Chiều 27/2, tờ KoreaBoo đưa tin showbiz Hàn Quốc rần rần trước thông tin Tiffany (SNSD) và tài tử Byun Yo Han đã chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Tin vui này được công ty quản lý của hai nghệ sĩ xác nhận với truyền thông.

Hiện, thời gian và địa điểm tổ chức lễ cưới vẫn chưa được cặp sao hàng đầu xứ Hàn quyết định. Theo công ty quản lý TEAMHOPE, Tiffany và Byun Yo Han đang trong giai đoạn cân nhắc về việc tổ chức đám cưới đơn giản tại nhà thờ, chỉ có người thân trong gia đình tham dự. Trên MXH, người hâm mộ đã nô nức gửi lời chúc hạnh phúc đến Tiffany - thành viên SNSD đầu tiên đi lấy chồng.

Tiffany và tài tử Byun Yo Han đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Ảnh: Nate.

Dưới đây là thông báo chính thức của công ty quản lý TEAMHOPE về việc Tiffany (SNSD) và Byun Yo Han đăng ký kết hôn: "Đại diện cho 2 nghệ sĩ chúng tôi xin báo tin vui: Tiffany (SNSD) và Byun Yo Han đã chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn vào ngày hôm nay (27/2), dựa trên sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc dành cho nhau. Công ty quản lý đã rất cẩn trọng, lo ngại tin tức đời tư dồn dập liên quan đến cặp đôi có thể gây mệt mỏi cho công chúng. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ đều bày tỏ mong muốn được chia sẻ tin trọng đại này đến những người hâm mộ luôn dõi theo và yêu thương họ. Vì vậy, chúng tôi tôn trọng ý nguyện của Tiffany - Byun Yo Han và xin được thông báo tin vui này tới các bạn. Hiện tại vẫn chưa có quyết định cụ thể về thời gian hay địa điểm tổ chức hôn lễ. Hai nghệ sĩ đang cân nhắc tổ chức một buổi lễ đơn giản tại nhà thờ, dưới hình thức lễ nguyện cùng gia đình để bày tỏ lòng biết ơn. Bước sang chặng đường mới của cuộc đời, cả hai cam kết luôn ghi nhớ sự ủng hộ, yêu thương của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Tiffany và Byun Yo Han cũng cho biết họ sẽ nỗ lực đáp lại tình cảm của mọi người bằng hình ảnh trưởng thành hơn. Cuối cùng, TEAMHOPE xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Hy vọng mọi người sẽ dõi theo, tiếp tục dành sự ủng hộ cho Tiffany và Byun Yo Han để cặp đôi có thể vững bước bên nhau trong tình yêu.

Vào ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm. Được biết, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn.

Byun Yo Han và Tiffany nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Ảnh: Nate.

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được “ông lớn” SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi và trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Tiffany là nữ thần trong mộng của hàng triệu chàng trai. Ảnh: Nate

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trỏ chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Byun Yo Han từng có giai đoạn qua lại với Kim Go Eun. Ảnh: Nate.

Nguồn: Nate