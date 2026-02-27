Chị Đẹp bị “hồng hài nhi” cực phẩm cắm sừng, đàng trai hiên ngang ngoại tình với bạn thân?

Chap Varakorn - Ice Athichanan từng là cặp đôi đẹp, được công chúng ngưỡng mộ ở làng giải trí Thái Lan. Dù chênh lệch nhau tận 5 tuổi nhưng trong mắt công chúng hồi đó, 2 diễn viên vẫn vô cùng đẹp đôi. Thế nhưng, cách đây không lâu, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 3 năm mặn nồng hạnh phúc.

Thông tin cặp đôi diễn viên tan vỡ khiến công chúng xứ chùa vàng không khỏi tiếc nuối, âu cũng là bởi Chap - Ice vốn đã lên kế hoạch kết hôn với nhau từ trước. Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, Chap buồn bã thú nhận, anh thực sự đã lên sẵn kế hoạch cưới Ice về làm vợ. Anh từng nghĩ nữ minh tinh hơn 5 tuổi là chân ái của đời mình và không muốn buông tay người đẹp. Nhưng cuối cùng, duyên phận của cặp đôi đã chấm dứt. Nam diễn viên 9X cho biết chưa từng nghĩ mình sẽ chia tay Ice vì suốt 3 năm qua, mối quan hệ giữa họ vô cùng êm đẹp, gần như chẳng cãi vã bao giờ.

Đáng chú ý, 1 nguồn tin khác lại cho hay Chap Varakorn - Ice Athichanan tan vỡ do có kẻ thứ 3 xen vào. Theo đó, Chap bị tố ngoại tình với bạn thân - nữ diễn viên Chingching Kharittha, còn hiên ngang qua lại thân mật với mỹ nhân kém 3 tuổi. Trên thực tế, Chap - Chingching vô cùng thân thiết với nhau, nên khiến người ngoài nảy sinh nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Khi Chingching thấy buồn hay có chuyện phiền lòng, cô lại gọi tới cho Chap, và đôi khi nam diễn viên cũng sẵn lòng đến gặp gỡ người đẹp.

Cuộc chia tay của Chap Varakorn - Ice Athichanan khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Koreaboo

Chingching Kharittha bị tố làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của cặp đôi trên. Ảnh: X

Tới sáng 26/2, tờ Koreaboo cho hay Chap Varakorn vừa đích thân lên tiếng về nghi vấn ngoại tình với Chingching Kharittha sau lưng Ice Athichanan. Trong buổi giao lưu với truyền thông mới đây, nam diễn viên mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc phản bội bạn gái cũ để quan hệ ngoài luồng với Chingching: "Là Chingching sao? Tôi đã thấy các bình luận tiêu cực và cũng đã đích thân trò chuyện cùng Chingching về chuyện này rồi. Thú thật là hôm đó tôi có đi ăn tối cùng Chingching. Chúng tôi rất thân thiết, thân từ hồi đóng phim cùng nhau cách đây rất lâu rồi ý. Cả 2 đã cùng trải qua nhiều chuyện vui buồn. Nhưng hoàn toàn không có mối quan hệ lãng mạn nào giữa tôi và Chingching. Tôi xác nhận Chingching là 1 người em đồng nghiệp thân thiết. Tôi không biết liệu chúng tôi có trông quá thân mật với nhau hay không, nhưng cô ấy thực sự chỉ là 1 người em thân thiết với tôi mà thôi, kiểu như anh em trong nhà ấy. Làm ơn đừng đổ lỗi cho cô ấy nữa. Chắc chắn không có chuyện tôi và Chingching ngoại tình, và 100% là chúng tôi không thể phát triển tình cảm trong tương lai với nhau được đâu".

Trong 1 cuộc phỏng vấn khác, Chap cũng làm rõ về nguyên nhân khiến anh chia tay Ice Athichanan. Nam tài tử cho biết do khối lượng công việc của cả 2 ngày càng nhiều cho nên họ không còn gặp gỡ thường xuyên như trước. Sự ngọt ngào, lãng mạn mà cặp đôi từng có bỗng phai nhạt dần do họ ngày càng xa cách nhau.

Bản thân Chap - Ice cũng nhận ra họ ít gặp đối phương hơn và không còn chụp chung với nhau nhiều ảnh như trước. 2 diễn viên đã ngồi lại nói chuyện với nhau và đồng ý cố gắng điều chỉnh mối quan hệ thêm 1 lần nữa trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, sau khi 1 tháng đã trôi qua, tình trạng mối quan hệ giữa Chap - Ice vẫn không có khởi sắc. Vậy nên, 2 nghệ sĩ quyết định cho nhau lối đi riêng trong bối cảnh vẫn còn ấn tượng tốt đẹp về đối phương.

Sau khi đã chia tay, Chap - Ice hiện vẫn còn ràng buộc với nhau về mặt tài chính khi họ đang cùng quản lý 1 nhà hàng.

Chap lên tiếng làm rõ về lý do anh tan vỡ với đàn chị hơn 5 tuổi. Ảnh: Koreaboo

Chap Varakorn sinh năm 1993, được công chúng biến đến qua nhiều bộ phim như The Big Gun, The Sky Without The Sun,... Trong khi đó, Ice Athichanan từng giành chiến thắng trong cuộc thi Miss Teen Thái Lan 2005 trước khi lấn sân showbiz với tư cách diễn viên kiêm người mẫu. Cô được công chúng đón nhận qua 1 số bộ phim đáng chú ý như My Magic Prophecy, Yêu Chồng Bạn Thân,...

Chap Varakorn - Ice Athichanan là những gương mặt quen thuộc ở làng giải trí Thái Lan. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo