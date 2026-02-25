Sốc nặng với nhan sắc xuống cấp của mỹ nhân "gây bức bối" nhất Squid Game

Jo Yuri từ idol kém nổi đã đổi đời ngoạn mục sau khi tham gia diễn xuất trong Squid Game (Trò Chơi Con Mực). Cô gây ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình sáng và diễn xuất tự nhiên. Jo Yu Ri sở hữu gương mặt tròn ngây thơ, đường nét thanh tú hài hòa như búp bê nên thường được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Hamzzi Yul” (chú chuột hamster dễ thương). Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất của Jo Yuri đang khiến công chúng ngỡ ngàng, sốc nặng vì quá đỗi khác lạ so với trước.

Ở lần xuất hiện vào ngày 23/2, đường nét gương mặt của Jo Yuri không còn tròn đầy mà trở nên góc cạnh, vùng giữa mặt có dấu vết chảy xệ, nụ cười gượng gạo. Nhiều khán giả cho biết nếu không đọc chú thích tên, họ cũng không nhận ra mỹ nhân Squid Game ở thời điểm hiện tại vì nhan sắc của cô xuống cấp và trông quá khác xưa.

Hình ảnh mới nhất của Jo Yuri khiến khán giả dụi mắt 10.000 lần cũng không thể nhận ra. Càng có tuổi, đường nét gương mặt của mỹ nhân Squid Game càng thay đổi lớn. Ảnh: KoreaBoo.

Trước đây, Jo Yu Ri sở hữu gương mặt tròn ngây thơ, ngũ quan thanh tú hài hòa như búp bê. Ảnh: Instagram.

Trên MXH, công chúng nhận định Jo Yuri đang gánh chịu di chứng của việc lạm dụng thẩm mỹ. Nữ ca sĩ 2K1 này được cho là đã sửa mũi, cắt mí mắt, mở rộng góc mắt, tiêm filler vùng dưới mắt, mũi và môi. Do tuổi tác ngày càng lớn, làn da của Jo Yuri không còn săn chắc, khiến filler phần giữa mặt bị chảy xệ, chiếc mũi sửa cũng từ đó mất đi điểm tựa và khiến toàn bộ gương mặt bị kéo xuống.

Jo Yuri được cho là đã sửa mũi, cắt mí mắt, mở rộng góc mắt, tiêm filler vùng dưới mắt, mũi và môi để có nhan sắc như búp bê. Ảnh: Instagram.

Jo Yuri sinh năm 2001. Vào năm 2018, Jo Yuri tham gia chương trình sống còn Produce 48 và xuất sắc giành được hạng 3 chung cuộc, trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ dự án IZ*ONE. Trong IZ*ONE, cô giữ vai trò main vocalist (giọng ca chính) nhờ chất giọng đặc biệt và kỹ thuật ổn định. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Jo Yuri hoạt động solo và bắt đầu đóng phim. Cô có hình ảnh tươi sáng, tràn đầy năng lượng và gần gũi, được nhiều fan yêu mến.

Trong trong Squid Game 2-3, Jo Yuri đóng vai nhân vật Kim Jun Hee (người chơi 222). Nhân vật Kim Jun Hee từng yêu và mang thai với người chơi 333 Myung Gi (Im Si Wan thủ vai) - một gã đàn ông vô trách nhiệm, đáng sợ. Mối quan hệ phức tạp với Myung Gi và đặc biệt là cảnh sinh con của nhân vật do Jo Yuri đóng khiến khán giả bức bối.

Trong Squid Game, Im Si Wan và Jo Yuri vào vai cặp đôi từng yêu nhau, tuy nhiên có cảnh sinh con khiến khán giả bức bối. Ảnh: KoreaBoo

Nguồn: KoreaBoo