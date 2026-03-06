Jisoo khó chịu ra mặt trước câu hỏi về BLACKPINK

Sau thời gian dài vắng bóng, BLACKPINK vừa phát hành album DEADLINE và nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Tuy nhiên, trong khi nhóm không đi quảng bá album như dự kiến, Jisoo lại bận rộn với lịch trình và các sự kiện quảng bá cho phim mới Boyfriend on Demand, đóng cặp cùng Seo In Guk.

Trong họp báo ra mắt phim, Jisoo lại được hỏi về album DEADLINE mới. Người hâm mộ tỏ ra vô cùng tức giận vì đây là hoạt động solo của Jisoo và cô nên được tỏa sáng trọn vẹn. Fan nhận thấy phản ứng của nữ idol kiêm diễn viên dường như đồng tình với họ. Cụ thể, Jisoo có biểu cảm khá gượng gạo, không thoải mái khi nhắc về album mới, nhanh chóng trả lời xong để quay lại với nội dung phim.

Jisoo không mấy thoải mái khi được hỏi về album mới của BLACKPINK. Ảnh: X

Đây là sự kiện họp báo ra mắt phim mới của cô. Ảnh: X

Khán giả có thể cảm nhận thấy nữ idol khá gượng gạo. Ảnh: X

Cùng với việc Jisoo "tàng hình" trong MV GO và có thời lượng hát vô cùng ít ỏi trong album mới, người hâm mộ càng thêm phẫn nộ. Sâu xa hơn, YG Entertainment tiếp tục bị chỉ trích vì lên kế hoạch phát hành album lấn át việc quảng bá phim mới của Jisoo - vốn là điều đã được lên kế hoạch từ trước.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen kêu gọi BLACKPINK tan rã, các thành viên tách ra solo. Lý do là bởi YG rất hời hợt với các hoạt động chung, sản phẩm âm nhạc chung của BLACKPINK. Khi solo, Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé được thỏa sức sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu.

Bản thân BLACKPINK cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy có thể họ sẽ không còn ở bên nhau nữa. Sau khi khép lại world tour DEADLINE, hợp đồng nhóm với YG được cho là cũng đến thời điểm hết hạn. Ngoài ra, Rosé chia sẻ trên Call Her Daddy rằng nếu một thành viên không muốn tiếp tục, nhóm sẽ thấu hiểu và ủng hộ, gây thêm lo ngại. Trong 1 khoảnh khắc hậu trường concert, Jisoo bày tỏ lo ngại liệu không biết đến bao giờ họ mới tề tựu cùng nhau nữa.

Fan lo ngại nhưng cũng đồng thời cổ vũ... BLACKPINK tan rã! Ảnh: X

Được mệnh danh là "nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới", BLACKPINK không chỉ là một hiện tượng âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa toàn cầu kể từ khi ra mắt vào năm 2016 dưới trướng YG Entertainment.

Đội hình của nhóm là sự giao thoa hoàn hảo giữa 4 cá tính độc bản: Jisoo – "nàng thơ" với vẻ đẹp chuẩn hoa hậu và giọng hát trầm ấm; Jennie – "IT-Girl" dẫn đầu xu hướng với thần thái rapper sang chảnh; Rosé – "đóa hồng" sở hữu giọng hát màu sắc và khả năng trình diễn cuốn hút; cùng Lisa – "em út quốc tế" với kỹ năng vũ đạo bậc thầy và sức ảnh hưởng truyền thông cực khủng.

Xuyên suốt sự nghiệp, BLACKPINK đã liên tục xô đổ các kỷ lục thế giới với hàng loạt bản hit "tỷ view" như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay How You Like That . Đến năm 2026, họ đã vươn tầm thành những biểu tượng quyền lực không chỉ trong âm nhạc mà còn là những gương mặt đại diện cho các nhà mốt xa xỉ hàng đầu hành tinh. Dù hiện tại mỗi thành viên đều đã có những bước đi độc lập rạng rỡ với các công ty riêng, cái tên BLACKPINK vẫn luôn là một "đế chế" bất bại tại Kpop.

BLACKPINK vững vàng địa vị "nhóm nữ lớn nhất Kpop". Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo