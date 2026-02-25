Hình ảnh gây sửng sốt về nhan sắc con trai Lee Byung Hun và mỹ nhân Vườn Sao Băng

Trong dàn nhóc tỳ nhà sao Kbiz, Jun Hoo - quý tử của cặp đôi Lee Byung Hun và Lee Min Jung, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Không như các gia đình nghệ sĩ khác, Lee Byung Hun và Lee Min Jung rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh cũng như quá trình trưởng thành của các con với công chúng.

Vào ngày 25/2, tờ Kbizoom đưa tin mỹ nhân Vườn Sao Băng đã đăng tải video "room tour", giới thiệu phòng ngủ của quý tử đầu lòng với người hâm mộ. Lee Min Jung cho biết cô đã hỏi ý và nhận được cái gật đầu từ con trai Jun Hoo mới tiến hành quay hình. Điều thu hút sự chú ý nhất trong video chính là hình ảnh ngày bé, lúc sắp 1 tuổi của con trai Lee Byung Hun và Lee Min Jung.

Trong bức ảnh được công bố, Jun Hoo gây ấn tượng với nét đẹp bầu bĩnh, đáng yêu. Ảnh hiếm ngày bé của quý tử nhà cặp sao hàng đầu ngay lập tức gây bão MXH Hàn Quốc. Nhiều khán giả sửng sốt dành lời khen cho ngoại hình đẹp trai từ bé của Jun Hoo, và nhận xét con trai Lee Min Jung và Lee Byung Hun thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp nổi bật từ cả bố lẫn mẹ.

Ảnh hiếm lúc bé của con trai Lee Byung Hun và Lee Min Jung gây sốt MXH vì cậu bé đẹp từ nhỏ và thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp nổi bật từ cả bố lẫn mẹ. Ảnh: Kbizoom.

Con trai Lee Byung Hun và Lee Min Jung năm nay 11 tuổi. Trong hình ảnh hiếm hoi truyền thông Hàn có được, Jun Hoo càng lớn càng khôi ngô, lanh lợi và có phong thái tự tin. Quý tử đầu lòng nhà Lee Byung Hun rất giỏi thể thao, hiện chơi bóng rổ cho 1 câu lạc bộ ở trường tiểu học.

Con trai Lee Byung Hun năm nay 11 tuổi, giỏi thể thao và có diện mạo khôi ngô. Ảnh: Nate.

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà.

Sau đó 2 năm, cặp sao đón con trai đầu lòng chào đời. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung hạnh phúc trở lại sau scandal. Ảnh: Kbizoom.

Nguồn: Kbizoom