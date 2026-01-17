Khoảng 7 tháng trước, nhạc sĩ Andiez Nam Trương chia sẻ hình ảnh cầu hôn diễn viên Nhung Gumiho tại Hàn Quốc. Trước khi công khai tình cảm vào cuối năm 2024, cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò trong bí mật.

Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương được nhận xét là cặp đôi trai tài gái sắc trong showbiz Việt. Mới đây, nam nhạc sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ đoạn clip hồi hộp trước ngày tổ chức lễ dạm ngõ. Andiez Nam Trương viết: "Ngủ không có được luôn. Tôi lúc 2 giờ 30 phút sáng trước buổi dạm ngõ".

Khi được bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng hạnh phúc, Andiez Nam Trương xác nhận chuyện về chung một nhà với nửa kia. Sau thời gian yêu đương, cặp đôi cuối cùng có cái kết đẹp.

Andiez Nam Trương đăng tải clip chuẩn bị cho lễ dạm ngõ. Nguồn: Andiez Nam Trương

Sau thời gian hẹn hò, nhạc sĩ và Nhung Gumiho đã về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Vào ngày cuối cùng của năm 2024, nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho khiến cõi mạng rần rần khi công khai chuyện tình cảm. Suốt thời gian qua, Andiez Nam Trương còn được netizen khen ngợi là bạn trai nhà người ta. Trên mạng xã hội, mỗi khi bạn gái chia sẻ bài đăng mới, anh đều để lại bình luận khen ngợi công khai. Thời gian hẹn hò, cả hai cùng nhau đi du lịch nhiều nơi và không ngần ngại thể hiện tình cảm.

Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương công khai chuyện tình cảm vào năm 2024. Ảnh: FBNV

Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi sự đa tài trong nhiều vai trò diễn viên, người mẫu ảnh, MC... Năm 2014, cái tên Nhung Gumiho được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia series của Phở Đặc Biệt. Hình ảnh xinh xắn, vui tươi của cô nhanh chóng ghi điểm và được yêu mến trên mạng xã hội.

Andiez tên thật là Trương Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1995. Nam nhạc sĩ được biết tới với nhiều bản hit như 1 phút, Suýt nữa thì, Chờ đợi có đáng sợ... Vào năm 2018, Andiez Nam Trương tham gia chương trình Sing my song và đoạt vị trí Á quân.