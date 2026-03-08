Jisoo (BLACKPINK) cũng có lúc rơi vào cảnh thế này ư?

Jisoo (BLACKPINK) mới đây đã đổ bộ show Dior thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris và thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông khắp nơi. Tới sáng 7/3, tờ Koreaboo cho hay, 1 đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa Jisoo với nhân vật quyền lực nhất làng thời trang thế giới Anna Wintour vừa bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Trong video, bà trùm thời trang tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt với chị cả BLACKPINK sau khi cả 2 chụp hình chung. Anna Wintour bị tố gần như không thèm nhìn về phía Jisoo dù đối phương tỏ ra vô cùng nhiệt tình trong màn tương tác. Trước ống kính, “bà đầm thép” được cho là tỏ thái độ giống như thể muốn kết thúc màn tương tác càng sớm càng tốt, đồng thời quay mặt sang phía khác rất nhanh. Nói cách khác, Jisoo đã lâm cảnh ê chề, bị Anna Wintour phớt lờ công khai ngay giữa sự kiện lớn.

Jisoo lâm cảnh ê chề bị bà trùm thời trang Anna Wintour ngó lơ ở Tuần lễ thời trang Paris

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen chỉ trích Anna Wintour tới tấp vì cho rằng bà đã thô lỗ và tỏ thái độ xem thường Jisoo: “Hành động như Anna Wintour thì quá bất lịch sự rồi còn gì. Cho dù có kinh nghiệm, tài giỏi hay nổi tiếng tới đâu thì Anna Wintour vẫn nên tôn trọng người khác. Đó là nguyên tắc làm người cơ bản mà”, “Kể cả Anna Wintour có tài giỏi hay nổi tiếng hơn Jisoo đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa bà ấy được tỏ ra thô lỗ như vậy”, “Jisoo và ai thế kia, tôi không biết bà ấy là ai” ,... Song song với đó, cũng có ý kiến nhấn mạnh, tương tác nói trên quá ngắn ngủi, muốn thấy rõ cách Anna Wintour đối xử với Jisoo thì cần phải xem cách họ giao tiếp trong quá trình dài hoặc trong suốt sự kiện.

Anna Wintour hứng “gạch đá” vì có thái độ nghi xem thường Jisoo ở sự kiện mới. Ảnh: X

Cũng từ ồn ào liên quan tới Jisoo - Anna Wintour, màn tương tác giữa bà trùm thời trang và thành viên khác trong BLACKPINK - Lisa hồi tháng 3 năm ngoái tại show Louis Vuitton đã bất ngờ gây chú ý trở lại. Trong video, Anna Wintour tươi cười niềm nở với Lisa, còn vui vẻ giới thiệu luôn người bạn đi cùng mình cho em út BLACKPINK làm quen, mở rộng mối quan hệ.

Nhiều khán giả đưa ra các giả thuyết khác nhau xung quanh cách bà Anna Wintour phân biệt đối xử giữa Lisa với Jisoo. Trong đó, nhiều netizen đặt ra nghi vấn “bà đầm thép” tuy là nhân vật quyền lực nhất giới thời trang nhưng vẫn phải kiêng nể vài phần Lisa do nữ idol có bạn trai là thái tử gia đế chế xa xỉ số 1 thế giới LVMH.

Anna Wintour trước đó lại tươi cười niềm nở khi xuất hiện chung khung hình với Lisa. Ảnh: X

Lisa đang hẹn hò với thái tử LVMH - CEO Frédéric Arnault. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo