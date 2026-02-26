Chồng hơn 17 tuổi làm gì mà khiến Hoa hậu Khánh Vân bật khóc?

Vào giữa tháng 12/2024, Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tổ chức đám cưới. Trước đó, người đẹp sinh năm 1995 giữ kín chuyện yêu đương với nửa kia. Được biết chồng của Hoa hậu Khánh Vân hơn cô 17 tuổi và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, có 1 con trai riêng.

Mới đây, khoảnh khắc Nguyễn Trần Khánh Vân xúc động trong ngày sinh nhật đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nàng hậu chia sẻ: "Sinh nhật thật đặc biệt và hạnh phúc của Vân. Cảm ơn anh Long Tạp Dề đã tặng em món quà thật bất ngờ, em thật sự rất vui và xúc động! Cảm ơn anh đã luôn yêu thương & đồng hành cùng em. Cảm ơn những lời chúc yêu thương của cả nhà ạ".

Theo đó, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã bí mật lên kế hoạch từ trước. Không gian được trang trí ấm cúng với hoa tươi, anh tự tay vào bếp nấu ăn cho cô. Khi bước vào căn phòng và nhận ra tất cả đã được chuẩn bị riêng cho mình, Khánh Vân lập tức bật khóc vì xúc động. Trong loạt hình được chia sẻ, nàng hậu diện váy đỏ nổi bật, ôm bó hoa lớn trên tay rưng rưng xúc động.

Hoa hậu Khánh Vân hạnh phúc khi được ông xã bí mật chuẩn bị tổ chức sinh nhật. Ảnh: FBNV

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã tự tay vào bếp nấu ăn, trang trí không gian đầy hoa tươi cho bà xã. Ảnh: FBNV

Nàng hậu rơi nước mắt vì sự chuẩn bị chỉn chu, đầy bất ngờ từ ông xã hơn 17 tuổi. Ảnh: FBNV

Từ khi công khai chuyện tình cảm và về chung một nhà, Khánh Vân thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt bởi khoảng cách tuổi tác 17 năm giữa hai vợ chồng. Qua cách ông xã quan tâm, chăm sóc và tạo bất ngờ trong những dịp đặc biệt, không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà anh dành cho nàng hậu.

Được biết, Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã gắn bó từ năm 2019, song đến tháng 8/2024 mới chính thức công khai chuyện tình cảm. Sinh năm 1978, Nguyễn Long hơn vợ 17 tuổi, theo đuổi nhiếp ảnh từ năm 2004 và là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí, từng hợp tác cùng nhiều diễn viên, người mẫu và hoa hậu nổi tiếng của Vbiz.

Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã gắn bó từ năm 2019. Ảnh: FBNV

Khi nhận về những đánh giá tiêu cực về việc kết hôn với người từng đổ vỡ, nàng hậu nói: "Mỗi người trong chúng ta đều có lựa chọn riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình, quan trọng là phải biết bạn muốn gì, cần gì và điều gì sẽ khiến cho bạn hạnh phúc.

Đối với Vân, có một điều khiến Vân hạnh phúc chính là câu nói: Bằng lòng với hiện tại, đó là hạnh phúc. 6/12/2024 – Câu chuyện tình yêu của Vân bước sang một trang mới. Mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười trong ngày hôm ấy đều trở thành những ký ức quý giá, ghi dấu sâu trong trái tim Vân".

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long cũng là quản lý của Hoa hậu Khánh Vân. Ảnh: FBNV



