Nhìn cách 3 chồng cũ phản ứng mới biết ai yêu Britney Spears nhất

Britney Spears vừa làm cả thế giới chấn động khi bị bắt giữ vì lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn vào tối 4/3. Nhiều khán giả lo lắng cho tình trạng sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của "công chúa nhạc Pop", lo ngại cô gặp khủng hoảng hoặc sẽ bị giám hộ trở lại. Trước vấn đề này, cả 3 người chồng cũ của Britney Spears đều lên tiếng.

Người chồng đầu tiên trong cuộc hôn nhân kéo dài 55 tiếng của nữ ca sĩ - Jason Alexander đã kịch liệt bảo vệ ngôi sao nhạc pop trên Instagram ngay sau khi cô bị bắt. Anh kêu gọi người dùng mạng xã hội "hạn chế" việc bàn tán về việc nữ ca sĩ bị bắt giữ: "Nếu thông tin cô ấy có nồng độ cồn trong máu là 0,06 là chính xác, thì con số đó thấp hơn mức cho phép theo luật ở hầu hết các tiểu bang” - Jason Alexander viết, đề cập đến mức giới hạn 0,08% ở California. Anh tiếp tục: “Nếu trong cơ thể cô ấy chỉ có các loại thuốc được kê đơn hợp pháp, thì câu chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Cùng lắm thì cô ấy chỉ có thể bị buộc tội vi phạm hành chính nhẹ" .

Tuy nhiên anh lo ngại việc những thông tin bên lề sẽ khiến vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát: “Tin đồn lan truyền nhanh hơn sự thật, và đột nhiên ai đó bị phán xét trước khi sự thật được làm rõ. Britney Spears xứng đáng được đối xử như bất kỳ ai khác: sự thật, sự công bằng và thủ tục tố tụng đúng đắn”. Người chồng đầu tiên của Britney Spears còn khuyên cô nghiêm túc xem xét lại toàn bộ đội ngũ quản lý của mình, bán nhà, rời xa vòng xoáy Hollywood và tập trung vào những điều thực sự quan trọng, tạo khoảng cách giữa bản thân và những người trục lợi từ sự hỗn loạn.

Người chồng đầu tiên khuyên Britney Spears rời xa vòng xoáy Hollywood và tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Ảnh: Page Six

Người chồng thứ 2 kiêm bố của 2 con Britney Spears - Kevin Federline lo ngại rằng vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn của vợ cũ sẽ không phải là rắc rối cuối cùng. Cựu vũ công phụ họa đã lên tiếng về vụ việc thông qua luật sư: “Kevin mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Britney và nếu cần sự giúp đỡ, anh ấy hy vọng cô sẽ không chống lại sự giúp đỡ đó hay những người đang cố gắng giúp đỡ cô ấy. Điều đáng lo ngại là liệu đây chỉ là trường hợp cá biệt hay sẽ còn nhiều trường hợp tương tự nữa”.

Tuy nhiên không lâu sau khi ngôi sao nhạc pop bị bắt, một nguồn tin thân cận với Britney Spears đã tiết lộ độc quyền với Page Six rằng chính cuốn hồi ký tiết lộ mọi chuyện của Kevin Federline là nguyên nhân dẫn đến việc cô vướng vào rắc rối với pháp luật. Nguồn tin cho rằng cuốn sách You Thought You Knew đã đẩy Britney Spears vào vòng xoáy "xuống dốc" kể từ khi phát hành vào tháng 10/2025.

“Nhưng sự thật là, chuyện này đã diễn ra được một thời gian rồi. Hành vi của cô ấy ngày càng trở nên thất thường trong những tháng gần đây. Lúc thì cô ấy ổn, lúc thì lại không ổn. Chính cuốn sách của Kevin đã đẩy cô ấy đến bước đường cùng, và mọi chuyện từ đó trở đi đều tồi tệ. Nó thực sự ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy” - nguồn tin tiết lộ.

Kevin Federline khiến Britney Spears bất ổn. Ảnh: Page Six

Người chồng thứ 3 Sam Asghari cho rằng "ai cũng mắc sai lầm" sau khi Britney Spears bị bắt. Anh kêu gọi mọi người tôn trọng quyền riêng tư của công chúa nhạc Pop: “Tôi hiểu rằng mọi người đều có thể mắc sai lầm, nhưng tôi nghĩ ai cũng xứng đáng được tôn trọng quyền riêng tư và tôi hy vọng giới truyền thông đã rút kinh nghiệm từ quá khứ và sẽ tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy".

Nữ ca sĩ Toxic và Sam Asghari kết hôn vào tháng 6/2022 sau nhiều năm hẹn hò. Họ chia tay chỉ 14 tháng sau đó giữa những cáo buộc ngoại tình và hành vi thất thường, và ly hôn vào tháng 5/2024. Bất chấp cuộc hôn nhân đầy sóng gió và ngắn ngủi, Sam Asghari cho biết anh "sẽ luôn yêu Britney Spears".

Sam Asghari mong quyền riêng tư của Britney Spears được tôn trọng. Ảnh: Page Six

Nhiều khán giả bình luận về phản ứng của những người chồng cũ mà Britney Spears từng yêu say đắm. Có thể thấy rằng người chồng đầu tiên Jason Alexander vô cùng "có tâm" với nữ ca sĩ. Người chồng thứ 2 Kevin Federline lại là nguồn cơn khiến Britney Spears trở nên bất ổn. Còn người chồng thứ 3 Sam Asghari cũng "tương đối" quan tâm đến cô dù đã đường ai nấy đi.

Tối 5/3, tờ TMZ, Pagesix đồng loạt đưa tin Britney Spears đã bị cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo thông tin mà cánh báo giới có được, nữ ca sĩ hàng đầu đã bị Đội Tuần tra Cao tốc California (Mỹ) còng tay đưa về đồn làm việc vào lúc 21h30 tối qua (theo giờ địa phương). Đến rạng sáng hôm sau, tòa có lệnh bắt giam với Britney Spears. Sau 3 tiếng bị tạm giam, giọng ca Baby One More Time được trả tự do.

Tuy nhiên, sóng gió với Britney Spears được cho biết chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) thông báo họ đã tìm thấy 1 chất lạ bên trong chiếc xe BMW mà Britney Spears điều khiển. Chất lạ này đã được gửi cho phòng xét nghiệm kiểm tra. Ngoài cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, cảnh sát còn nghi vấn Britney Spears đã sử dụng, tàng trữ chất chất cấm và tiếp tục mở rộng điều tra. Dự kiến, nữ ca sĩ sẽ ra tòa vào ngày 4/5.

Britney Spears bị bắt vào ngày 5/3. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six