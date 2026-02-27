Trong những ngày đầu năm 2026, showbiz Việt luôn rộn ràng bởi ai cũng thi nhau hoa những thành tích, tin vui khởi đầu một hành trình mới. Và mới đây, Xuân Nghi cũng gia nhập đường đua "hỷ sự" khi thông báo đã được bạn trai "chốt đơn" sau thời gian yêu đương kín tiếng.

Xuân Nghi khoe cận chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ôm lấy vị hôn phu vô cùng ngọt ngào. Nhìn biểu cảm cũng đủ cảm nhận được sự hạnh phúc, vui sướng của Xuân Nghi khi chính thức bước sang một cột mốc mới. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Và rồi em 'lỡ' làm mọi thứ vỡ òa khi nói một câu (không hề) ngốc nghếch như: 'Em đồng ý' – 22/02/2026".

Xuân Nghi vỡ oà khi nhận lời cầu hôn của bạn trai Việt kiều (Ảnh: FBNV)

Xuân Nghi dành cho vị hôn phu ánh mắt ngọt ngào, tình cảm trong khoảnh khắc đặc biệt (Ảnh: FBNV)

Cặp đôi có buổi cầu hôn giản dị (Ảnh: FBNV)

... nhưng vô cùng chất lượng bởi chiếc nhẫn kim cương to và lấp lánh (Ảnh: FBNV)

Xuân Nghi từng chia sẻ cô và vị hôn phu tìm hiểu và yêu nhau sau nửa năm nữ ca sĩ trải qua biến cố chia tay bạn trai hơn 8 năm. Chồng sắp cưới của Xuân Nghi không hoạt động nghệ thuật, anh là một kỹ sư đang sinh sống tại Mỹ. Một điều bất ngờ là Xuân Nghi và bạn trai là "thanh mai trúc mã", cả hai quen biết nhau từ nhỏ, gia đình 2 bên cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp, hết lòng ủng hộ chuyện tình này.

Nói về bạn trai, Xuân Nghi từng chia sẻ: "Khi đi với bạn ấy là mình tắt não luôn, không cần phải lo cái gì hết. Cảm giác như đây là một chỗ dựa về mọi mặt rất vững chắc để mình muốn làm gì thì làm, thoải mái là chính mình. Sau tất cả, Nghi thấy đó là một cuộc sống bình yên trong tâm hồn, trong sức khỏe. Người này đã giúp Nghi lo cho sức khỏe rất nhiều và tiến bộ trong việc ăn rau quả".

Xuân Nghi và bạn trai quen biết nhau từ nhỏ, mối quan hệ 2 nhà vô cùng thân thiết (Ảnh: FBNV)

Xuân Nghi năm nay 32 tuổi, là một trong những ca sĩ có lượng khán giả đông đúc thời điểm những năm 2000. Được tạo mọi điều kiện để phát triển tài năng, Xuân Nghi ra album đầu tay khi tròn 9 tuổi, sau đó liên tục phát hành những album cá nhân đánh dấu tên tuổi. Ngoài ca hát, Xuân Nghi còn nhận lời mời diễn xuất cho một số bộ phim đình đám như: Hoa Ngũ Sắc, Lối Rẽ, Sơn Ca Không Hát,...

Tuy nhiên, ngay thời điểm thăng hoa của sự nghiệp, Xuân Nghi bất ngờ sang nước ngoài định cư. Ở Mỹ, "ca sĩ nhí" theo học ngành Music Industry và Marketing (Âm nhạc và tiếp thị) tại Đại học Southern California. Thời điểm mới sang nước ngoài, Xuân Nghi đối mặt với nhiều khó khăn vì khác biệt môi trường sống, văn hoá... Trong một lần tâm sự trên sóng truyền hình, Xuân Nghi thổ lộ: "Tôi cảm thấy mình rất may mắn, nhưng cũng sợ sẽ dựa dẫm và ỉ lại vào những cái trời ban đó, nên tự biết càng phải cố gắng hơn. Thời cấp 3, công việc đầu tiên của tôi là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già... tôi làm hết tất cả các việc".

Xuân Nghi đã có gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật (Ảnh: FBNV)

Đến năm 2018, Xuân Nghi trở về Việt Nam để tiếp tục ước mơ chinh phục âm nhạc. Nữ ca sĩ cho ra mắt sản phẩm mới nhưng hiệu quả không cao. Tuy nhiên, cột mốc này đã đánh dấu sự tái xuất của Xuân Nghi trong chặng đường âm nhạc tại Việt Nam. Khi chia sẻ về "hiện tượng Xuân Nghi" ngày bé, cô nói: "Hình ảnh bé Xuân Nghi là thành tựu lớn với tôi. Tôi vô cùng biết ơn nhưng nó cũng trở thành cái bóng mà tôi khó vượt qua khi tham gia ca hát và trở lại với khán giả Việt Nam".

Sau thời gian ở nước ngoài, Xuân Nghi về Việt Nam để theo đuổi đam mê (Ảnh: FBNV)

Đến giữa năm 2024, Xuân Nghi tham gia Chị đẹp đạp gió và dần lấy lại vị thế trong mắt khán giả. Xuân Nghi cho biết cô có hai lý do khiến cô thử sức ở chương trình này: "Lý do thứ nhất là cho mình. Sau một thời gian rất dài từ năm 16 tuổi theo gia đình định cư thì Xuân Nghi không còn có cơ hội để tham gia các chương trình cũng như đứng trên sân khấu hay những bộ phim nữa. Dù đã lùi lại đằng sau để tập trung vào phần sản xuất và kinh doanh âm nhạc nhưng niềm đam mê và máu làm nghệ thuật vẫn rất lớn. Một khoảng thời gian dài tìm lại bản thân Nghi nghĩ rằng Nghi cần có một cơ hội để đứng trên sân khấu một lần nữa. Vì vậy nhờ Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Nghi đã bỏ hết tất cả mọi thứ ở bên Mỹ từ công việc ổn định cho tới gia đình, cuộc sống thường ngày của mình để về đây và 'tất tay' với chương trình.

Lý do thứ hai là vì gia đình, bạn bè của mình. Nghi có cảm giác là ba mẹ, chị hai, bạn bè đều rất muốn nhìn thấy mình sống với đam mê và làm điều mà mình muốn. Cho nên Nghi cảm thấy khi những người yêu thương của mình thấy mình đứng trên sân khấu, sống với đam mê và làm những điều mà mình hằng mơ ước thì rất hạnh phúc. Cho nên Nghi muốn mọi người sẽ tự hào về Nghi cũng như là Nghi sẽ đem đến niềm hạnh phúc cho ba mẹ, gia đình, người thân".