Động thái đầu tiên của Kim Hiền sau thông báo ly hôn chồng Việt kiều

Sau gần 8 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền và ông xã Andy Lê đã ly hôn. Cặp đôi đã ly thân từ tháng 5/2023. Sau khi thông tin rạn nứt được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, Kim Hiền im hơi lặng tiếng.

Cho đến mới đây, cô mới có động thái đầu tiên ở trang cá nhân. Nữ diễn viên viết dòng chú thích tâm trạng: "Thiên nhiên luôn làm ta thấy nhẹ nhàng. Nhẹ trong từng bước tiếp theo như có người đồng hành, lặng lẽ nhưng vững vàng. Dẫn ta đi về phía bình yên và ánh sáng".

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã gửi lời động viên an ủi tới Kim Hiền, mong cô sớm vượt qua biến cố hôn nhân. Ngoài ra, cô không chia sẻ gì thêm về chuyện riêng tư.

Diễn viên Kim Hiền và ông xã Việt kiều đã ly hôn sau gần 8 năm chung sống. Ảnh: FBNV

Cô có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân sau thông báo đường ai nấy đi với chồng. Ảnh: FBNV



Trước khi xác nhận đường ai nấy đi, Kim Hiền đã liên tục có động thái lạ chia sẻ bài viết tâm trạng trên mạng xã hội. Trong bài đăng kết thúc năm 2025, Kim Hiền chia sẻ đầy suy tư khiến nhiều người quan tâm.

Cô bộc bạch: "Có những điều mình đã đi qua mà không cần giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn".

Trước khi chuyện rạn nứt được công khai, Kim Hiền gây hoang mang khi liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Ảnh: FBNV

Trước khi xây dựng tổ ấm bên người chồng doanh nhân Việt kiều, Kim Hiền từng có một cuộc hôn nhân ngắn với một DJ. Sau 6 năm tìm hiểu và gắn bó, cả hai tổ chức lễ cưới vào tháng 1/2010. Thế nhưng, cuộc hôn nhân ấy sớm đi đến hồi kết chỉ chưa đầy hai tháng sau, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.

Sau đổ vỡ, vài năm sau Kim Hiền tìm thấy hạnh phúc mới và chính thức tái hôn vào năm 2014. Đến năm 2015, nữ diễn viên cùng chồng và các con sang Mỹ sinh sống. Quyết định rời showbiz Việt ở thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa của cô khi đó từng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.