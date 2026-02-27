Sau khi tung loạt ảnh đầu tiên khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả, mới đây Dương Fynn tiếp tục "xả kho" thêm những khoảnh khắc mới trong đám hỏi với Low G.

Trong loạt ảnh mới, Dương Fynn diện áo dài tông kem, thiết kế tối giản. Cô để tóc tết hai bím dài, trang điểm sắc sảo, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa cá tính. Trên tay cô cầm bó hoa độc lạ, không phải hoa tươi thông thường mà được bó theo phong cách cá tính.

Low G xuất hiện bên cạnh với áo dài nam tông xám nhạt. Khoảnh khắc Low G đứng phía sau ôm trọn Dương Fynn vào lòng, cả hai cười rạng rỡ trước ống kính khiến netizen không khỏi xuýt xoa.

Low G và Dương Fynn hé lộ thêm loạt khoảnh khắc trong đám hỏi vừa qua

Cả hai diện áo dài đồng điệu, vừa tình tứ vừua nhí nhố trong ngày về chung một nhà

Đúng chất hip-hop sẵn có, ngay từ backdrop, đám hỏi đã gây ấn tượng mạnh. Thay vì phông chữ thư pháp quen thuộc, tên Low G - Dương Fynn được thiết kế theo phong cách graffiti phóng khoáng, đậm chất đường phố. Những nét chữ uốn lượn, phá cách nổi bật trên nền trắng tối giản, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh đám hỏi truyền thống.

Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh mới tiếp tục nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều người nhận xét đây có lẽ là một trong những đám hỏi "đậm chất hip-hop" nhất Vbiz, nơi yếu tố truyền thống và cá tính cá nhân được dung hoà khéo léo. Không ít bình luận dành lời khen cho visual của Dương Fynn, cho rằng cô vừa dịu dàng trong áo dài vừa toát lên thần thái tự tin.

Low G và Dương Fynn ôm nhau sát rạt khi chụp ảnh

Không chỉ đẹp đôi, cả hai còn khiến dân tình thích thú vì loạt khoảnh khắc cực chất

Low G và Dương Fynn bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò từ khoảng năm 2020. Suốt hơn 4 năm gắn bó, cả hai không giấu kín chuyện tình cảm nhưng cũng không phô trương quá mức. Cặp đôi lựa chọn cách xuất hiện cùng nhau một cách tự nhiên, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ công việc đến cuộc sống cá nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn, Low G từng nói về tình yêu với Dương Fynn: " Ngày xưa mình không nghe Kpop nhưng yêu Dương rồi thì mình nghe Kpop cũng… thấy hay. Ngày xưa mình sợ người nóng tính nên bạn bè xung quanh cũng toàn là những người nền tính và hơi cả nể. Sau khi tìm hiểu nhiều hơn về những người thẳng thắn và nóng tính thì mình lại thấy thật ra họ cũng an toàn. Ít ra mình cũng biết được sự thật và nếu có khó chịu thì cũng chỉ trong lúc đấy thôi. Còn lại mọi thứ sẽ rất rõ ràng".

Low G và Dương Fynn kết hôn sau 5 năm đồng hành

Ảnh: FBNV