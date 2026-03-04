Ngày 3/3, tờ KoreaBoo đưa tin dư luận Hàn Quốc đang xôn xao trước vụ việc Park Shin Hye bất ngờ dính nghi vấn thành lập công ty ma để trốn thuế. Theo nguồn tin mà tờ Chosun Biz có được, người đẹp Nấc Thang Lên Thiên Đường từng thành lập, điều hành công ty riêng mang tiên Ebenezer Entertainment từ năm 2015 đến năm 2021.

Đáng chú ý, địa chỉ đăng ký của công ty này là địa chỉ nhà riêng của Park Shin Hye. Không chỉ vậy, công ty của minh tinh 9X còn hoạt động với cấu trúc tương tự như công ty gia đình gây tranh cãi của Cha Eun Woo (ASTRO) hay Kim Seon Ho - 1 hình thức được cho là nhằm phân tán thu nhập để thực hiện hành vi trốn thuế. Điều này làm dấy lên nghi vấn Park Shin Hye đã vận hành 1 công ty ma, chỉ tồn tại trên danh nghĩa để lách hoặc trốn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 6 năm. Nếu cáo buộc nói trên là thật, Park Shin Hye sẽ đối mặt với nguy cơ "bay màu" sự nghiệp, hoen ố danh tiếng như Cha Eun Woo và Kim Seon Ho.

Park Shin Hye bị cáo buộc thành lập công ty ma để trốn hoặc lách thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Instagram.

Công ty của nữ diễn viên có cấu trúc hoạt động gần giống với mô hình công ty gia đình gây tranh cãi trong suốt thời gian qua của Cha Eun Woo và Kim Seon Ho. Ảnh: Nate.

Sau khi Park Shin Hye vướng nghi vấn từng thành lập công ty ma để trốn thuế, Salt Entertainment - công ty quản lý hiện tại của nữ diễn viên - đã bác bỏ, khẳng định Ebenezer Entertainment không có bất kỳ hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế quan nào. Salt Entertainment cho biết họ chỉ biết đến sự tồn tại của Ebenezer Entertainment và mối liên hệ của Park Shin Hye với công ty này sau khi đọc 1 bài báo vào năm 2016. Sau đó, Salt Entertainment đã yêu cầu Park Shin Hye giải thể công ty này ngay lập tức. Công ty quản lý hiện tại cũng cho biết họ không thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán thu nhập cá nhân nào cho nữ diễn viên hàng đầu thông qua Ebenezer Entertainment.

Tuy nhiên, 1 người trong ngành giải trí đã tố cáo Salt Entertainment và Park Shin Hye che giấu sự thật. Theo nguồn tin, Salt Entertainment chắc chắn đã thực hiện các giao dịch thanh toán thu nhập cho Park Shin Hye thông qua công ty mà nữ diễn viên làm đại diện pháp lý. Truyền thông Hàn Quốc cũng soi ra điểm bất thường trong lời giải thích của Salt Entertainment. Công ty này cho biết họ đã yêu cầu Park Shin Hye giải thế Ebenezer Entertainment sau khi biết đến sự tồn tại của nó vào năm 2016, nhưng thực tế công ty này vẫn hoạt động đến năm 2021. Và Park Shin Hye giữ chức CEO của Ebenezer Entertainment đến tháng 3/2021, giấy đăng ký kinh doanh cấp năm 2020 cũng ghi tên cô là người đại diện.

Hiện tại, Ebenezer Entertainment được cho đang hỗ trợ các hoạt động giải trí của Park Shin Won - anh trai của Park Shin Hye. Tuy nhiên, công ty này bị xác nhận đã đăng ký muộn tư cách Doanh nghiệp Hoạch định Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng - loại đăng ký bắt buộc theo luật đối với các công ty quản lý nghệ sĩ và hoạt động liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trước đó đã triển khai đợt hướng dẫn đăng ký trên toàn quốc vào cuối năm ngoái để khuyến khích các pháp nhân chưa đăng ký hoàn tất thủ tục. Dù vậy, Ebenezer Entertainment chỉ hoàn tất đăng ký vào ngày 19/1 năm nay, tức khoảng 4 năm sau khi Park Shin Hye bị xóa tên khỏi sổ đăng ký công ty và sau khi ồn ào trốn thuế của Cha Eun Woo bùng nổ.

Salt Entertainment phủ nhận các cáo buộc tiêu cực đang hướng đến Park Shin Hye. Ảnh: X.

Thực tế, đây không phải lần đầu nghệ sĩ của Salt Entertainment vướng tranh cãi liên quan đến mô hình công ty cá nhân. Cách đây không lâu, nam diễn viên Kim Seon Ho đã bị cáo buộc thành lập công ty gia đình để né thuế hoặc trốn thuế trá hình từ tháng 1/2024. Thời điểm đó, Kim Seon Ho là nghệ sĩ hoạt động dưới trướng Salt Entertainment.

Theo thông tin mà Sports Kyunghang tìm hiểu được, trong thời gian còn trực thuộc Salt Entertainment, Kim Seon Ho đã nhận tiền thanh toán cho các hoạt động nghệ thuật thông qua pháp nhân công ty một người mang tên “SH2”. Việc nam diễn viên lập công ty gia đình để nhận tiền làm dấy lên nghi vấn “rửa thuế”. Nếu thu nhập được tính trực tiếp cho cá nhân, Kim Seon Ho sẽ phải chịu thuế thu nhập lên tới 49,5% (bao gồm thuế địa phương). Ngược lại, nếu hạch toán dưới dạng thu nhập của công ty, mức thuế doanh nghiệp tối đa chỉ 19%.

Một người liên quan đến công ty quản lý cũ Salt Entertainment cho biết: “Chúng tôi chỉ chuyển tiền vào tài khoản mà phía diễn viên yêu cầu”. Theo Sports Kyunghang , đây không đơn thuần là hành vi tiết kiệm thuế hợp pháp, mà có thể bị xem là né thuế có chủ đích, lợi dụng sự chênh lệch giữa các mức thuế suất. Đặc biệt, địa chỉ công ty trùng với nơi cư trú của Kim Seon Ho, khiến nghi vấn về "công ty ma" khó có thể bị bác bỏ. Do đó, toàn bộ số tiền nhận qua pháp nhân này nhiều khả năng sẽ bị coi là thu nhập chuyển hướng để né thuế.

Kim Seon Ho - người bị nghi thành lập công ty ma để trốn thuế - từng là nghệ sĩ dưới trướng Salt Entertainment. Ảnh: X.

Vì vậy, Salt Entertainment hiện bị nghi vấn tiếp tay cho các nghệ sĩ hàng đầu showbiz Hàn trốn, né thuế thu nhập cá nhân. "Thật khó hiểu khi một công ty biết về trường hợp công ty cá nhân của Kim Seon Ho dù nó chỉ hoạt động khoảng một năm, nhưng lại có thể nói rằng họ không biết gì về trường hợp của Park Shin Hye, vốn có công ty cá nhân vận hành kéo dài trong suốt 6 năm", truyền thông Hàn Quốc nghi vấn.

Nguồn: KoreaBoo