Căng: Britney Spears bị bắt

Tối 5/3, tờ TMZ, Pagesix đồng loạt đưa tin Britney Spears đã bị cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo thông tin mà cánh báo giới có được, nữ ca sĩ hàng đầu đã bị Đội Tuần tra Cao tốc California (Mỹ) còng tay đưa về đồn làm việc vào lúc 21h30 tối qua (theo giờ địa phương). Đến rạng sáng hôm sau, tòa có lệnh bắt giam với Britney Spears. Sau 3 tiếng bị tạm giam, giọng ca Baby One More Time được trả tự do.

Tờ TMZ cho biết Britney Spears sẽ ra hầu tòa cho hành vi lái xe khi say rượu, gây mất an toàn giao thông vào ngày 4/5 tới đây. Sau khi thông tin về vụ bắt giữ được đăng tải trên truyền thông, nữ ca sĩ đã xóa tài khoản Instagram của mình. Page Six liên hệ với người đại diện của Britney Spears để hỏi về vụ việc cũng như tình trạng hiện tại của ngôi sao sinh năm 1981, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Britney Spears bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Cô hiện đã được trả tự do và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 4/5 tới đây. Ảnh: BACKGRID, Getty Images.

Trước khi bị bắt, Britney Spears cũng từng có hành vi lái xe liều mạng, mất kiểm soát. Hồi tháng 10/2025, nữ ca sĩ đã ra ngoài uống rượu cùng 1 người bạn rồi thản nhiên lái xe gây náo loạn đường phố. 1 người qua đường cho biết Britney Spears đã suýt tông trúng bạn cô trong bãi đỗ xe. Sau đó, cô lái xe tốc độ cao, bất chấp lấn sang làn đường ngược chiều, thậm chí đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp. Khi dừng đèn đỏ, nữ ca sĩ được trông thấy cho 1 thứ gì đó vào miệng.

Khi đó, nguồn tin thân cận cho biết Britney Spears đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Sau khi chồng cũ Kevin Federline phát hành hồi ký You Thought You Knew và cáo buộc Britney Spears sử dụng cocaine khi đang cho con bú, ngoại tình với 1 nữ vũ công..., nữ ca sĩ rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. "Cô ấy hành xử mất kiểm soát và không thiết sống nữa. Anh ta giày vò, khơi dậy những nỗi đau mà Britney đã cố gắng quên đi nhiều năm qua để sống tiếp. Cô ấy sụp đổ rồi, tâm trạng đang tụt dốc rất nhanh. Chúng tôi rất lo lắng bi kịch sẽ xảy ra với cô ấy", bạn của Britney Spears nói trong nỗi lo lắng, bất an.

Thời gian qua, Britney Spears cũng thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh, video kỳ lạ gây hoang mang. Tình trạng của nữ ca sĩ giống hệt Justin Bieber. Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân. Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay.

Britney Spears đăng nhiều clip kỳ dị và gây náo loạn xa lộ. Ảnh: Page Six.

Các clip bất ổn khiến bạn bè lo lắng cho tình trạng sức khỏe tâm thần lao dốc, hành vi ngày càng mất kiểm soát của Britney và muốn giúp đỡ nhưng bị nữ ca sĩ nổi tiếng từ chối. Tuy nhiên, do Britney Spears không làm điều không sai trái, không vi phạm pháp luật nên không ai có thể can thiệp được.

Trong khi đó, gia đình Britney Spears cũng gặp khủng hoảng trong việc tìm cách cứu nữ ca sĩ, thậm chí 1 số người còn đề xuất đưa Britney Spears trở lại chế độ bảo hộ, dù điều này "giam cầm" tự do nhưng sẽ giúp cô an toàn hơn. Trước đây, quyền bảo hộ do cha nữ ca sĩ - ông Jamie Spears nắm giữ đã gây nên nhiều tranh cãi. Britney Spears tố cáo gia đình kiểm soát cô chặt chẽ, khiến cô không còn quyền tự do cơ bản của 1 người trưởng thành.

Các vấn đề sức khỏe tâm thần của Britney Spears đã đến mức báo động đỏ, khiến ai cũng lo lắng. Ảnh: Getty Imagines.

Nguồn: Page Six