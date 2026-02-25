Hot nhất hôm nay: Trai đẹp mẫu mực nhất showbiz cưới bạn gái nhân viên văn phòng vào cuối tháng 4

Ngày 25/2, tờ KoreaBoo đưa tin showbiz Hàn Quốc đón nhận tin vui ngay đầu năm khi Taecyeon (2PM) cho biết anh sắp làm chồng người ta. Thông qua công ty quản lý, nam ca sĩ thông báo anh sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 24/4 tới đây, để đánh dấu cái kết viên mãn cho mối tình kéo dài hơn 10 năm với bạn gái. Địa điểm diễn ra đám cưới thế kỷ của Taecyeon chưa được phía nam idol tiết lộ.

Như vậy, là sau Hwang Chansung - người kết hôn vào năm 2021, Taecyeon sẽ là thành viên thứ hai trong nhóm thần tượng huyền thoại 2PM đi lấy vợ. Trên MXH, khán giả gửi lời chúc hạnh phúc đến Taecyeon và hôn thê. Cư dân mạng đồng thời cũng bày tỏ sự hào hứng khi sắp được ăn cưới online, chứng kiến cuộc đời của nam thần vạn người mê 1 thời bước sang trang mới, làm chú rể và lập gia đình sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Taecyeon cho biết anh sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 4 năm nay. Ảnh: Instagram.

Vào đầu tháng 11/2025, Taecyeon cũng đã viết tâm thư thông báo chuyện sắp kết hôn gửi cho người hâm mộ. Khi đó, nam ca sĩ cho biết bản thân rất hạnh phúc vì đã tìm được 1 nửa luôn tin tưởng, thấu hiểu và tâm đầu ý hợp khiến anh muốn gắn bó trọn đời. Do đó, Taecyeon hy vọng khán giả sẽ chúc phúc, ủng hộ cho cuộc hôn nhân và hành trình cuộc sống mới của anh.

Nam idol sinh năm 1988 công khai hẹn hò với bạn gái ngoài ngành giải trí vào năm 2020. Bạn gái của mỹ nam nhóm 2PM là nhân viên văn phòng, nhỏ hơn anh vài tuổi. Tháng 2/2025, bộ ảnh Taecyeon quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái ở tháp Eiffel (Paris, Pháp) đã được 1 nhiếp ảnh gia đăng tải. Được biết, bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nói trên hồi tháng 4/2024. Tuy nhiên sau đó công ty quản lý đã phủ nhận, cho biết Taecyeon chỉ tặng quà sinh nhật cho bạn gái, chứ không phải là cầu hôn.

Hôn thê của Taecyeon kém anh 4 tuổi, là nhân viên văn phòng. Ảnh: Nate.

Taecyeon sinh năm 1988. Anh ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng 2PM vào năm 2008. Tại showbiz Hàn Quốc, Taecyeon có biệt danh là "Thần tượng quái vật" nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính và vóc dáng nổi trội. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang diễn xuất. Anh từng tham gia các phim như Dream Hight, Chị Kế Của Lọ Lem, Who Are You, Wonderful Day, Blind cameo trong bộ phim gây sốt toàn cầu XO, Kitty... Trong đó, màn thể hiện ấn tượng nhất của anh trên màn ảnh phải kể đến vai phản diện đáng sợ ở bộ phim Vincenzo (2021), đóng cùng Song Joong Ki.

Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Taecyeon nhiều lần gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm nhờ nhan sắc nam tính cuốn hút cùng body nóng bỏng. Không chỉ vậy, anh cũng được biết đến là mỹ nam có đời tư sạch và giàu có bậc nhất Kbiz. Là một nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động, Taecyeon ước tính có trong tay khối tài sản không nhỏ. Năm 2020, truyền thông Hàn từng cho biết nam diễn viên sở hữu căn biệt thự trị giá 3,2 triệu USD (81,3 tỷ đồng) ở khu Sinsa-dong (Seoul, Hàn Quốc).

Taecyeon là 1 trong những nam thần sở hữu thân hình nóng bỏng nhất Kbiz. Ảnh: Nate.

Nguồn: KoreaBoo