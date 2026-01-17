CCTV nữ diễn viên bị tai nạn xe qua đời, tài xế bỏ chạy khỏi hiện trường

Sáng 17/1, tờ Pagesix đưa tin, nữ diễn viên người Mỹ Kianna Underwood vừa đột ngột qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và công chúng.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu phố Brownsville thuộc quận Brooklyn, thành phố New York. Theo nguồn tin, 1 chiếc ô tô đang di chuyển về hướng tây đã đâm trúng Kianna Underwood. Cú va chạm mạnh đã gây ra những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và trên cơ thể của nữ diễn viên sinh năm 1992.

Xe cứu thương nhanh chóng được huy động đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, nữ diễn viên đoản mệnh sau đó được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường.

Kianna Underwood đột ngột qua đời ở tuổi 34 sau khi bị ô tô tông trúng. Ảnh: IMDb

CCTV ghi lại hiện trường vụ tai nạn khiến công chúng không khỏi đau xót. Ảnh: NYPost

Đối tượng gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng sớm ngày bắt được và đưa người này ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện cảnh sát vẫn đang ráo riết tiến hành các cuộc điều tra liên quan tới vụ tai nạn thương tâm cướp đi mạng sống của nữ diễn viên Kianna Underwood.

Kianna Underwood sinh ra và lớn lên tại thành phố New York và bắt đầu sự nghiệp với tư cách diễn viên nhí khi chỉ mới 7 tuổi. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên xảy ra vào năm 2005 khi cô được chọn tham gia All That (Nickelodeon).

Trong những năm trở lại đây, nữ diễn viên đã rời xa giới giải trí và sống kín tiếng. Lần cuối cùng cô xuất hiện trước công chúng là vào năm 2023, Tại thời điểm đó, 1 đoạn clip cho thấy Kianna Underwood dường như đang phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống đã khiến công chúng không khỏi lo lắng. Trong đoạn video gây xôn xao, cô lộ dấu hiệu sa sút về ngoại hình và xuất hiện với hàm răng không còn nguyên vẹn. Khi ấy, truyền thông Mỹ cũng không rõ nơi sao nhí 1 thời đang sinh sống và liệu cô có đi làm công việc gì đó để kiếm sống hay không.

Nữ diễn viên lộ diện trước công chúng lần cuối cách đây 3 năm. Ảnh: Pagesix

Cô xuất thân là diễn viên nhí, đóng phim khi mới 7 tuổi. Ảnh: Pagesix

Nguồn: Pagesix