên đăng clip mang túi hiệu, đi xe sang thì bị netizen mỉa mai: "Sao có người vẫn tin vợ chồng này vậy nhỉ?". Ngay sau đó, Thủy Tiên không né tránh mà chọn cách đáp trả thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ phản hồi: "Giống như bạn vậ, bạn hông tin cũng không sao hết, tin cũng được không tin cũng được, thế giới vẫn tốt đẹp có sao đâu".

Lần gần nhất bị nhắc về việc kêu gọi 178 tỷ đồng, Thủy Tiên đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".