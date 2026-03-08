Ảnh cưới của Hoà Minzy và Đại uý quân đội?

Sau khi Hoà Minzy chính thức công khai chuyện nên duyên với Đại úy Thăng Văn Cương, mạng xã hội những ngày qua gần như ngập tràn lời chúc phúc dành cho cặp đôi. Từ khán giả cho đến bạn bè trong showbiz đều bày tỏ sự vui mừng trước hạnh phúc mới của nữ ca sĩ. Không ít người cũng bắt đầu "chấm hóng" ngày cả hai tổ chức đám cưới, mong chờ khoảnh khắc Hòa Minzy diện váy cưới bước vào lễ đường.

Trong lúc công chúng còn đang háo hức chờ đợi tin vui tiếp theo, mới đây mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức ảnh được cho là ảnh cưới của Hoà Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương, khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Trong bức ảnh đang lan truyền, Đại úy Thăng Văn Cương mặc quân phục, nở nụ cười tươi rói. Hoà Minzy đứng cạnh diện váy cưới trắng, cầm bó hoa cưới che nửa gương mặt.

Cư dân mạng lan truyền bức ảnh được cho là hình cưới của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương

Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội, kèm theo những lời bàn tán. Tuy nhiên, thực hư của bức ảnh này vẫn chưa được xác nhận. Hiện tại, phía Hoà Minzy lẫn Đại úy Thăng Văn Cương đều chưa từng đăng tải hay nhắc đến khoảnh khắc trên. Không ít cư dân mạng cũng cho rằng đây có thể chỉ là hình ảnh được chỉnh sửa từ những bức ảnh có sẵn của cả hai.

Một số ý kiến nhận định bức ảnh có dấu hiệu được ghép hoặc tạo bằng công nghệ AI, khi trang phục và bố cục khá giống với những hình ảnh từng được cặp đôi công khai trước đó. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng bức ảnh này chưa đủ cơ sở để khẳng định là ảnh cưới thật.

Có thể bức ảnh cưới được lan truyền được photoshop từ ảnh gốc này

Ngày 7/3, Hoà Minzy chính thức công khai chuyện tình cảm trên trang cá nhân: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Về phía Đại uý Thăng Văn Cương, anh chia sẻ: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".