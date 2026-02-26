Hôm nay, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch cũng là ngày vía Thần tài, nhiều người tin rằng mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Không chỉ giới kinh doanh, dàn sao Việt cũng đồng loạt hưởng ứng bằng những hoạt động khai trương, cúng kiến và mua vàng lấy vía đầu năm.

Trong không khí rộn ràng đầu xuân, nhiều nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh bày biện mâm cúng chỉn chu tại cửa hàng, công ty riêng. Trương Quỳnh Anh, Ngô Kiến Huy, Tiến Luật hay Huỳnh Phương đều đăng tải khoảnh khắc khai trương, thắp nhang cầu tài lộc. Hoa tươi, trái cây và các lễ vật được chuẩn bị đầy đủ, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cho ngày đặc biệt này.

Gây chú ý hơn cả là mâm cúng của nhà Lý Bình và Phương Trinh Jolie. Ngoài những lễ vật cơ bản, điểm nhấn là đĩa tiền mặt xếp thành cọc và nhiều chiếc nhẫn vàng đặt trang trọng phía trước bàn thờ Thần Tài. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Theo quan điểm của nhiều người, cách bày biện tiền vàng như thế này là cách thể hiện mong muốn một năm kinh doanh thuận lợi, sung túc.

Song song đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng trở thành tâm điểm khi chia sẻ việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Đáng chú ý, nữ diễn viên không mua bản thân mà tặng vàng miếng cho diễn viên Thùy Anh như một lời chúc may mắn đầu năm.

Những năm gần đây, ngày vía Thần Tài không chỉ là dịp tín ngưỡng dân gian mà còn trở thành đề tài được quan tâm trên mạng xã hội. Từ nghệ sĩ đến người kinh doanh, ai cũng chia sẻ hình ảnh mua vàng, khai trương hay cúng bái đầu năm. Với nhiều người, đây là cách gửi gắm niềm tin vào một năm hanh thông. Việc dàn sao Việt đồng loạt hưởng ứng ngày vía Thần Tài cho thấy sức lan tỏa của phong tục này trong đời sống hiện đại. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau, từ mâm cúng tiền mặt, vàng nhẫn đến việc tặng vàng cho bạn bè nhưng điểm chung vẫn là mong cầu tài lộc và khởi đầu suôn sẻ cho năm mới.