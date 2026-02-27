Cặp đôi diễn viên hủy bỏ đám cưới diễn ra hôm nay vì đàng trai ép bạn gái học tiếng Anh trước khi ngủ

Giữa tháng 12/2025, "bom sex" Từ Đông Đông gây chú ý khi tung bộ ảnh cưới lãng mạn, tình tứ bên nam diễn viên Doãn Tử Duy. "Tiểu Long Nữ gợi cảm nhất Cbiz" cho biết cô và Doãn Tử Duy sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 26/2/2026 tại Cáp Nhĩ Tân - quê hương của cô dâu. Tuy nhiên, đám cưới đáng lẽ sẽ diễn ra vào hôm nay của cặp sao đình đám Cbiz được cho là đã bị hủy bỏ vào phút chót.

Theo tờ Sohu, vào rạng nay, Doãn Tử Duy đã liên tục đăng bài than thở về việc bị Từ Đông Đông đuổi cổ ra khỏi nhà. Nguyên nhân là do trước khi đi ngủ, nam diễn viên đã bắt ép hôn thê học tiếng Anh cùng mình. Ai ngờ việc này đã "châm ngòi nổ" cho một cuộc cãi vã lớn vào đêm trước ngày cưới của cặp sao. Doãn Tử Duy đã nhiều lần tag thẳng tên Từ Đông Đông vào bài đăng xin cô mở cửa cho mình vào nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, Từ Đông Đông phớt lờ, cay cú đòi dừng hôn lễ.

Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy cãi vã dữ dội vào đêm trước ngày cưới. Nữ diễn viên đã đuổi hôn phu ra khỏi nhà và đòi hủy bỏ đám cưới. Ảnh: Sina.

Hiện, vẫn chưa rõ tình trạng mối quan hệ của cặp sao. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy chia sẻ bất kỳ thông tin, hình ảnh nào về đám cưới của họ. Do đó, dân tình nghi vấn hôn lễ của hai diễn viên này đã tan tành, chia tay trước ngày trọng đại.

"Siêu vòng 1 Trung Quốc" và Doãn Tử Duy bén duyên khi đóng chung trong phim Hợp Đồng Nam Nữ vào năm 2017. Chuyện tình của họ trải qua không ít thăng trầm, liên tục tan hợp. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2018. Tháng 4/2019, Doãn Tử Duy bỏ nhẫn vào nổi lẩu cầu hôn bạn gái kém 15 tuổi. Nhưng chỉ 4 tháng sau, cặp đôi tuyên bố hủy bỏ lễ cưới và chia tay do tính cách không hợp. Đến tháng 2/2020, Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy tái hợp, nhưng tiếp tục đường ai nấy đi sau vài tháng.

Năm 2023, cặp diễn viên cho nhau cơ hội hàn gắn 1 lần nữa và chính thức thông báo đính hôn vào tháng 2/2025. Nếu không thể giải quyết căng thẳng, Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy sẽ có lần thứ 3 tan vỡ và lần thứ 2 hủy hôn gây xôn xao.

Tháng 4/2019, Doãn Tử Duy bỏ nhẫn vào nổi lẩu cầu hôn Từ Đông Đông. Tuy nhiên, đến tháng 8 cùng năm, cặp đôi tuyên bố hủy bỏ lễ cưới và chia tay do tính cách không hợp. Ảnh: Sina.

Chuyện tình của cặp sao "phim giả tình thật" này trải qua không ít thăng trầm, liên tục tan hợp. Ảnh: Sina.

Từ Đông Đông sinh năm 1990. Cô vào showbiz từ năm 2000, nổi tiếng với các phim như Thần bài 3, Hải thượng vương, Trùm Hương Cảng, Dư Tội, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ hay vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp bản web drama năm 2019. Nữ diễn viên được gọi là "Kim Kardashian Trung Quốc" hay "Siêu vòng 1 Trung Quốc" nhờ có dáng vóc gợi cảm.

Vài năm trở lại đây, mỹ nhân 9X này đổi hình tượng nền nã và thanh lịch hơn. Cô không còn là "bom sex" hở bạo gây sốc vì muốn được khán giả công nhận năng lực diễn xuất. Hiện tại cô chủ yếu đóng phim chiếu mạng chi phí thấp. Tuy nhiên doanh thu phim chiếu mạng của nữ diễn viên vẫn lọt top đầu Cbiz.

Từ Đông Đông được gọi là "Kim Kardashian Trung Quốc" hay "Siêu vòng 1 Trung Quốc". Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Doãn Tử Duy sinh năm 1975 tại Hong Kong, chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 1998. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như Câu chuyện cảnh sát 2004, Đoạt mệnh kim hay Mỹ thiếu niên chi luyến. Anh đặc biệt gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình qua loạt vai "trai đểu" trên màn ảnh nhỏ.

Doãn Tử Duy là tài tử đình đám showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Baidu.

Nguồn: HK01, Sina