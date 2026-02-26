Song Ji Hyo nội soi phát hiện bất thường nguy cơ ung thư

Tối 26/2, tờ DongA đưa tin, Song Ji Hyo vừa tới bệnh viện thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát đầu tiên trong đời. Tại đây, nữ diễn viên đã trải qua nhiều bước kiểm tra từ khám cơ bản, đo huyết áp cho đến chụp cộng hưởng từ và siêu âm.

Kết quả nội soi dạ dày cho thấy cô bị viêm dạ dày nhẹ nhưng nhìn chung tình hình chưa tới mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình nội soi đại tràng, bác sĩ đã phát hiện 1 khối polyp kích thước khoảng 5mm và đã tiến hành cắt bỏ ngay lập tức.

Song Ji Hyo không giấu được vẻ hoảng hốt: "5mm hình như là kích thước rất lớn phải không bác sĩ?". Trước câu hỏi này, bác sĩ đã lên tiếng giải thích: "Kích thước đó không phải là lớn. Tuy nhiên, vì nó có thể là tác nhân gây ung thư nên chúng tôi đã loại bỏ ngay lập tức".

Song Ji Hyo hoảng loạn sau khi nội soi phát hiện dấu hiệu bất thường ở đại tràng, có thể tiến triển thành ung thư. Ảnh: X

Nữ diễn viên đã được phẫu thuật cắt bỏ polyp đại tràng trong bệnh viện. Ảnh: Naver

Vốn là người nghiện rượu bia nên Song Ji Hyo đã đặc biệt quan tâm đến kết quả kiểm tra gan. Bác sĩ cho biết: "Kết quả kiểm tra độ đàn hồi gan của cô rất tốt. Đạt yêu cầu".

Bác sĩ chuyên khoa nhận xét thêm về kết quả kiểm tra của mỹ nhân họ Song: "Tôi đã xem xét tổng quát các cơ quan nội tạng chính ở vùng bụng trên của cô rồi, mọi thứ đều khá tốt. Điều này cho thấy bình thường cô quản lý cơ thể khá tốt".

Nghe vậy, Song Ji Hyo đã thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chia sẻ cảm nghĩ sau khi hoàn thành buổi khám sức khỏe tổng quát: "So với lối sống và thói quen ăn uống không điều độ của tôi thì kết quả này có vẻ vẫn khá ổn. Từ nay trở về sau, tôi sẽ chú ý hơn đến việc quản lý sức khỏe của bản thân. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đi kiểm tra sức khỏe tổng quát như thế này. Tối hôm trước, tôi đã không chợp mắt được tí nào luôn. Đêm qua thực sự là địa ngục đối với tôi. Việc uống thuốc làm sạch ruột quả thực rất khó khăn. Vì chưa có kinh nghiệm đi khám tổng quát bao giờ nên tôi đã ăn kiêng, điều chỉnh thực đơn từ tận 1 tuần trước, giờ không còn chút sức lực nào luôn. Chắc không muốn tái diễn quá trình này thêm 1 lần nào nữa quá".

Song Ji Hyo than thở mệt mỏi sau khi hoàn thành xong buổi khám sức khỏe tổng quát. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, cô đã trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim truyền hình, điện ảnh và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Truyền Thuyết Jumong, Running Man,... Cô từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.

Song Ji Hyo đã có thâm niên 25 năm trong giới giải trí, gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Ảnh: X

Nguồn: DongA